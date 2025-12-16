Live TV

Video Nicușor Dan, declarații despre negocierile de pace în Ucraina și apărarea UE: „Sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei”

nicusor dan
Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare şi a adăugat că este important ca aliaţii europeni să ofere Ucrainei „un spate” în negocierile pe care le desfăşoară.

Nicuşor Dan participă alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, care are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.

La începutul întâlnirii, președintele a făcut declarații legate de negocierile privind pacea în Ucraina și sprijinul pe care țara noastră trebuie să îl acorde.

Există atât în cadrul NATO, cât mai ales în cadrul Uniunii Europene, mai multe programe pentru Flancul Estic și scopul acestei întâlniri este de a operaționaliza între țările din Flancul Estic aceste programe și în special programul european dedicat Flancului Estic”, a afirmat șeful statului.

„Ce este important pentru noi este să oferim Ucrainei posibilitățile pentru a avea un spate în negocierile pe care le desfășoară. Asta înseamnă posibilitatea financiară de a desfășura război mai departe și înseamnă garanții de securitate pentru perioada imediată după război.

Eu, personal, sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare, dar de partea noastră trebuie să fim pregătiți să oferim Ucrainei toate mecanismele necesare pentru a negocia asta”, a explicat Nicușor Dan.

În cadrul NATO și, corespondent, în planuri aprobate de CSAT, există toate scenariile posibile. Numai că ce e important pentru noi acum este, pe de o parte să sprijinim Ucraina ca să păstreze linia frontului, și în tot acest timp, ani care urmează, să ne înarmăm astfel încât să descurajăm orice potențială agresiune viitoare”, a mai spus liderul de la București.

Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat, duminică, într-un interviu pentru postul public YLE, că Summitul Flancului Estic de la Helsinki are ca scop ajungerea la un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE. La reuniune participă liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, României şi Bulgariei.

„Rusia reprezintă o ameninţare astăzi, mâine şi pe termen lung”, a declarat Orpo. „Cea mai mare presiune se exercită asupra graniţelor estice ale Europei”, a adăugat el, citat de Bloomberg.

Liderii doresc să „transmită un mesaj clar Bruxelles-ului” şi să obţină fonduri pentru proiecte, a explicat premierul finalndez.

Iniţial, există 1,5 miliarde de euro pentru proiecte-pilot, dar în următorul buget multianual care începe în 2027, fondurile pentru apărare ar putea ajunge la 135 de miliarde de euro, a spus Orpo. Grupul de ţări pe care îl convoacă intenţionează să solicite fonduri pentru a le utiliza în apărarea flancului estic, inclusiv îmbunătăţiri ale securităţii frontierelor, apărării aeriene, detectării şi contracarării dronelor şi dezvoltării forţelor terestre, a arătat el.

