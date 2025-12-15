Mica țară din Europa față-n față cu problemele UE din 2026: de la războiul din Ucraina la salvarea industriilor critice

Din ianuarie, una dintre cele mai mici țări din Europa va fi responsabilă de coordonarea puterilor politice pentru a rezolva unele dintre cele mai mari probleme ale blocului din ultimele decenii, notează Politico.

Uniunea Europeană predă cheile Consiliului său Ciprului pe 1 ianuarie, încredințând acestui stat mic și neutru din punct de vedere militar sarcina de a conduce negocierile diplomatice pe teme sensibile, de la răspunsul la agresiunea Rusiei până la salvarea industriilor critice aflate în dificultate, elaborarea bugetului pe termen lung al UE și reformarea unei părți importante a corpului legislativ pe care executivul său dorește să îl reducă.

Amploarea provocărilor cu care se confruntă Nicosia este fără precedent, iar sarcina revine uneia dintre cele mai mici țări membre ale blocului și celei mai îndepărtate geografic de Bruxelles.

„Întotdeauna îmi pare rău pentru țările mai mici care preiau președinția, deoarece este o muncă foarte grea și implică foarte mulți oameni. Există țări precum Luxemburgul care au făcut acest lucru de multe ori și pot aloca resurse pentru asta, dar Ciprul nu s-a aflat niciodată în această poziție”, a declarat un diplomat european, care a dorit să rămână anonim pentru a putea vorbi deschis despre modul în care este percepută următoarea președinție la Bruxelles.

Guvernul cipriot și reprezentanța sa permanentă la Bruxelles s-au străduit în ultimele luni să depășească obstacolele critice pentru a duce la bun sfârșit această misiune. Au angajat personal din toate colțurile lumii pentru a-și mări efectivul și au instituit chiar și zboruri directe zilnice între Bruxelles și Nicosia pentru a facilita deplasarea mai rapidă a diplomaților.

Cu doar câteva săptămâni înainte de începerea președinției sale, Cipru a inițiat o remaniere guvernamentală, amânând evenimentul oficial de lansare a președinției pentru 21 decembrie, cu doar câteva zile înainte de Crăciun.

„Există această poveste că președinția cipriotă va fi haotică”, a spus un al doilea diplomat dintr-o altă țară a UE, „dar, sincer, ei fac tot ce trebuie să facă și asta a liniștit oamenii”.

La Bruxelles, reprezentanții diplomatici se pregătesc pentru următoarele șase luni. Pe agenda de lucru se află probleme importante, precum normele privind ecologizarea autovehiculelor și reducerea birocrației în reglementările tehnologice. Guvernele lansează dezbateri delicate cu privire la modul de elaborare a bugetului pe termen lung al blocului. Mai presus de toate, impasul în materie de securitate dintre continent și Rusia domină gândurile politicienilor și ale alegătorilor.

Relații strânse cu Moscova

Nicosia încă se luptă să scape de reputația de multă vreme de ambiguitate în ceea ce privește poziția sa pe un continent divizat de agresiunea rusă. Cipru este una dintre cele doar patru țări din UE care nu sunt membre NATO și a cultivat de-a lungul istoriei relații strânse cu Moscova.

Acum, însă, țara este hotărâtă să demonstreze că se află de aceeași parte cu aliații săi occidentali. Cipru a dorit să arate, de exemplu, că face progrese prin revocarea a sute de cetățenii acordate rușilor în cadrul unui program de „pașapoarte aurii” pe care l-a suspendat în 2020.

Coaliția de centru-stânga care se află la guvernare dorește să profite de președinția rotativă a Consiliului UE, cu durata de șase luni, pentru a-și reface reputația pe scena internațională, a declarat Marilena Raouna, viceministrul cipriot pentru afaceri europene, pentru sursa citată.

