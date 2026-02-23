Live TV

Oficial elvețian: tarifele americane ar putea deveni permanente, astfel că țara trebuie să-și ajusteze strategia comercială

President Donald Trump announces "Liberation Day" tariffs on nearly all U.S. trading partners
Donald Trump a anunțat tarifele impuse țărilor cu care SUA fac comerț. Foto: Profimedia

Elveţia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca tarifele impuse de Statele Unite să rămână în vigoare pe termen nelimitat, a declarat duminică Helene Budliger Artieda, şefa Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), citată de publicaţia SonntagsBlick, în pofida deciziei Curţii Supreme americane de săptămâna trecută, transmite Reuters.

Elveţia s-a numărat anul trecut printre ţările vizate de preşedintele american Donald Trump, după ce acesta a impus tarife masive partenerilor comerciali ai SUA. La acel moment, Elveţia a fost afectată de cel mai ridicat nivel tarifar din Europa, înainte ca acesta să fie redus.

Săptămâna trecută, Curtea Supremă a SUA a anulat programul tarifar al lui Trump, dar acesta a reacţionat impunând un tarif global de 15%.

Budliger Artieda, care a negociat detalii tehnice cu partea americană, a spus că se aşteaptă ca taxele să rămână: ”Presupun că va trebui să ne obişnuim cu tarifele SUA.”

Ea a adăugat că Washingtonul a semnalat disponibilitatea de a folosi alte baze legale pentru a menţine tarifele, precum invocarea securităţii naţionale sau a practicilor comerciale neloiale.

Autorităţile elveţiene analizează în prezent impactul noului tarif global de 15%.

Reprezentanta SECO a spus că nivelul total al taxelor pentru mărfurile elveţiene ar urma să rămână, în linii mari, similar. ”Este clar că administraţia americană rămâne angajată în obiectivele sale comerciale: reducerea deficitului comercial, obţinerea unei reciprocităţi mai mari în comerţul internaţional şi readucerea producţiei în Statele Unite.”

Berna şi Washingtonul au ajuns în noiembrie la un acord-cadru pentru a evita un război comercial major. Conform înţelegerii, tarifele asupra exporturilor elveţiene în SUA au fost reduse de la 39% la 15%, în linie cu nivelurile aplicate exportatorilor din Uniunea Europeană. În schimb, companiile elveţiene s-au angajat să investească 200 de miliarde de dolari în Statele Unite până la finalul lui 2028.

Cele două părţi se află încă în negocieri pentru finalizarea acordului până la sfârşitul lunii martie, a precizat Budliger Artieda, adăugând că SECO a fost deja în contact cu oficiali comerciali americani după decizia Curţii Supreme.

