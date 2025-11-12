O mare economie europeană își îndreaptă privirile către China. Regele a fost primit cu fast de către Xi Jinping

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei şi preşedintele chinez, Xi Jinping, au subliniat miercuri prietenia solidă dintre Spania şi China şi relaţia de încredere pe care o împărtăşesc ţările lor, declaraţii cu care a început întâlnirea bilaterală în a doua zi a vizitei de stat în China a monarhului spaniol.

Felipe este primul monarh spaniol care efectuează o vizită de stat în China în ultimii 18 ani, în timp ce Madridul se află în fruntea demersurilor europene de a "curta" Beijingul şi urmăreşte să îşi extindă amprenta diplomatică în regiunea Asia-Pacific, informează EFE, potrivit Agerpres.

După primirea oficială la Palatul Poporului din Piaţa Tiananmen, delegaţiile spaniolă şi chineză, conduse de cei doi şefi de stat, au avut o întrevedere bilaterală care a fost urmată de semnarea unor acorduri.

Preşedintele chinez a explicat că, în prezent, în faţa unui peisaj internaţional complex şi schimbător, "lumea are nevoie de mai multe forţe constructive angajate pentru pace şi dezvoltare".

China, a menţionat el, este dispusă să colaboreze cu Spania pentru a construi un parteneriat strategic cuprinzător "mai ferm în orientarea sa, mai dinamic în dezvoltarea sa şi cu o influenţă internaţională mai mare", cu scopul de a contribui "într-un mod şi mai semnificativ la prosperitatea, pacea şi dezvoltarea lumii".

Preşedintele Xi Jinping a apreciat că Felipe al VI-lea este "un bun prieten al poporului chinez". Casa Regală a Spaniei a adus contribuţii importante la dezvoltarea relaţiilor bilaterale, cum s-a întâmplat în 1978, când regele Juan Carlos I a efectuat prima vizită de stat în China, într-un moment în care Beijingul îşi începea politica de reformă şi deschidere, a amintit el.

"Împreună au stabilit un exemplu de convieţuire prietenoasă şi dezvoltare comună între ţări cu istorii, culturi şi sisteme sociale diferite, contribuind, de asemenea, în mod semnificativ la cooperarea globală pentru dezvoltare deschisă şi la apărarea echităţii şi justiţiei internaţionale", a subliniat preşedintele Xi Jinping.

Regele Felipe al VI-lea a amintit, la rândul său, că această prima vizită de stat corespunde într-un fel vizitei făcute de preşedintele Xi Jingping în 2018. Iar, din 1978, când a avut loc prima vizită a Coroanei spaniole, "s-a conturat o relaţie de încredere, o relaţie solidă, de conexiuni bilaterale de încredere reciprocă în baza principiilor respectului şi a prosperităţii comune".

Regele Spaniei, care a vizitat China împreună cu regina în timpul Jocurilor Olimpice din 2008, mai fusese anterior în 2000. "Fără îndoială, progresul şi avansul de atunci sunt foarte notabile şi continuă să fie o sursă de admiraţie pentru întreaga lume", a spus Felipe al VI-lea.

În plus, regele s-au întors în 2010 pentru a inaugura, la Beijing, primul Institut Cervantes şi, mai recent, premierul spaniol Pedro Sanchez a venit în China pentru a inaugura Institutul Cervantes din Shanghai.

"O evoluţie susţinută şi o dorinţă de concertare pentru a căuta oportunităţi de bunăstare pentru ambele popoare", a subliniat monarhul spaniol.

Delegaţiile au semnat zece acorduri de interes strategic, printre care trei memoranduri de înţelegere, trei protocoale, o convenţie, un acord şi o declaraţie.

Astfel, a fost semnată o convenţie a Comisiei Mixte de Cooperare Economică şi un memorandum privind accesul pe piaţa chineză pentru exporturi, ceea ce presupune o "fereastră unică" pentru rezolvarea problemelor "blocate" ale exporturilor spaniole în China, sau de cooperare între Institutul Cervantes şi Universitatea Sichuan.

De asemenea, s-a încheiat un protocol privind produsele de acvacultură, ulei şi făina de peşte pentru hrana animalelor şi privind regionalizarea pestei porcine africane şi siguranţa alimentară, precum şi un altul între Institutul de Ştiinţe Marine, Consiliul Superior de Cercetări Ştiinţifice şi Centrul Naţional pentru Ştiinţe Spaţiale şi Academia Chineză de Ştiinţe.

S-au mai semnat o convenţie între Institutul de Astrofizică din Canare şi Institutul de Optică şi Tehnologie Astronomică din Nanjing pentru cooperare ştiinţifică, tehnologică şi academică şi un acord la nivelul Institutului de Cinematografie şi Arte Audiovizuale privind coproducţia cinematografică şi audiovizuală, precum şi o declaraţie pentru promovarea predării limbilor spaniolă şi chineză la nivel preuniversitar.

Madridul şi-a intensificat angajamentele economice cu Beijingul după decizia UE de a impune tarife pentru vehiculele electrice produse în China în iunie 2024, notează Reuters.

În acest context, prim-ministrul Pedro Sanchez s-a deplasat de două ori în China pentru a promova Spania ca destinaţie de investiţii, în special în sectorul auto, cel al tehnologiilor verzi şi alte industrii emergente.

Însă, ca cel mai mare exportator de produse din carne de porc din Europa, Spania se află prinsă în mijlocul tensiunilor dintre China şi Comisia Europeană, care gestionează politica comercială a UE, deoarece produsele din porc se confruntă cu tarife de represalii de până la 62,4%.

Ca principal furnizor de carne de porc al Chinei, Spania vinde anual acestei ţări carne şi produse secundare în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de dolari, contribuind cu aproximativ o cincime din importurile sale.

Regele Felipe al VI-lea oferă Madridului o altă cale, aceea a diplomaţiei subtile pe care un monarh constituţional o poate exercita, transmiţând mesaje care nu trebuie să fie legate de guvern atunci când legăturile bilaterale sunt tensionate sau sensibile la nivel politic.

În luna aprilie, SUA au comparat decizia Spaniei de a urmări relaţii comerciale mai strânse cu China cu "a-ţi tăia propriul gât", în timp ce UE, în ansamblu, rămâne îngrijorată de dezechilibrele comerciale şi de relaţia Beijingului cu Rusia.

