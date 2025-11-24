Live TV

Negocieri, săptămâna aceasta, pentru pacea în Ucraina. Cancelarul german Friedrich Merz nu anticipează o evoluție majoră a discuțiilor

Freidrich Merz. Foto: Profimedia
Europenii susțin că anumite concesii-cheie au fost eliminate din planul inițial al SUA Von der Leyen îndeamnă la unitate, în contextul în care UE caută o bază stabilă

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că nu se așteaptă la o evoluție semnificativă în negocierile de pace din Ucraina în această săptămână, în ciuda a ceea ce el a descris ca fiind un nou impuls în eforturile diplomatice, în urma discuțiilor actualizate dintre reprezentanții SUA și Ucrainei la Geneva, anunță Kyiv Post.

Vorbind după consultările șefilor de stat și de guvern ai UE, în marja summitului UE-Africa din capitala Angolei, Luanda, Merz a declarat că interesele Ucrainei sunt interesele Europei și trebuie protejate în mod colectiv. Potrivit Deutschlandfunk, el a descris procesul inițiat ca având un „nou dinamism”, dar a subliniat că acesta rămâne dificil, subliniind că pasul decisiv acum trebuie să fie ca Rusia să depună eforturi serioase pentru pace.

„Următorul pas trebuie să fie: Rusia trebuie să vină la masa negocierilor”, a spus el, adăugând că numai atunci efortul se va dovedi util.

Merz a reiterat, de asemenea, că Ucraina nu trebuie forțată să facă concesii teritoriale unilaterale, subliniind că orice acord trebuie să protejeze suveranitatea țării. El a afirmat că reprezentanții Statelor Unite și ai Ucrainei au elaborat un proiect revizuit și îmbunătățit al planului de pace în cadrul discuțiilor de la Geneva, care include, potrivit guvernului american, garanții de securitate consolidate pentru Kiev.

Europenii susțin că anumite concesii-cheie au fost eliminate din planul inițial al SUA

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a descris discuțiile de la Geneva ca un succes european notabil, afirmând că toate problemele care afectează Europa și NATO au fost eliminate din propunerea inițială a SUA. În cadrul unui interviu acordat Deutschlandfunk, Wadephul a declarat că acesta este un „succes decisiv”, subliniind că nu ar trebui să se ajungă la niciun acord fără consultarea europenilor sau a ucrainenilor.

El a subliniat că suveranitatea Ucrainei trebuie păstrată și că numai Kievul trebuie să decidă ce concesii este dispus să facă. Wadephul a apreciat, de asemenea, faptul că secretarul de stat american Marco Rubio a redus presiunea timpului în jurul negocierilor din această săptămână.

„Aceasta este deja o condiție esențială pentru ajungerea la un acord durabil”, a spus el, adăugând că problemele teritoriale și garanțiile de securitate rămân printre punctele centrale nerezolvate.

Von der Leyen îndeamnă la unitate, în contextul în care UE caută o bază stabilă

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că există acum o bază solidă pentru a merge mai departe, dar a avertizat că trebuie menținută unitatea și că bunăstarea Ucrainei trebuie să rămână în centrul tuturor eforturilor.

Ea a reiterat accentul pus pe prevenirea oricărei înțelegeri care ar submina suveranitatea Ucrainei, în contextul în care liderii UE caută să echilibreze angajamentul diplomatic cu garanții strategice pe termen lung.

Discuțiile de la Geneva au dus la elaborarea unui cadru revizuitNegocierile de la Geneva din weekend au dus la elaborarea unui proiect de plan de pace actualizat și îmbunătățit, pregătit în comun de delegațiile SUA și Ucrainei.

În ciuda absenței așteptărilor privind o evoluție imediată, oficialii au descris procesul ca intrând într-o etapă mai bine definită, garanțiile de securitate și suveranitatea decizională a Ucrainei rămânând principii centrale în cadrul în evoluție.

Citește și Donald Trump și Xi Jinping, discuție telefonică despre războiul din Ucraina. Apelul liderului chinez la părțile implicate în conflict

