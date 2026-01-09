Primul papă american se află pe o traiectorie de coliziune cu președintele SUA, Donald Trump. Leo nu caută conflictul — spre deosebire de predecesorul său mai combativ, Francis — dar se pare că va avea parte de unul oricum, se arată într-o analiză Politico.

Cea mai recentă linie de fractură între Vatican și Casa Albă a apărut duminică. La scurt timp după ce Trump a sugerat că administrația sa ar putea „conduce” Venezuela, papa Leo XIV, născut în Chicago, a apărut la fereastra Angelus cu vedere spre Piața Sfântul Petru pentru a ține un discurs în care a cerut protejarea „suveranității țării”.

Pentru conservatorii aliniați MAGA, acest lucru face acum parte dintr-un model nedorit. Deși Leo are un ton mai puțin combativ față de Trump decât predecesorul său Francisc, prioritățile sale sunt reaprinderea unor bătălii familiare în războiul cultural cu administrația SUA pe teme precum imigrația și deportările, drepturile LGBTQ+ și schimbările climatice.

În calitate de lider al unei comunități globale de 1,4 miliarde de catolici, Leo se află într-o poziție de influență rară, care îi permite să conteste politicile lui Trump, iar președintele SUA trebuie să dea dovadă de o prudență neobișnuită în confruntarea cu acesta. Trump se bucură în mod tradițional să-și critice adversarii cu invective, dar a fost neobișnuit de reținut în răspunsul la criticile lui Leo, în parte pentru că are un număr mare de catolici printre electoratul său de bază.

„[Leo] nu caută o luptă ca Francisc, care uneori se bucura de o luptă”, a spus Chris White, autorul cărții „Papa Leo al XIV-lea: În interiorul conclavului și zorii unui nou papat”.

„Dar, deși diferit ca stil, el este în mod clar o continuare a lui Francisc în esență. Inițial a existat o abordare de așteptare, dar pentru mulți catolici MAGA, Leo contestă convingerile fundamentale”.

În ultimele luni, migrația a devenit principalul câmp de luptă între papa liberal și conservatorii americani. Leo a cerut clerului său superior să se pronunțe cu privire la necesitatea de a proteja migranții vulnerabili, iar episcopii americani au denunțat „retorica dezumanizantă și violența” îndreptate împotriva persoanelor vizate de politicile de deportare ale lui Trump. Leo a făcut ulterior un apel public ca migranții din SUA să fie tratați „uman” și „cu demnitate”.

Sprijinul lui Leo i-a încurajat pe episcopii din Florida să solicite o amânare a raidurilor Serviciului de Imigrare și Vamă în perioada Crăciunului. „Nu fiți Grinch care a furat Crăciunul”, a spus arhiepiscopul Thomas Wenski din Miami.

Ca și cum ar fi fost nevoie de dovezi ale polarizării Americii pe această temă, Departamentul Securității Interne a descris arestările ca fiind „un cadou de Crăciun pentru americani”.

Leo l-a înlăturat în mod vizibil și pe cardinalul Timothy Dolan, candidatul preferat al lui Trump la funcția de papă și favorit al canalului conservator Fox News, dintr-o funcție cheie ca arhiepiscop de New York, înlocuindu-l cu un episcop cunoscut pentru opiniile sale pro-migranți.

Acest lucru ajunge la esența dilemei morale pentru o comunitate catolică divizată din SUA. Pentru Trump, catolicii nu sunt deloc un factor secundar, întrucât constituie 22% din electoratul său, potrivit unui sondaj realizat de Pew Research Center. În timp ce papa susține cauzele liberale, mulți catolici MAGA adoptă o poziție mult mai strictă cu privire la subiecte precum migrația, sexualitatea și schimbările climatice.

Pentru criticii săi din tabăra conservatoare catolică MAGA, precum fostul strateg al lui Trump, Steve Bannon, papa este un anatema.

Anul trecut, papa a binecuvântat un bloc de gheață din Groenlanda și a criticat liderii politici care ignoră schimbările climatice. El a spus că susținătorii pedepsei cu moartea nu pot pretinde în mod credibil că sunt pro-viață și a susținut că creștinii și musulmanii pot fi prieteni. De asemenea, el a dat semne de o atitudine mai tolerantă față de catolicii LGBTQ+, permițând un pelerinaj LGBTQ+ la Bazilica Sfântul Petru.

Nu este de mirare, așadar, că Laura Loomer, confidenta lui Trump și teoreticiană a conspirației, l-a etichetat pe Leo drept „papa marxist trezit”. Conservatorii catolici aliniați lui Trump l-au denunțat ca fiind „secularist”, „globalist” și chiar „apostat”. Expertul de extremă dreapta Jack Posobiec l-a numit „anti-Trump”.

„Unii papi sunt o binecuvântare. Unii papi sunt o pedeapsă”, a scris Posobiec pe X.

