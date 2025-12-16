Lituania își va extinde bazele de antrenament militar la granițele cu Polonia și Belarus, în apropierea coridorului strategic al NATO

Lituania a anunțat luni planurile de extindere a facilităților sale de instruire militară, în contextul consolidării forțelor armate și al pregătirii pentru o prezență mai mare a trupelor aliate. Potrivit unui raport al postului public de televiziune LRT, citat de agenția de presă Anadolu, țara va înființa o nouă zonă de instruire militară de dimensiunea unei brigăzi în Kapciamiestis, în sudul Lituaniei, lângă granițele cu Polonia și Belarus.

Lituania va dubla, de asemenea, dimensiunea bazei de instruire existente lângă Taurage, în vestul Lituaniei, extinzând-o într-un district învecinat, se arată în raport.

Decizia a fost anunțată de Consiliul de Apărare al Statului. Consilierul pentru securitate națională al președintelui Gitanas Nauseda, Deividas Matulionis, a declarat că baza din Kapciamiestis a fost aleasă datorită importanței sale pentru securitatea națională.

Zona se află în cadrul Suwałki Gap, un coridor terestru îngust care leagă statele baltice de restul NATO.

Lituania, Polonia și NATO consideră Suwałki Gap ca fiind strategic vital și afirmă că apărarea acestuia va beneficia de o atenție specială.

Planurile de extindere vin în contextul în care Lituania își mărește forțele armate prin creșterea numărului de recruți și rezerviști, achiziționând în același timp echipament militar nou.

Germania s-a angajat să trimită o brigadă de câteva mii de soldați în Lituania până în 2027, o măsură care se așteaptă să crească semnificativ cererea de zone de antrenament de mari dimensiuni.

Între timp, Rusia ar urma să-și repoziționeze forțele armate către flancul estic al NATO dacă se va ajunge la un acord de pace în Ucraina, a avertizat premierul Finlandei, îndemnând Europa să aloce mai multe fonduri pentru apărarea statelor din prima linie, anunță Financial Times.

