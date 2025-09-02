Live TV

Italia ia în considerare secretizarea zborurilor oficialilor, după ce avionul șefei CE a fost afectat de bruiajul rusesc

Data publicării:
profimedia-0776600465
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, coboară din avion la sosirea sa târzie în noaptea de 18 mai 2023 pe aeroportul Hiroshima din Mihara, prefectura Hiroshima, înaintea summitului liderilor G7 Foto: Profimedia

Italia ia în considerare păstrarea secretului zborurilor de stat după ce semnalul satelit al aeronavei care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi fost bruiat de Rusia, au declarat surse din cadrul Ministerului Apărării italian, potrivit The Guardian.

Von der Leyen, o critică ferventă a președintelui rus Vladimir Putin și a războiului Moscovei în Ucraina, se îndrepta duminică spre Bulgaria când avionul său charter a pierdut sistemele de navigație prin satelit, întârziind sosirea la Plovdiv și, potrivit unor informații, obligându-l să zboare în cerc în jurul aeroportului timp de o oră.

După acest incident, statele membre ale UE dezbat modalități de a spori siguranța zborurilor liderilor, întrucât bruiajul GPS și „spoofingul”, o tactică de război electronic care determină afișarea de informații de navigație incorecte, au crescut de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 și s-au intensificat și mai mult în ultimul an.

Oficialii din domeniul apărării au declarat că Roma ia în considerare planuri de clasificare a zborurilor de stat, de minimizare a informațiilor publicate pe site-ul web al cabinetului primului ministru și de împiedicare a site-urilor specializate de urmărire să facă vizibile traiectoriile aeronavelor. Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a lansat pentru prima dată această propunere în urmă cu câteva luni, când interferențele cu navigația prin satelit au început să devină din ce în ce mai frecvente în spațiul aerian din apropierea Rusiei.

În august, Oficiul pentru Comunicații Electronice din Letonia a declarat că a identificat cel puțin trei puncte fierbinți de bruiaj de-a lungul granițelor cu Rusia. În aprilie 2024, o companie aeriană finlandeză a suspendat temporar zborurile către orașul estonian Tartu din cauza bruiajului, iar în martie același an, un avion care îl transporta pe ministrul britanic al apărării a avut semnalul satelitului bruiat în timp ce zbura în apropierea teritoriului rus.

Un decret din 2011 prevede ca informațiile privind deplasările miniștrilor italieni, în special zborurile, să fie publicate pe site-ul web al guvernului. Deși guvernul ar fi în continuare obligat să obțină autorizație diplomatică pentru a survola spațiul aerian al unei alte țări, surse citate de Guardian au declarat că Italia, „respectând acest protocol... ar putea decide în curând să nu mai facă publice astfel de zboruri”.

În februarie, avionul prim-ministrului italian a fost eliminat din Flightradar, una dintre cele mai utilizate aplicații care furnizează date în timp real despre mișcările aeronavelor, dar rămâne vizibil pe site-uri echivalente. Din motive de securitate, oficialii iau în considerare acum „protejarea zborurilor care transportă prim-ministrul și miniștrii cabinetului de toate aceste platforme”, au declarat surse citate de publicația britanică.

Associated Press a marcat aproape 80 de incidente pe o hartă, urmărind o campanie de perturbări în toată Europa atribuită Rusiei – pe care șeful serviciului britanic de informații externe a descris-o ca fiind incredibil de imprudentă.

Rusia a negat că ar fi în spatele defecțiunii sistemului de navigație de pe zborul lui von der Leyen. „Informațiile dvs. sunt incorecte”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Marți, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că ia „foarte în serios” bruierea semnalelor GPS. El a spus că alianța lucrează „zi și noapte” pentru a preveni bruierea și pentru a se asigura că „nu o vor mai face”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
2
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Ambulanta-1-scaled
4
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
trenul lui kim jong un
5
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
Digi Sport
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
EDITIE SPECIALA ORA 19 CF 020925_03918
Ilie Bolojan: Reducerea cheltuielilor, testul coaliției. „Îmi doresc...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație...
2025-06-20-7
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din...
adrian nastase china beijing
Adrian Năstase participă la parada militară de la Beijing, unde vor...
Ultimele știri
Copil de un an și jumătate, electrocutat în centrul Vasluiului: care este prima ipoteză despre ce s-a întâmplat
Pe cine consideră cancelarul german Friedrich Merz „cel mai rău criminal de război al vremurilor noastre”. Declarații tranșante
Ilie Bolojan, despre măsurile din educaţie şi reducerea cheltuielilor: „S-a prezis că o să fie un dezastru”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mark rutte
„Suntem cu toții acum pe flancul estic”. Ce spune șeful NATO despre bruiajul asupra avionului Ursulei von der Leyen, atribuit Rusiei
540595536_1298126445238633_5080544643167424916_n
Moșteanu, după vizita lui von der Leyen în portul Constanța: Am discutat despre finanţare europeană pentru o nouă dană militară
URSULA VON DER LEYEN 005_INQUAM_Photos_George_Calin
Ursula von der Leyen: Analiza noastră economică e foarte clară. Sancţiunile afectează în mod sever economia Rusiei
Screenshot 2025-09-01 185049
Ursula von de Leyen, despre achizițiile UE în Apărare: România poate fi inclusă în scutul estic. Sunt create locuri de muncă bune
Rome, Italy, on 20 June 2025. European Commission President Ursula von der Leyen and Italian Prime Minister Giorgia Meloni attend 'The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent' summit, at Villa Doria Pamphi
Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa Comisiei a fost afectat de bruiaj rusesc
Partenerii noștri
Pe Roz
Jamie Lee Curtis a ratat o întâlnire cu prințesa Diana pentru că a trebuit să folosească baia: "Nu m-am...
Cancan
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
Fanatik.ro
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră
Adevărul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost...
Playtech
Când intră alocațiile copiilor în luna septembrie. Se pot baza părinții pe banii de la stat pentru...
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
Surpriză de proporții! Unde s-a dus vedeta care și-a înșelat soția în România
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
Adevarul
Adrian Năstase, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la parada militară de la Beijing
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Ridley Scott este „mândru” că a refuzat 20 de milioane de dolari pentru a regiza „Terminator 3”: „Nu pot fi...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...