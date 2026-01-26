Live TV

Budapesta acuză din nou Kievul de amestec în alegeri. Szijjarto: „Dacă îi lăsăm să ia decizia, ţara va trebui să intre în război”

Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a acuzat, luni, Ucraina că a început să se amestece „direct şi cu neruşinare” în alegerile din Ungaria, „cruciale pentru maghiari”, transmite Reuters. Șeful diplomației de la Budapesta făcuse afirmaţii similare şi vineri.

El a adăugat că dacă guvernul suveran şi patriotic condus de premierul Viktor Orban rămâne la putere, Ucraina „nu va deveni membră a Uniunii Europene şi nu va putea să târască Ungaria în război” și că Kievul nu va putea obţine banii cetăţenilor ungari pentru a menţine „un regim corupt”, potrivit Agerpres.

În podcastul Ora Adevărului, şeful diplomaţiei de la Budapesta a declarat că au avut loc schimbări calitative în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Ungaria. Ucraina „a început manevre de amestec grosolan, direct şi cu neruşinare, depăşind orice bariere diplomatice rămase”.

Dacă partidul Tisza, „un partid al Bruxellesului”, ar câştiga însă alegerile, ucrainenii „ar primi direct undă verde în UE”, a susţinut Szijjarto. Ucrainenii „ştiu că liderii Tisza vor spune da la orice spune Bruxellesului şi vor da banii ungurilor pentru a conduce Ucraina”.

Referindu-se la unele declaraţii ale omologului său ucrainean Andrii Sibiga, difuzate sâmbătă, pe X, ministrul a spus că „pe baza situaţiei calitativ noi după weekend, miza alegerilor este (o opţiune) între Ungaria şi Ucraina”.

Amestecul ucrainean este „neobişnuit de dur, chiar şi după standardele politicii internaţionale actuale”, ca şi cum Sibiga şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-ar anunţa participarea la alegerile parlamentare ungare. Ei „nu se vor sfii să folosească orice instrument de care dispun”, în următoarele două luni şi jumătate, a mai afirmat Szijjarto.

Trebuie să fim foarte atenţi, fiindcă aceste alegeri ne pot costa suveranitatea. Dacă îi lăsăm pe ucraineni să ia decizia, ne vom pierde suveranitatea, ţara va trebui să intre în război, Ucraina va intra în Uniunea Europeană şi va aduce cu ea mafia ucraineană, şi ne vor lua banii ca să funcţioneze propriul lor regim corupt”, şi-a avertizat Szijjarto conaţionalii. 

