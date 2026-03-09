„Lupul în haine de oaie”. Cum Biserica Ortodoxă Rusă transformă credința într-un instrument de spionaj al Occidentului „satanic”

Sub masca unei sutane ortodoxe, Biserica Ortodoxă Rusă (BOR) acționează în tandem cu statul rus pentru a promova voința Moscovei la nivel global. O nouă carte, „Wolves in Sheep’s Clothing: The Russian Orthodox Church’s Threat to European Security and Democracy” („Lupii în haine de oaie: amenințarea Bisericii Ortodoxe Ruse la adresa securității și democrației europene”), analizează în profunzime pericolul necontrolat reprezentat de acest far al influenței Kremlinului. Kyiv Post a discutat cu coautorii Miceál O’Hurley și Oksana Shadrina.

„Biserica Ortodoxă Rusă nu mai funcționează ca o biserică normală și nu mai crede în ortodoxia tradițională. Obiectiv vorbind, Patriarhia Moscovei are toate atributele unui organ al statului rus. Aceasta încurajează credincioșii să creadă că loialitatea lor față de credința ortodoxă rusă este inseparabilă de loialitatea față de stat și viceversa. Simfonia tradițională dintre Biserică și stat a fost înlocuită de Biserica Ortodoxă Rusă, care s-a integrat de bunăvoie ca un proiector al puterii soft a politicii, culturii, politicii și ambițiilor rusești. Uneori, acest lucru se extinde la spionaj activ împotriva Occidentului, pe care ei îl numesc satanic”, explică Miceál O’Hurley .

Recentul atac asupra Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și Constantinopolului indică o dinamică tulburătoare între Biserica Ortodoxă Rusă și Kremlin. Lipsa de obiecții din partea patriarhului Kirill sau a clerului ROC/ROCOR [Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei] cu privire la Serviciul de Informații Externe al Rusiei, care denigrează patriarhul ecumenic și vorbește ex cathedra în numele Bisericii cu privire la chestiuni de ecleziologie și teologie, indică supunerea și acordul ROC/ROCOR.

Citește și

Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

Vladimir Putin și patriarhul Kirill împărtășesc un obiectiv comun – înființarea unui Russkiy Mir [Lumea Rusă]. Eforturile lor vizează divizarea lumii în sfere de influență și impunerea leadershipului rus. Atacul ad hominem al SVR [serviciul de informații externe al Rusiei] asupra Patriarhului Ecumenic reprezintă o extindere a metodologiei de război hibrid a Rusiei. Împreună, Putin și Patriarhul Kirill ar înlocui Constantinopolul, ridicând Moscova la rangul de centru al ortodoxiei, în împlinirea unei profeții eretice, de mult neglijate, numită „A treia Romă”.

Principalele riscuri de securitate în Europa

„Libertatea religioasă este o etică atât de prețioasă încât este consacrată în documentele fundamentale ale Occidentului. Occidentul trebuie să aibă curajul convingerilor sale pentru a găsi modalități legislative și de reglementare care să echilibreze libertatea și securitatea. Permisele de ședere și vizele pentru clerici sunt, în general, liberalizate pentru a da voce eticii libertății religioase din Europa și America de Nord. Dacă continuă să onoreze permisele de ședere pentru clericii ROC, care au un istoric dovedit de predicare a războiului, de modelare a „străinătății apropiate” pentru a acorda prioritate Rusiei în detrimentul țărilor lor europene de origine, de implicare în politica străină și de spionaj, atunci nu ar trebui să se bucure de protecția libertății religioase”, spune autorul.

Amestecul Bisericii Ortodixe Ruse în Moldova

„Priviți subversiunea publică a ROC în Europa. La alegerile din Moldova de anul trecut, ROC a oferit pelerinaje cu toate cheltuielile plătite clerului ortodox moldovean. Clericii moldoveni au fost apoi răsplătiți cu carduri de credit preplătite, în unele cazuri echivalente cu salariul pe mai mult de un an, cu condiția ca acești clerici să accepte să republice propaganda rusă pe rețelele lor sociale personale, precum și pe site-urile parohiilor. Clericii beneficiază de anumite protecții și privilegii, nu pentru a corupe alegerile europene sau coeziunea socială, ci pentru a predica Evanghelia. Abuzul acestui drept trebuie să înceteze”, este de părere Miceál O’Hurley.

Portofoliul imobiliar al ROC, în continuă expansiune în Europa, este problematic. Acesta include proprietăți cu vedere la clădiri guvernamentale sensibile, proiecte de infrastructură hidraulică, baze militare și chiar un aeroport NATO, ceea ce ridică îngrijorări legitime în materie de securitate. Analiza portofoliului imobiliar al ROC relevă faptul că acesta a acordat în mod sistematic prioritate proximității de supraveghere față de mediul religios. Nu trece aproape niciun ciclu de știri fără ca o țară europeană să expulzeze un membru al clerului ROC care a fost prins în activități care subminează securitatea unui stat european.

Citește și

Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere

„Există exemple de călugărițe ale Bisericii Ortodoxe Ruse care au fost expulzate din state precum Irlanda și Elveția pentru că vindeau obiecte religioase și apoi transferau banii către armata rusă”, povestește autorul. În Statele Unite, laptopul unui angajat al Patriarhiei Moscovei a fost găsit conținând convorbiri telefonice interceptate ilegal, în căutarea de compromat asupra liderilor și criticilor creștinilor ortodocși, ca parte a unei operațiuni comune pe termen lung între SVR și Patriarhia Moscovei. Amenințarea nu este benignă.

Miceál O'Hurley, un autor premiat, a fost, de asemenea, aclamat pentru munca sa în domeniul rezolvării conflictelor internaționale.

Ce ar trebui să facă guvernele europene

Miceál O’Hurley și Oksana Shadrina susțin că ROC, ROCOR și bisericile afiliate din străinătate pot slăbi coeziunea europeană și pot ataca Patriarhia Ecumenică, iar serviciile secrete ruse amplifică acum o parte din aceste mesaje.

„Este extrem de dificil să încerci să legiferezi și să reglementezi modul în care funcționează bisericile și ceea ce predau, rămânând fidel premiselor libertății religioase”, explică Miceál O’Hurley. „Cu toate acestea, când vezi videoclipuri cu un preot al ROC, pe amvon, ținând în mână o pușcă AK-74 și implorând credincioșii să doneze bani pentru ca armata rusă să ucidă ucraineni, devine clar că nu este vorba de o chestiune de credință sau religie. Identificarea celor care predică și conduc credincioșii devine o măsură esențială de protecție și securitate. Avem încredere că statele pot reglementa acest aspect fără a încălca libertatea religioasă. În ciuda retoricii „persecuției”, Ucraina face deja acest lucru”.

„Europa trebuie să fie mai vigilentă. La urma urmei, construirea unei biserici pentru contemplare liniștită și liturghii în afara zonelor rezidențiale și la doar 300 de metri de o pistă comercială aglomerată și NATO, unde motoarele jeturilor acoperă gândurile, dezvăluie o amenințare, nu pace. Nu văd niciun beneficiu religios real pentru ROC sau pentru public în crearea de posturi de observație a serviciilor secrete deghizate în temple. Trebuie să numim lucrurile așa cum sunt”, mai spune autorul.

Editor : Sebastian Eduard