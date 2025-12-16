Live TV

Rusia își va apropia forțele armate de granița NATO odată cu armistițiul din Ucraina, avertizează premierul Finlandei

Data publicării:
Exercise Northern Axe
Foto: Profimedia Images

Rusia își va repoziționa forțele armate către flancul estic al NATO dacă se va ajunge la un acord de pace în Ucraina, a avertizat premierul Finlandei, îndemnând Europa să aloce mai multe fonduri pentru apărarea statelor din prima linie, notează Financial Times

Petteri Orpo a solicitat UE să dea dovadă de solidaritate față de țările din flancul estic, care își măresc dramatic cheltuielile pentru apărare. Acestea sunt principalii susținători financiari ai Ucrainei în termeni de PIB, chiar dacă multe dintre economiile lor se află în dificultate. 

„Știm că, atunci când va fi pace în Ucraina, Rusia va rămâne în continuare o amenințare. Este evident că își vor muta forțele militare în apropierea graniței noastre și a graniței baltice”, a declarat Orpo pentru Financial Times. „Este clar că avem nevoie de sprijin financiar [din partea Bruxelles-ului]”. 

Orpo găzduiește marți primul summit al flancului estic al celor opt țări care au graniță maritimă sau terestră cu Rusia și Belarus. 

Statele vor încerca să găsească capacități militare comune în domenii precum apărarea aeriană, drone și forțe terestre. De asemenea, vor discuta despre modul în care pot deplasa armament și trupe pe continent. 

Mai multe țări membre NATO au avertizat că Rusia ar fi pregătită pentru o confruntare majoră cu alianța militară occidentală în termen de trei până la cinci ani de la încetarea ostilităților în Ucraina.

Citeșteș și Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite” 

Estonia, Lituania și Polonia sunt pe cale să cheltuiască peste 5% din PIB-ul lor pentru apărare anul viitor – cu mult peste obiectivul de cheltuieli al președintelui american Donald Trump – iar alte state din prima linie își măresc, de asemenea, cheltuielile militare. 

Orpo a spus că este important ca Europa să fie pregătită să se apere, întrucât SUA încep să se retragă de pe continent. Finlanda este una dintre puținele țări din Europa care nu și-a redus vigilența față de Rusia, menținând un program de pregătire care include buncăre împotriva bombelor și rezerve vaste de materiale critice, precum și instruirea tinerilor și a elitelor. 

Însă a fost afectată de o recesiune economică care durează de mai bine de un deceniu și care determină guvernul să reducă cheltuielile publice pe măsură ce datoria publică crește. 

„Economia noastră se află într-o situație foarte proastă în acest moment. Acest lucru se datorează amenințării din partea Rusiei. Atmosfera din Finlanda este foarte dificilă”, a declarat Orpo. 

El a afirmat că țările din flancul estic sunt interesate nu doar de 1,5 miliarde de euro din fondurile europene neutilizate pentru proiecte militare, ci și de o mare parte din cei aproximativ 130 de miliarde de euro alocați de UE pentru apărare în următoarea perioadă bugetară. 

Mesajul său reflectă îngrijorarea unor țări din prima linie că un acord de pace între Rusia și Ucraina ar putea duce la o relaxare a unor state mai îndepărtate de linia frontului, care ar considera că amenințarea s-a diminuat. 

Orpo a recunoscut că Europa se confruntă cu „o săptămână importantă” pentru a demonstra că nu este doar bună la discuții, ci și la acțiuni pentru pace în Ucraina, în contextul în care liderii UE se reunesc joi pentru un summit decisiv care ar putea decide dacă Ucraina va intra în faliment. 

Statele membre ale blocului vor discuta despre depășirea rezistenței Belgiei față de utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța Kievul, precum și despre un acord comercial cu țările din America Latină. 

Orpo a declarat că liderii europeni – conduși de cancelarul german Friedrich Merz – au depus eforturi susținute pentru a găsi o soluție la problema Belgiei. „Acum este momentul să luăm o decizie”, a afirmat el. 

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă summitul UE de joi și vineri s-ar încheia fără acordarea de sprijin financiar Ucrainei, el a răspuns: „Nu vreau să mă gândesc la asta. Pentru că nu avem alte opțiuni”. 

Citește și Kremlinul refuză un armistițiu de Crăciun: „Vrem să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele” 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
5
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan in finlanda
Modelul de apărare finlandez, inspirație pentru România. Nicușor Dan: Finlanda oferă repere relevante pentru revitalizarea industriei
Sarah Dzafce incoronata
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONFERINTA DE PRESA - 12 NOI 2025
„Popor latin, emoțional”. De ce este optimist Nicușor Dan în legătură cu viitorul României
nicusor dan
Nicușor Dan participă în Finlanda la Summitul statelor UE de pe Flancul de Est
Santa Park, Laponia / exercițiu militar NATO Lapland Steel
Un adăpost antiaerian în Santa Park. Tărâmul lui Moș Crăciun s-a umplut de soldați NATO ce se pregătesc de un potențial atac al Rusiei
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz alături de Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu.
Tensiuni în Coaliție privind moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Ce...
Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov
Rusia se opune desfășurării de trupe din state NATO în Ucraina: „În...
Warsaw Christmas Festival, Masovian Voivodeship, Poland - 14 Dec 2025
Atac terorist dejucat în Polonia. Un student de 19 ani plănuia să...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
De ce a ajuns fostul ministru Răzvan Cuc în vizorul procurorilor DNA...
Ultimele știri
Maia Sandu s-a întâlnit cu Volodimir Zelnenski la Haga. Despre ce au discutat cei doi lideri
Lituania își va extinde bazele de antrenament militar la granițele cu Polonia și Belarus, în apropierea coridorului strategic al NATO
Reacția BBC după ce Donald Trump a anunțat că cere 10 miliarde de dolari în instanță de la postul britanic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu! Anunțul făcut de un apropiat: „Îl simți din voce...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Datorii de 8 milioane de euro în SuperLiga! Clubul de tradiție, la un pas de faliment: ”Pune lacătul pe...
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Semnalele poliţiştilor din intersecţii. Când trebuie să opreşti maşina sau să măreşti viteza
Digi FM
Gigi Becali, critici dure la adresa unui fotbalist de la FCSB: „Băi, cine are TikTok nu poate să joace fotbal”
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari au luat între 490 și 610 lei în plus la pensie în decembrie? În ce oraș pensiile sunt duble?
Digi FM
Judi Dench a împlinit 91 de ani. Poate încă recita din Shakespeare, dar "nu-mi amintesc ce trebuie să fac a...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Imagini virale cu un curier și trei pisici. Cum a fost surprins bărbatul în plin sezon al sărbătorilor: „Un...
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...