Pontiful din Chicago

La început, existau speranțe că Leo ar putea construi punți de legătură cu extremiștii americani. La urma urmei, el este american: poartă un ceas Apple și urmărește baseballul, iar catolicii americani nu pot să-l considere străin. În schimb, argentinianul Francisc era adesea descris de critici ca fiind antiamerican și influențat de politica țărilor sărace.

La începutul pontificatului său, Leo a dat semne că dorește să stabilizeze biserica după ani de conflicte interne și a făcut câteva concesii conservatorilor, cum ar fi permiterea celebrării liturghiei în latină în Bazilica Sfântul Petru și purtarea unor veșminte papale mai ornate.

Dar tradiționaliștii nu au fost liniștiți.

Benjamin Harnwell, corespondentul Vaticanului pentru podcastul War Room, aliniat mișcării MAGA, a declarat că conservatorii au fost imediat sceptici față de Leo. „Încă din prima zi, le-am spus susținătorilor noștri să fie precauți: nu vă lăsați înșelați”, a spus el. Leo, a adăugat Harnwell, „este pe deplin de acord cu agenda lui Francisc... dar [este] mai strategic și mai inteligent”.

După conclavul care l-a numit pe Leo, fostul strateg al lui Trump, Bannon, a declarat pentru POLITICO că alegerea lui Leo a fost „cea mai proastă alegere pentru catolicii MAGA” și „un vot anti-Trump al globaliștilor din Curie”.

Trump a avut o dispută de lungă durată cu Francisc, care a condamnat zidul de frontieră al președintelui american și a criticat politicile sale în materie de migrație.

Francisc părea să se bucure de această dispută, dar Leo are un caracter foarte diferit. Mai retras din fire, el evită confruntările. Dar hotărârea sa de a apăra ceea ce consideră a fi principii morale nenegociabile, în special protecția celor slabi, se ciocnește din ce în ce mai mult cu ipotezele de bază ale trumpismului.

Trump a avut o prezență puternică în timpul conclavului, cu un videoclip generat de inteligența artificială în care se prezenta pe sine ca papă. Gestul a fost văzut de unii membri ai Vaticanului ca un avertisment „în stil mafiot” pentru a alege pe cineva care nu l-ar critica, a scris Elisabetta Piqué, observatoare a Vaticanului, într-o nouă carte intitulată „Alegerea papei Leo al XIV-lea: ultima surpriză a papei Francisc”.

Nu este ceva personal

Leo nu a fost ales în mod expres ca o figură anti-Trump, potrivit unui oficial al Vaticanului. Mai degrabă, naționalitatea sa a fost probabil considerată de unii cardinali ca fiind „liniștitoare”, sugerând că el va fi responsabil și transparent în guvernare și finanțe.

Dar, deși Leo nu pare să caute în mod activ o confruntare cu Trump, viziunile asupra lumii ale celor doi bărbați par incompatibile.

„El va evita personalizarea”, a spus același oficial al Vaticanului. „El va expune învățăturile bisericii, nu ca reacție la Trump, ci ca lucruri pe care le-ar spune oricum.”

În ciuda atacurilor la adresa lui Leo din partea aliaților săi, Trump însuși s-a arătat reticent față de o confruntare directă. Întrebat despre papă într-un interviu acordat POLITICO, Trump a preferat să discute despre întâlnirea cu fratele pontifului în Florida, pe care l-a descris ca fiind „un susținător fervent al mișcării MAGA”.

Când a fost presat să răspundă dacă se va întâlni cu papa însuși, el a răspuns în cele din urmă: „Sigur, o voi face. De ce nu?”

Potențialul de conflict va deveni mai evident pe măsură ce Leo va găzdui săptămâna aceasta un summit numit consistoriu extraordinar, primul de acest gen din 2014, care se așteaptă să ofere un plan pentru direcția viitoare a bisericii. Prima sa publicație pe teme sociale, precum inegalitatea și migrația, este de asemenea așteptată în următoarele câteva luni.

„El va folosi [summitul] pentru a vorbi despre ceea ce vede ca fiind viitorul”, a spus un diplomat detașat la Vatican. „Acest lucru le va da colaboratorilor săi o idee despre direcția în care se îndreaptă. El ar putea să-l folosească ca pe un forum de discuții sau să le ceară să sugereze soluții.”

Se poate presupune cu siguranță că Leo nu va dezvălui o agendă aliniată cu MAGA.

Echilibrul final al puterii ar putea, de asemenea, să fie în favoarea papei.

Trump trebuie să se confrunte cu alegerile și calendarul politic; Leo, ales pe viață, nu. La 70 de ani și fiind un jucător de tenis în bună stare de sănătate, Leo pare să fie în măsură să modeleze politica catolică mult după ce momentul lui Trump va fi trecut.

„Nu se grăbește”, a spus oficialul Vaticanului. „Timpul este de partea lui.”

Editor : A.R.