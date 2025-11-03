Live TV

Imagini rare cu un râs iberic alb au fost surprinse în sudul Spaniei: „Nu-mi venea să cred ce vedeam”

Data publicării:
ras-iberic
Imagine cu un râs iberic. Foto: Profimedia

Un fotograf amator din sudul Spaniei a surprins imagini inedite cu un râs iberic alb, determinând cercetătorii să investigheze dacă factorii de mediu ar putea fi implicați, în timp ce observatorii faunei sălbatice se bucurau de această apariție rară, relatează The Guardian.

Angel Hidalgo a publicat imaginile pe rețelele sociale, descriind acest animal unic drept „fantoma pădurii mediteraneene”.

Într-o postare, Hidalgo a explicat că a zărit pentru prima dată animalul într-o cameră de supraveghere pe care o instalase într-o zonă împădurită din apropierea orașului Jaen. Filmarea dura doar câteva secunde, dar era suficientă pentru a distinge un râs care părea să aibă blana albă și pete întunecate, în loc de culoarea maro și pete negre asociate de obicei cu această specie.

„De atunci, am început să-mi dedic tot timpul liber acestei activități”, a scris acesta. „Timpul trecea; ore, zile, săptămâni și chiar luni fără succes. De multe ori am fost pe punctul de a renunța”, a mărturisit Hidalgo.

Norocul i-a surâs când soarele a răsărit după o noapte ploioasă. „Când am văzut pentru prima dată un «râs iberic alb», cu blana lui albă ca zăpada și ochii pătrunzători, am rămas șocat. Nu-mi venea să cred ce vedeam”, a spus el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Imaginile sale au făcut furori în Spania și nu numai. Mass-media a descris acest eveniment ca fiind prima dată când un râs alb a fost surprins de aparatul de fotografiat. Cei care lucrează pentru protejarea speciei au afirmat însă că animalul era cunoscut cercetătorilor.

Javier Salcedo, coordonatorul proiectului LIFE Lynx-Connect finanțat de UE, a descris-o ca fiind o femelă numită Satureja și a spus că s-a născut în 2021.

Râsul avea o culoare normală la naștere, dar pigmentarea sa s-a schimbat la un moment dat. Schimbarea culorii nu părea să-i fi afectat comportamentul, a spus Salcedo, deoarece continua să se hrănească normal și crescuse cu succes mai multe pui.

„Nu este nici albinism, nici leucism”, a spus el pentru ziarul El País. Leucismul se referă la pierderea parțială a pigmentării la animale.

„Investigăm ce s-ar fi putut întâmpla”, a adăugat Salcedo. „Credem că ar putea avea legătură cu expunerea la un factor de mediu”.

Potrivit acestuia, era a doua oară când cercetătorii întâlneau un râs cu această caracteristică; la un moment dat, oamenii de știință au urmărit o femelă în aceeași zonă, posibil o rudă a lui Satureja, observând cum culoarea blănii ei s-a transformat în alb și, mai târziu, înapoi în maro.

„Acest lucru ar putea implica existența unui fel de hipersensibilitate”, a spus Salcedo. „Am detectat acest caz deoarece monitorizăm îndeaproape râsul, dar acest lucru se poate întâmpla și la alte specii fără să observăm.”

Guvernul regional din Andaluzia a declarat postului de televiziune TVE că următorul pas va fi capturarea temporară a lui Satureja și prelevarea de probe, cu scopul de a afla motivul pentru care i s-a schimbat culoarea.

Citește și:

Apariție bizară la Cernobîl, după aproape 40 de ani de la dezastrul nuclear: câini cu blană albastră. Ipoteza unui ONG

Un expert ucrainean lămureşte misterul câinilor albaştri de la Cernobîl: „Este o prostie”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Vladimir Putin și Donald Trump
2
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
Wildcat Felis silvestris
3
Trei pui de pisică sălbatică, surprinși pe camerele de monitorizare jucându-se cu mama...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
4
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
Fiul Laurei Vicol, Luca FOTO Captură Video / TikTok
5
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu...
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație de dating
Digi Sport
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație de dating
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
politisti inarmati la perchezitii
Operațiunea Jupiter 4: zeci de percheziții în mai multe județe. Ce...
Imagini revoltătoare în Bihor. Un bărbat a fost bătut de un angajat...
A rescuer works following an earthquake at an unidentified location in Afghanistan
Cutremur în Afganistan, de magnitudine 6,3: cel puțin 20 morți și...
GIURGIU - ILUSTRATIE - PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI - 17 NOI
Podul peste Dunăre de la Giurgiu se închide complet pentru două zile...
Ultimele știri
Președintele Donald Trump a luat decizia cu privire la livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina
Doi români, campioni mondiali la dan sportiv. Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei au câștigat Transylvanian Grand Prix
Charles Coste, cel mai în vârstă campion olimpic din lume, a murit la vârsta de 101 ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Opening ceremony of the judicial year in Spain's Supreme Court, in Madrid
Premieră juridică în Spania: procurorul general este judecat pentru scrgere de informații. Implicațiile politice ale dosarului
Screenshot 2025-10-31 201352
Spania admite abuzurile comise în timpul cuceririi Mexicului: „A existat durere și nedreptate față de popoarele indigene”
Emeritus King Juan Carlos I Enjoys A Walk Through Sanxenxo, Spain - 22 Jun 2025
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos dezminte că ar fi avut o idilă cu prințesa Diana
mae inquam octav ganea
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania
Isak Andic și Kate Moss la un eveniment organizat de compania de fast-fashion Mango
Accident pe munte sau crimă? Un imperiu al modei, aproape de un scandal uriaș, la un an după moartea celui mai bogat om din Catalonia
Partenerii noștri
Pe Roz
Anthony Hopkins nu a mai vorbit de 24 de ani cu fiica sa: Îi doresc tot binele din lume
Cancan
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Fanatik.ro
Contre fără precedent în direct Florin Prunea – Ilie Dumitrescu: „Tu trebuia să ieși la Kennet Andersson” /...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Video fabulos. Nepotul lui Adrian Ilie, noul Maradona: “Barcelona a pus ochii pe el: Bombiță Bogdănel Ilie”
Adevărul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Playtech
Cât e pensia de handicap pentru gradul 1, 2 sau 3. Toate sumele actualizate la zi
Digi FM
Mereu îndrăgostiți. Salma Hayek, la brațul soțului ei, la o gală în LA. Actrița din „Desperado” și...
Digi Sport
L-au prins! Modelul cu care a fost văzut Lamine Yamal, chiar înaintea despărțirii de Nicki Nicole
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Guillermo del Toro spune că „mai degrabă ar muri” decât să folosească AI generativă în filmele sale: „Nu mă...
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Newsweek
Vârsta la care femeile ies la pensie se schimbă. Când se pot pensiona anticipat după anul nașterii?
Digi FM
Casa la care au visat. Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea...
Digi World
Cum îi afectează fumatul pe oamenii care-și fac implanturi dentare. Și cei cu dinți naturali au de suferit
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
De ce s-au despărțit Tom Cruise și Ana de Armas. „Ea a simțit nevoia să facă un pas înapoi”
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles