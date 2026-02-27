Incident militar în Malmo: Suedia a interceptat o dronă rusă în apropierea portavionului nuclear francez Charles de Gaulle

Forțele armate suedeze au interceptat o dronă rusă, care s-a apropiat de portavionul francez Charles de Gaulle, ancorat în portul din orașul Malmo. Potrivit postului de televiziune suedez SVT, portavionul nuclear din serviciul Franței se află ancorat de câteva zile în regiune pentru exercițiul militar NATO Orion-26.

Potrivit SVT, joi, 26 februarie, o dronă rusească a decolat de pe o navă a Moscova, care se afla în apropiere, și a ajuns lângă portavion. Armata suedeză a detectat drona și a lansat o operațiune pentru a o bruia.

Ulterior, dispozitivul rus a dispărut de la fața locului. Nu este clar dacă s-a întors pe nava rusă sau a căzut în mare.

Luna aceasta, o dronă rusă a fost găsită în Moldova, lângă satul Sofia. Dronele rusești au fost găsite și în Turcia, în mai multe rânduri.

Totodată, locuitorii din județul Tulcea au primit vineri dimineață, 27 februarie, un nou mesaj RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina. Este al patrulea astfel de avertisment transmis de autorități începând de miercuri seară.

MApN a transmis că radarele au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea, însă vehiculul aerian fără pilot nu a pătruns în spațiul aerian al României. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol.

Politico a scris anterior că, pe fondul incidentelor în care drone rusești au încălcat spațiul aerian al țărilor NATO, Europa a luat în considerare ce răspuns activ ar putea da la acțiunile hibride ale Rusiei.

Citește și:

Un posibil fragment dintr-o dronă a fost găsit pe plaja din Mamaia

Editor : C.A.