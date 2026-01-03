Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, sâmbătă, după ce Nicolas Maduro a fost capturat într-o operațiune spectaculoasă coordonată de către forțele speciale din armata americană, că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei într-o perioadă de tranziţie „judicioasă” către democraţie şi a ameninţat cu un al doilea atac şi mai puternic, dacă SUA vor fi împiedicate să facă aceasta. Casa Albă a publicat un mesaj cu ton amenințător, la scurt timp după conferința de presă susținută de Donald Trump.

Casa Albă, mesaj amenințător: „No games. FAFO”

ACTUALIZARE 23:59 Casa Albă a publicat sâmbătă un mesaj amenințător, la scurt timp după conferința de presă susținută de Donald Trump, în care liderul american a oferit detalii despre capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Postarea, care conține formula „No games. FAFO.”, folosește un acronim viral pe internet - FAFO - care sugerează testarea limitelor și confruntarea cu consecințele. În contextul actual, mesajul transmite un avertisment ferm privind represaliile împotriva regimului de la Caracas.

Donald Trump, declarații după capturarea lui Maduro

Președintele SUA, Donald Trump, a revenit sâmbătă cu informații într-o conferință de presă, după anunțul privind capturarea lui Nicolas Maduro și loviturile aeriene americane din Venezuela. Intervenția sa vine în contextul tensiunilor diplomatice crescute și al impactului direct asupra aviației și securității din zona Caraibelor. Iată principalele declarații:

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Noaptea trecută, în urma ordinelor mele, forțele americane au coordonat o operațiune militară extraordinară în Venezuela;

Nicio altă națiune nu ar fi reușit ce au obținut SUA în urma operațiunii;

Operațiunea a fost desfășurată în Caracas, o operațiune mortală. Maduro a fost capturat cu soția sa și vor fi puși sub acuzare pentru campania lor de narcoterorism asupra națiunii americane;

În timpul operațiunii ne-am dat seama că eram așteptați, dar au fost rapid reduși la tăcere și dacă vedeați ce am văzut eu, erați impresionați;

Niciun militar american nu a fost ucis, nu am pierdut niciun dispozitiv militar;

Armata SUA este cea mai puternică și temută din lume, avem cele mai bune echipamente din lume;

Ne vom preocupa să fie o tranziție a puterii sigură, noi vom conduce țara până când va fi o tranziție judicioasă, vrem pace și justiție pentru cetățeni;

Vom rămâne în regiune până când va fi făcută o tranziție sigură;

În Venezuela a fost o mare problemă economică, companiile petroliere americane vor repara infrastructura de extracție și vor aduce bani pentru Venezuela;

Suntem pregătiți de un al doilea atac dacă va fi nevoie;

Dictatorul nelegitim era lider al unei ample grupări infracționale, supraveghea cartelul De la Solis. Maduro va ajunge să fie judecat pe teritoriul american, este la bordul unei nave care va ajunge la New York;

Traficul de droguri pe care l-a supravegheat a pus în pericol populația americană și a trimis bande să terorizeze populații americane. Îi felicit pe militarii americani care au acționat acestor bande;

Ani de zile am vorbit despre bandele trimise de Maduro și copiii răpiți, agresați, uciși. Regimul Maduro a eliberat din penitenciare infractori care au venit în SUA, oameni și din instituții psihiatrice, au trimis și traficanți de droguri, toți oamenii răi din Venezuela, dar am pus punct;

Nu am mai avut până acum președinți care să facă ceva în legătură cu asta;

Sub administrația Trump asigurăm puterea într-un mod puternic. Viitorul va fi determinat de protejarea securității, comerțului, frontierelor;

Apopiații lui Maduro trebuie să știe că ce i s-a întâmplat lui Maduro li se poate întâmpla și lor;

A fost un atac pentru justiție;

Ne vom asigura că oamenii din Venezuela vor fi conduși cum trebuie. Nu ne temem să avem militari acolo. Puteam pierde oameni și echipamente acolo, dar suntem pregătiți să atacăm din nou dacă trebuie, vom avea grijă de toată lumea de acolo;

Vom delega oameni să conducă și vă vom transmite cine sunt. Sunt acolo oameni foarte răi care nu trebuiau să fie la putere, vom avea un grup de oameni care să refacă totul;

Marco Rubio a vorbit cu vicepreședinta Venezuelei;

Congresul ar fi dat informații despre operațiune. Maduro nu a avut timp nici să ajungă la ușă, așa de rapidă a fost operațiunea. Încerca să se ascundă;

Vicepreședinta Venezuelei a spus că va face ce e nevoie, avem companii petroliere care vor investi milioane de doalri acolo;

Cuba este un caz interesant, nu o duce prea bine acum, vom vorbi despre asta pentru că este o națiune în picaj;

Nu ne va costa pe noi nimic, vom reface Venezuela, dar companiile petroliere vor investi acolo, trebuie să fim înconjurați de vecini buni și să avem energie. Oamenii vor beneficia cel mai mult;

Nu am vorbit cu Putin despre Maduro, dar nu sunt încântat de el pentru că au murit prea mulți oameni. Credeam că va fi cel mai ușor caz Rusia-Ucraina, dar nu a fost. Vreau să opresc moartea oamenilor, au fost uciși 30.000 de oameni luna asta. Cred că facem progrese, dar e un război care nu trebuia să se întâmple, dacă eram eu președinte nu se întâmpla. Acest război a devenit o baie de sânge.

Operațiune planificată „mai multe luni”

Operaţiunea împotriva preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro a fost planificată „de mai multe luni” şi a implicat peste 150 de aeronave, a dezvăluit sâmbătă şeful Statului Major Interne al SUA, generalul Dan Caine.

