Incident neobișnuit în Franța: un avion care zbura spre Marrakech a decolat fără cei 192 de pasageri. Care au fost motivele

Principalii interesaţi au fost uitaţi în aeroport: pa 14 aprilie, un avion a decolat de pe aeroportul Vatry (Marne) cu destinaţia Marrakech, însă fără pasageri, relatează Le Figaro.

Cele 192 de persoane care îşi rezervaseră locuri nu au putut urca la bordul aeronavei din cauza lipsei agenţilor de securitate responsabili cu controlul şi filtrarea pasagerilor la plecări, relatează ICI Grand-Est. O mare parte din personal, angajat de furnizorul „Securus”, era în concediu medical în acea zi. Avionul, care trebuia să zboare timp de trei ore şi jumătate, a plecat astfel fără pasageri.

Conducerea aeroportului susţine că a fost luată prin surprindere: „În momentul în care am deschis înregistrarea pentru pasageri, nu exista nicio echipă de securitate. Am aflat că toţi erau în concediu medical”, a declarat Fabrice Pauquet, directorul aeroportului Vatry, pentru ICI Grand Est.

Trimiterea unei alte echipe la faţa locului, imposibilă

Potrivit conducerii generale a grupului Securus, era imposibil să se trimită o altă echipă la faţa locului pentru a asigura zborul la timp, a mai precizat el.

Potrivit directorului, despăgubirea pasagerilor nu ţine de competenţa aeroportului. „Dacă se generează costuri, acestea sunt transferate operatorului, care la rândul său le va transfera furnizorului său care nu şi-a îndeplinit obligaţiile”, s-a justificat el.

Dar tocmai aici este problema: responsabilii se pasează responsabilitatea, întrucât compania Ryanair a răspuns pasagerilor furioşi că „nu este posibilă nicio despăgubire în caz de grevă”, chiar dacă „nu este o grevă”, s-a plâns Pauline , o pasageră citată de ICI.

„Nu veţi avea dreptul la despăgubiri dacă zborul este anulat dintr-un motiv independent de voinţa noastră, de exemplu, o grevă a controlorilor de trafic aerian, condiţii meteorologice nefavorabile, o urgenţă medicală etc., care nu ar fi putut fi evitată chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile”, a răspuns astfel compania aeriană pentru ICI Grand Est.

A fost suficient pentru a stârni furia multor pasageri.

O pasageră, Michele Oudin, care cheltuise aproape 1500 de euro pe bilete împreună cu soţul ei pentru aniversarea fiicei lor cu dizabilităţi, nu-şi revine din furie: „Avem motive să fim supăraţi. Mă afectează profund pentru că singura posibilitate pe care o avem în acest moment, atâta timp cât suntem încă în viaţă, este să o putem face să călătorească. Este ceva ce ne stătea la inimă pentru ea. Ghinionul este că totul s-a năruit. Aşa că ea are multă amărăciune”, s-a plâns ea la France Info.

