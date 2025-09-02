Italia ia în considerare secretizarea zborurilor oficialilor, după ce avionul șefei CE a fost afectat de bruiajul rusesc

Italia ia în considerare păstrarea secretului zborurilor de stat după ce semnalul satelit al aeronavei care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi fost bruiat de Rusia, au declarat surse din cadrul Ministerului Apărării italian, potrivit The Guardian.

Von der Leyen, o critică ferventă a președintelui rus Vladimir Putin și a războiului Moscovei în Ucraina, se îndrepta duminică spre Bulgaria când avionul său charter a pierdut sistemele de navigație prin satelit, întârziind sosirea la Plovdiv și, potrivit unor informații, obligându-l să zboare în cerc în jurul aeroportului timp de o oră.

După acest incident, statele membre ale UE dezbat modalități de a spori siguranța zborurilor liderilor, întrucât bruiajul GPS și „spoofingul”, o tactică de război electronic care determină afișarea de informații de navigație incorecte, au crescut de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 și s-au intensificat și mai mult în ultimul an.

Oficialii din domeniul apărării au declarat că Roma ia în considerare planuri de clasificare a zborurilor de stat, de minimizare a informațiilor publicate pe site-ul web al cabinetului primului ministru și de împiedicare a site-urilor specializate de urmărire să facă vizibile traiectoriile aeronavelor. Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a lansat pentru prima dată această propunere în urmă cu câteva luni, când interferențele cu navigația prin satelit au început să devină din ce în ce mai frecvente în spațiul aerian din apropierea Rusiei.

În august, Oficiul pentru Comunicații Electronice din Letonia a declarat că a identificat cel puțin trei puncte fierbinți de bruiaj de-a lungul granițelor cu Rusia. În aprilie 2024, o companie aeriană finlandeză a suspendat temporar zborurile către orașul estonian Tartu din cauza bruiajului, iar în martie același an, un avion care îl transporta pe ministrul britanic al apărării a avut semnalul satelitului bruiat în timp ce zbura în apropierea teritoriului rus.

Un decret din 2011 prevede ca informațiile privind deplasările miniștrilor italieni, în special zborurile, să fie publicate pe site-ul web al guvernului. Deși guvernul ar fi în continuare obligat să obțină autorizație diplomatică pentru a survola spațiul aerian al unei alte țări, surse citate de Guardian au declarat că Italia, „respectând acest protocol... ar putea decide în curând să nu mai facă publice astfel de zboruri”.

În februarie, avionul prim-ministrului italian a fost eliminat din Flightradar, una dintre cele mai utilizate aplicații care furnizează date în timp real despre mișcările aeronavelor, dar rămâne vizibil pe site-uri echivalente. Din motive de securitate, oficialii iau în considerare acum „protejarea zborurilor care transportă prim-ministrul și miniștrii cabinetului de toate aceste platforme”, au declarat surse citate de publicația britanică.

Associated Press a marcat aproape 80 de incidente pe o hartă, urmărind o campanie de perturbări în toată Europa atribuită Rusiei – pe care șeful serviciului britanic de informații externe a descris-o ca fiind incredibil de imprudentă.

Rusia a negat că ar fi în spatele defecțiunii sistemului de navigație de pe zborul lui von der Leyen. „Informațiile dvs. sunt incorecte”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Marți, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că ia „foarte în serios” bruierea semnalelor GPS. El a spus că alianța lucrează „zi și noapte” pentru a preveni bruierea și pentru a se asigura că „nu o vor mai face”.