„Această operaţiune discretă şi precisă, numită Absolute Resolve ('Determinare Absolută' - n.r.), desfăşurată în timpul orelor de întuneric maxim din 2 ianuarie, este punctul culminant al unor luni de pregătire şi antrenament”, a declarat generalul Caine în conferinţa de presă.

Potrivit acestuia, Nicolas Maduro şi soţia sa s-au predat forţelor americane fără a opune rezistenţă: „Maduro şi soţia sa, ambii inculpaţi, s-au predat fără a opune rezistenţă şi au fost reţinuţi de Departamentul de Justiţie, cu asistenţa incredibilei noastre armate americane”.

Știre inițială

Într-o intervenție la Fox News, Donald Trump a declarat: „Mi s-a spus de către adevărați oameni din armată că nu există nicio altă țară pe Pământ care poate face o astfel de manevră. Am urmărit-o literalmente de parcă m-aș fi uitat la o emisiune TV. A fost un lucru uimitor.”

„Cred că nu am avut victime, trebuie să spun, pentru că doi oameni au fost loviţi. Dar s-au întors şi se pare că sunt în stare destul de bună”, a mai declarat Trump pentru Fox News.

Preşedintele a adăugat că un elicopter a fost lovit în timpul operaţiunii, dar niciun avion nu a fost pierdut. „Nu am pierdut niciun avion. Toate s-au întors. Unul dintre ele a fost lovit destul de tare, un elicopter, dar l-am recuperat”, a spus Trump.

Donald Trump a mai declarat că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa se află la bordul navei USS Iwo Jima, care se îndreaptă spre New York. „Da, Iwo Jima, sunt pe o navă”, a declarat Trump într-un interviu telefonic acordat Fox News sâmbătă dimineaţă. „Se îndreaptă spre New York. Elicopterele i-au luat şi au zburat cu elicopterul într-un zbor plăcut – sunt sigur că le-a plăcut. Dar au ucis o mulţime de oameni, să nu uităm asta”, a comentat el.

Întrebat despre alternativele pe care i le-a oferit lui Maduro, Trump a spus: „Păi, practic i-am spus că trebuie să renunţe. Trebuie să se predea.”

El a declarat pentru Fox News că a vorbit cu Maduro acum o săptămână. „Acesta a fost un simbol foarte important, iar noi am purtat discuţii. De fapt, am vorbit personal cu el, dar i-am spus că trebuie să renunţe. Trebuie să se predea”, a afirmat Trump.

Preşedintele american a mărturisit că a urmărit capturarea complexă a preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro în timp real dintr-o cameră la Mar-a-Lago, alături de generali ai armatei. „Mi s-a spus de către militari că nu există altă ţară pe Pământ care să poată face o astfel de manevră”, a declarat Trump pentru Fox News într-un interviu telefonic. „Dacă aţi fi văzut ce s-a întâmplat, adică eu am urmărit literalmente ca şi cum aş fi urmărit un show de televiziune”, a mărturisit el. „Dacă aţi fi văzut viteza, violenţa, ştiţi, ei spun că viteza, violenţa, ei folosesc acest termen... a fost pur şi simplu uimitor, o treabă uimitoare pe care au făcut-o aceşti oameni. Nimeni altcineva nu ar fi putut face aşa ceva”, a adăugat Trump.

Trump, care şi-a petrecut Crăciunul şi Anul Nou în Palm Beach, la clubul său privat Mar-a-Lago, a spus că a urmărit cum armata americană l-a capturat pe Maduro, inclusiv cum au spart uşile de oţel.

„Ei bine, am urmărit totul dintr-o cameră. Aveam o cameră şi am urmărit totul, am urmărit fiecare aspect. Eram înconjuraţi de o mulţime de oameni, inclusiv generali, şi ei ştiau tot ce se întâmpla. Şi a fost foarte complex, extrem de complex”, a relatat Trump.

„Serios, au spart uşile şi au pătruns în locuri în care nu ar fi trebuit să poată intra, au spart uşi de oţel care fuseseră instalate tocmai din acest motiv, şi au fost eliminate în câteva secunde. Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”, a continuat Trump.

Trump a mai spus că SUA aveau la dispoziţie un „număr imens” de aeronave, inclusiv elicoptere şi avioane de vânătoare.

Preşedintele SUA a schiţat şi ceea ce are în vedere administraţia sa în ceea ce priveşte guvernarea Venezuelei după capturarea lui Nicolás Maduro.

„Ei bine, luăm această decizie acum. Nu putem risca să lăsăm pe altcineva să conducă şi să preia pur şi simplu ceea ce el a lăsat în urmă. Aşadar, luăm această decizie acum. Ne vom implica foarte mult în acest proces. Şi vrem să aducem libertate poporului”, a declarat el astăzi pentru Fox News.

Trump a spus că venezuelenii sunt foarte fericiţi de capturarea lui Maduro „pentru că iubesc Statele Unite” şi pentru că ţara sub Maduro era „o dictatură”.

Maduro încerca să negocieze, a mai spus Trump. „Ştiţi, încerca să negocieze la final”, a povestit Trump. „Dar i-am spus: «Nu, nu putem face asta». Ce a făcut cu drogurile este grav”, a explicat Trump.

Amintim, Trump anunțase anterior: „Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa și scos pe calea aerului din țară. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine americane. Detalii vor urma. Astăzi, la ora 11:00, va avea loc o conferință de presă la Mar-a-Lago. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele Donald J. Trump”.

Presa americană mai spune că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost scoşi cu forţa din dormitorul lor de către forţele americane în timpul raidului care a dus la capturarea lor, au declarat două surse familiarizate cu acest subiect citate de CNN. Cuplul a fost capturat în toiul nopţii, în timp ce dormea, au declarat sursele.

Editor : A.R. | M.I.