„Suntem conștienți de ceea ce se așteaptă de la noi și de provocările cu care se confruntă UE”, a afirmat ea. Acest rol reprezintă o șansă nu numai de a contura agenda blocului, ci și „de a prezenta țara așa cum este ea astăzi – stabilă, rezilientă, cu una dintre cele mai puternice economii europene – și punctele noastre forte ca singurul stat membru al UE din regiunea noastră”.

Președinția cipriotă urmează celor ale Poloniei și Danemarcei, două state importante în ceea ce privește chestiuni delicate precum apărarea și competitivitatea, fiecare dintre acestea beneficiind de o echipă numeroasă de diplomați. Amprenta diplomatică a Nicosiei a fost, din punct de vedere istoric, mai redusă, iar relațiile sale cu capitalele străine s-au concentrat pe conflictul său de lungă durată cu Turcia.

Cu toate acestea, războiul dintre Israel și Hamas și criza umanitară care a urmat în Gaza au adus țara în centrul atenției diplomației internaționale. Nicosia a fost invitată să sprijine eforturile UE și ale SUA de a furniza ajutor teritoriului asediat și a propus chiar un plan de pace cuprinzător pentru a pune capăt luptelor. Aceste eforturi au contribuit la aducerea insulei în atenția politicienilor de rang înalt de la Washington.

Ultima președinție cipriotă (în 2012) nu a reușit să îmbunătățească credibilitatea diplomatică a insulei. Aceasta a avut loc în timpul mandatului președintelui Demetris Christofias, primul și singurul comunist care a ocupat funcția de șef de stat al UE. Creșterea economică slabă și o criză financiară majoră au dus în cele din urmă la o confruntare cu Bruxelles, în care Christofias a respins un plan de salvare similar celui acordat Greciei, care ar fi obligat Cipru să adopte măsuri de austeritate, și a apelat în schimb la Rusia pentru un împrumut.

De această dată, reprezentanții ciprioți vor să demonstreze că scepticii europeni nu au dreptate.

În ultimii doi ani, Cipru a recrutat personal pentru reprezentanța sa permanentă din cartierul UE din Bruxelles, confirmă cifrele consultate de sursa citată, numărul angajaților crescând de la 100 la peste 250, în conformitate cu alte președinții. Alți 15 angajați au fost detașați de la alte instituții ale UE și din alte țări membre pentru a lucra alături de ei.

„Un moment decisiv”

Președințiile precedente (Danemarca) și următoare (Irlanda) vor prelua șefia mai multor comitete tehnice în domeniile în care au mai multă experiență, cum ar fi resursele genetice și standardele internaționale în materie de produse chimice.

Acest sprijin este disponibil pentru toate președințiile, dar este deosebit de util pentru cele mai mici și va permite Nicosiei să se concentreze asupra problemelor politice în care dorește cu adevărat să aibă un impact. Și, deși provocările sunt mai mari pentru țările mai puțin obișnuite cu atenția mediatică, creșterea reputației este cu atât mai mare dacă reușesc să se descurce.

Însă Cipru a trebuit să facă față și altor provocări logistice. Nicosia este capitala cea mai îndepărtată de Bruxelles, ceea ce înseamnă că miniștrii, jurnaliștii și oficialii trebuie să parcurgă aproximativ 2.900 de kilometri cu avionul pentru a participa la ședințele de lucru importante.

„Este mai dificil când gazda a zeci de întâlniri informale se află la patru ore distanță cu avionul, în loc de una sau două”, a spus un al doilea diplomat. „Dar asta este realitatea în UE.”

Pentru a atenua impactul, pe durata președinției sale, Cipru a asigurat zboruri directe din Belgia, compania aeriană greacă Aegean zburând către Nicosia de cinci ori pe săptămână în cadrul acestui acord.

Preluarea președinției într-un moment critic pentru UE „este un moment decisiv pentru Cipru”, a afirmat Raouna, și o oportunitate de a demonstra că „Cipru știe să stabilească priorități și să rămână concentrat pentru a obține rezultate”.

