Live TV

Video Nicolas Sarkozy merge astăzi la închisoare. Fostul președinte francez va sta singur în celulă, fără telefon mobil

Data actualizării: Data publicării:
nicolas sarkozy suparat
Nicolas Sarkozy. Foto: Profimedia

Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy va fi încarcerat marți la penitenciarul din Paris, unde va începe să-și ispășească pedeapsa de cinci ani de închisoare.  Cu câteva zile înainte să fie închis, a făcut o vizită controversată la Palatul Elysee, unde a fost primit de Emmanuel Macron, a aflat presa franceză și a confirmat ulterior chiar președintele. Macron a spus că i s-a părut normal, la nivel uman să facă acest gest. Nicolas Sarkozy a fost condamnat în urmă cu o lună pentru finanțarea campaniei sale prezidențiale din 2007, anunță France24.

ACTUALIZARE 10.20 Fostul președinte a părăsit deja reședința din Paris, îndreptându-se spre penitenciarul unde va fi încarcerat. La ieșirea din locuință, Sarkozy, care era însoțit de fosta Primă Doamnă, Carla Bruni, a fost aplaudat de mulțime.

Știrea inițială

Zilele trecute, Nicolas Sarkozy a declarat presei că se simte calm și că nu a solicitat facilități speciale pentru şederea sa după gratii. A refuzat să facă cerere pentru o celulă individuală. Totuși, administraţia penitenciarului a decis să-i ofere una, pentru a-i garanta siguranţa. Va sta într-o încăpere de 11 metri pătraţi cu fereastră sigilată, în izolare. 

Condițiile sunt similare cu cele din restul închisorii: celulele măsoară între 9 și 12 metri pătrați și, în urma renovărilor, includ acum dușuri private.
Sarkozy va avea acces la un televizor - contra unei taxe lunare de 14 euro - și la un telefon fix.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Fostul președinte declara cu o zi în urmă că nu se teme de închisoare.

Voi ţine capul sus, chiar în faţa porţilor de la Sante, a spus Sarkozy.

Fostul preşedinte a mai spus pentru La Tribune Dimanche că nu vrea să se plângă sau să fie consolat în timpul încarcerării. El intenţionează să-şi petreacă timpul în închisoare scriind o carte, potrivit ziarului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sarkozy, care a condus Franţa între 2007 şi 2012, a fost găsit vinovat de conspiraţie criminală din cauza eforturilor unor consilieri apropiaţi de a procura, în timpul campaniei pentru alegerile din 2007, fonduri din Libia în timpul regimului dictatorului Muammar Gaddafi, între timp asasinat după o revoltă. Sakozy a afirmat mereu că este nevinovat şi a făcut recurs la condamnare.


În trecut, închisoarea La Santé din Paris i-a găzduit pe militantul de stânga Carlos Șacalul și pe liderul panamez Manuel Noriega.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Trotineta
2
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
3
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
JD Vance
4
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 30 DEC 2024
Ce spune ministrul Justiției despre un referendum privind pensiile...
Rafinărie rusă atacată de dronă
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în...
Frunze de conifer cu zăpadă
Record de frig azi, în România: temperatura negativă înregistrată la...
vladimir putin-donald trump
Summitul Trump - Putin de la Budapesta, nesigur. Întâlnirea dintre...
Ultimele știri
Lidera extremei drepte din Germania îl felicită pe Viktor Orban pentru organizarea viitoarei întâlniri dintre Trump și Putin
UE, ținta unor critici din cauza amânării demersului privind sancțiunile împotriva Israelului: „Vor reveni la tiparele vechi”
Schimbări bruște ale vremii la sfârșit de octombrie. Meteorologii anunță un val de căldură, urmat de temperaturi scăzute și ploi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicolas sarkozy-emmanuel macron
Nicolas Sarkozy, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee cu câteva zile înainte de a merge la închisoare
Former French President Sarkozy given prison date by Paris prosecutors
Nicolas Sarkozy se pregătește pentru închisoare și declară că nu îi este frică. Ce planuri are pentru perioada de detenție
Former French President Nicolas Sarkozy leaves his car as he arrives at his home after being notified of his incarceration date by the National Financial Prosecutor's Office
Când va ajunge Nicolas Sarkozy după gratii: anunțul procurorilor. Este primul fost președinte al unei țări UE care merge la închisoare
nicolas sarkozy suparat
Lui Macron i se cere să-l grațieze pe Sarkozy, pentru ca acesta să nu ajungă la închisoare: „O umilire a statului şi instituţiilor”
profimedia-1040439347
Căderea spectaculoasă a lui Sarkozy marchează un punct de cotitură în lupta Franței împotriva corupției
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii vor resimți din plin Luna Nouă din 21 octombrie 2025. Șansă de vindecare și reconectare sau moment...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie dat afară Gigi...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Liviu Dragnea, lovitură financiară de un milion de euro. Fostul șef al PSD, prins în filiera Florian...
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
De ce trebuie să schimbi mai devreme anvelopele de iarnă: noile compoziţii modifică regulile siguranţei
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
Performanța carierei pentru Jaqueline Cristian!
Pro FM
Susan Boyle, look nou la 64 de ani. Cum arată azi femeia simplă cu voce de înger, care a trecut printr-un...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...