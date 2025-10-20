Nicușor Dan a discutat cu comisarul european Magnus Brunner despre protejarea frontierelor UE și „multiplele provocări hibride”

Președintele României, Nicușor Dan, a discutat luni, la Palatul Cotroceni, cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner. Protejarea frontierelor externe ale UE, dar și „prima evaluare Schengen pentru România” au dominat agenda discuțiilor.

„Am avut o discuție foarte bună cu Magnus Brunner, comisarul UE pentru afaceri interne și migrație, cu privire la consolidarea securității UE, inclusiv prin protejarea solidă a frontierelor UE și abordarea multiplelor provocări hibride”, a anunțat, într-o postare online, președintele Nicușor Dan.

„România și-a dovedit deja contribuția valoroasă la obiectivele de securitate ale UE și suntem hotărâți să menținem această linie de acțiune și în viitor”, a adăugat președintele.

Protejarea frontierelor externe ale UE rămâne o prioritate pentru România, afirmă liderul de la Cotroceni.

Războiul hibrid s-a aflat de asemenea pe agenda discuțiilor dintre Nicușor Dan și oficialul european.

„În ceea ce privește securitatea internă globală a UE, am împărtășit opiniile noastre cu privire la amenințările hibride care continuă să submineze societățile noastre și la necesitatea de a aprofunda cooperarea la nivelul UE, indiferent dacă acestea vizează domeniul cibernetic, dezinformarea, infrastructura critică sau dronele. În contextul actual, avem nevoie și de o coordonare mai strânsă între prioritățile și resursele în materie de apărare și securitate”, a precizat președintele României, adăugând că „am abordat, de asemenea, prima evaluare Schengen pentru România, care a arătat în mod clar că ne-am îndeplinit cu succes responsabilitățile în calitate de membru Schengen”.

„ După intrarea în Schengen, România acționează ca un membru deplin și responsabil ”

„Vizita (comisarului Brunner) în țara noastră are loc într-un context de securitate dificil, resimțit puternic în regiune. România se confruntă zilnic cu provocări tot mai complexe, dar și-a dovedit deja contribuția semnificativă la consolidarea securității Uniunii Europene și va continua să acționeze la fel de predictibil”, a scris șeful statului, pe Facebook.

El i-a mulțumit comisarului european pentru sprijinul și implicarea sa în procesul de aderare a României la spațiul european de liberă circulație.



„În cadrul discuțiilor, am subliniat că prima evaluare a țării noastre realizată după intrarea în Schengen a confirmat că România acționează ca un membru deplin și responsabil, fără deficiențe majore care să necesite măsuri urgente”, a menționat președintele.

Editor : C.A.