„Napoli este mort”: Cum distruge turismul excesiv centrul istoric al orașelor din Italia. Vechile cartiere sunt „mall-uri în aer liber”

Multe orașe din Italia se confruntă cu turismul excesiv, însă în Napoli situația este încă și mai critică. Activiștii, experții și politicienii spun că tradițiile locale au început să dispară sau să fie denaturate și localnicii sunt forțați să părăsească orașul din cauza prețurilor tot mai mari și a transformării vechilor cartiere în „locuri de joacă și mall-uri în aer liber”.

„Centrul istoric din Napoli este mort”, a spus sociologul și activistul Francesco Calicchia, care trăiește și lucrează în cartierul muncitoresc Sanita. „Acele străzi nu mai sunt cartiere. Nu a mai rămas niciun napolitan, nicio viață reală.”

„Problema este că acest gen de turism nu este gestionat sau controlat”, a spus Calicchia pentru Politico.

Unul dintre principalele moduri în care turismul transformă Napoli este impactul pe care îl are asupra locuințelor. Ca în multe alte orașe din Italia, și în Napoli numărul de apartamente închiriate pe termen scurt a crescut exponențial.

În unele cartiere muncitorești, la fiecare trei locuințe, una este folosită ca loc de cazare pentru turiști. „Dacă asta se întâmpla în cartierele mai bogate, localnicii puteau absorbi chiriile și costurile mai mari”, a explicat Ivan Avella, absolvent de urbanism din localitate.

„Dar, în cartierele mai sărace, impactul este mult mai dur. Zona rămâne săracă, dar acum este și turistică”, a mai spus Avella.

Vechii locuitori ai orașului Napoli ajung să fie evacuați, unul câte unul, pentru a le face loc turiștilor și celor care închiriază apartamente pe termen scurt. Foto: Profimedia Images

Centrul istoric al orașului Napoli se golește de napoletani, dar se umple de turiști

Rezultatul este că locuitorii ajung să fie strămutați. „A avut loc o creștere clară a evacuărilor” a spus Chiara Capretti, consilier local și membru al unei asociații care luptă pentru dreptul la locuință.

Unii localnici au fost forțați să își părăsească apartamentele închiriate după ce proprietarul s-a decis să transforme clădirile de locuințe în hoteluri sau în complexe cu apartamente închiriate pe termen scurt.

Astfel de proiecte sunt uneori susținute din fonduri de stat pentru a atrage mai multe investiții, ceea ce pentru proprietari este mult mai profitabil decât să continue să închirieze apartamentele pe termen lung.

„Am pierdut totul și am ajuns să stau la niște prieteni, cu pisică cu tot, până când m-am putut muta într-un alt loc”, a spus Giuseppe Giglio, un lucrător umanitar și ghid turistic din Napoli care a rămas fără locuință din cauza boomului B&B. „Pentru o vreme, trăiam pe stradă.”

Clădirea în care locuia este în continuare plină de familii care au trăit acolo timp de multe generații, „dar multe dintre ele nu au instrumentele – financiare sau culturale – să lupte contra unor situații ca aceasta”, a povestit Giglio.

Vechii locuitori ai orașului Napoli ajung să fie evacuați, unul câte unul, pentru a le face loc turiștilor și celor care închiriază pe termen scurt, a spus Giglio.

„Am auzit odată de o bătrână din Napoli care trăia în centrul orașului și nu putea ajunge acasă din cauză că străzile erau prea aglomerate”, a povestit Gaia Portolano, care lucrează la un centru de informare turistică. „Un turist a auzit că se plângea și i-a spus că ea este cea care trăiește în locul greșit.”

Napoli a devenit un „supermarket în aer liber pentru companiile din nordul Italiei care vin aici și iau bucăți din cartierele noastre”, a spus Calicchia.

Turismul excesiv distruge chiar și experiența turiștilor, care caută autenticitate, mâncare tradițională și localnici primitori și găsesc în schimb „un mall în aer liber”. Foto: Profimedia Images

Turismul excesiv distruge chiar lucrurile care i-au atras inițial pe vizitatori

Criticii spun că deciziile guvernului lui Giorgia Meloni au făcut ca situația să fie și mai gravă. Noile legi au făcut lucrurile mai simple pentru cei care renovează apartamentele și schimbă destinația imobilului.

Vizitatorii sunt atrași de autenticitatea unor orașe precum Napoli – străzi pline de viață, ziduri viu colorate, mâncare tradițională și căldura localnicilor, însă criticii spun că centrul istoric a fost inundat de tarabe care vând gustări identice și de marile lanțuri internaționale.

Până și bisericile se schimbă. Cândva, erau locuri de întâlnire importante pentru localnici, însă acum sunt pline de turiști, ceea ce îi alungă pe credincioși din centrul istoric.

În mod ironic, turismul distruge de multe ori chiar calitățile ce i-au atras inițial pe vizitatori. Mulți turiști se plâng acum că sunt prea multe restaurante și magazine în centrul vechi al marilor orașe din Italia.

„Turismul nu va rămâne mereu la fel de puternic”, a avertizat Calicchia. „Fără planificare politică și un plan B, a lăsa lucrurile să continue necontrolat prezintă riscuri serioase.”

Editor : Raul Nețoiu