Imagini rare cu un râs iberic alb au fost surprinse în sudul Spaniei: „Nu-mi venea să cred ce vedeam”

Un fotograf amator din sudul Spaniei a surprins imagini inedite cu un râs iberic alb, determinând cercetătorii să investigheze dacă factorii de mediu ar putea fi implicați, în timp ce observatorii faunei sălbatice se bucurau de această apariție rară, relatează The Guardian.

Angel Hidalgo a publicat imaginile pe rețelele sociale, descriind acest animal unic drept „fantoma pădurii mediteraneene”.

Într-o postare, Hidalgo a explicat că a zărit pentru prima dată animalul într-o cameră de supraveghere pe care o instalase într-o zonă împădurită din apropierea orașului Jaen. Filmarea dura doar câteva secunde, dar era suficientă pentru a distinge un râs care părea să aibă blana albă și pete întunecate, în loc de culoarea maro și pete negre asociate de obicei cu această specie.

„De atunci, am început să-mi dedic tot timpul liber acestei activități”, a scris acesta. „Timpul trecea; ore, zile, săptămâni și chiar luni fără succes. De multe ori am fost pe punctul de a renunța”, a mărturisit Hidalgo.

Norocul i-a surâs când soarele a răsărit după o noapte ploioasă. „Când am văzut pentru prima dată un «râs iberic alb», cu blana lui albă ca zăpada și ochii pătrunzători, am rămas șocat. Nu-mi venea să cred ce vedeam”, a spus el.

Imaginile sale au făcut furori în Spania și nu numai. Mass-media a descris acest eveniment ca fiind prima dată când un râs alb a fost surprins de aparatul de fotografiat. Cei care lucrează pentru protejarea speciei au afirmat însă că animalul era cunoscut cercetătorilor.

Javier Salcedo, coordonatorul proiectului LIFE Lynx-Connect finanțat de UE, a descris-o ca fiind o femelă numită Satureja și a spus că s-a născut în 2021.

Râsul avea o culoare normală la naștere, dar pigmentarea sa s-a schimbat la un moment dat. Schimbarea culorii nu părea să-i fi afectat comportamentul, a spus Salcedo, deoarece continua să se hrănească normal și crescuse cu succes mai multe pui.

„Nu este nici albinism, nici leucism”, a spus el pentru ziarul El País. Leucismul se referă la pierderea parțială a pigmentării la animale.

„Investigăm ce s-ar fi putut întâmpla”, a adăugat Salcedo. „Credem că ar putea avea legătură cu expunerea la un factor de mediu”.

Potrivit acestuia, era a doua oară când cercetătorii întâlneau un râs cu această caracteristică; la un moment dat, oamenii de știință au urmărit o femelă în aceeași zonă, posibil o rudă a lui Satureja, observând cum culoarea blănii ei s-a transformat în alb și, mai târziu, înapoi în maro.

„Acest lucru ar putea implica existența unui fel de hipersensibilitate”, a spus Salcedo. „Am detectat acest caz deoarece monitorizăm îndeaproape râsul, dar acest lucru se poate întâmpla și la alte specii fără să observăm.”

Guvernul regional din Andaluzia a declarat postului de televiziune TVE că următorul pas va fi capturarea temporară a lui Satureja și prelevarea de probe, cu scopul de a afla motivul pentru care i s-a schimbat culoarea.

