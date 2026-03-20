NATO a relocat trupele misiunii consultative din Irak în Europa, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

NATO și-a retras toate trupele dintr-o misiune consultativă din Irak, a anunțat vineri alianța militară, în contextul în care repercusiunile războiului din Iran se răspândesc în Orientul Mijlociu, informează Reuters.

ACTUALIZARE 20:36 Potrivit surselor Digi24, inclusiv contingentul român a fost retras și se află în acest moment în Turcia.

Știrea inițială. „Aș dori să mulțumesc Republicii Irak și tuturor aliaților care au ajutat la relocarea în siguranță a personalului NATO din Irak”, a declarat, într-un comunicat, generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa.

Declarația menționează că misiunea și-a relocat „tot personalul” din Orientul Mijlociu în Europa. Un oficial NATO, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că numărul se ridică la „câteva sute” de soldați.

În ultimele zile, mai multe țări, inclusiv Polonia, Spania și Croația, au anunțat că și-au retras trupele din Orientul Mijlociu, invocând conflictul din Iran și din regiunea Golfului.

NATO a declarat că misiunea sa va continua de la un cartier general militar din Napoli, Italia. Misiunea nu are un rol de luptă. Se concentrează pe consilierea forțelor de securitate irakiene și pe sprijinirea acestora în dezvoltarea capacităților lor, potrivit NATO.

Aș dori, de asemenea, să le mulțumesc bărbaților și femeilor dedicați din cadrul Misiunii NATO în Irak, care și-au continuat misiunea pe tot parcursul acestei perioade. Sunt adevărați profesioniști”, a completat Grynkewich.

