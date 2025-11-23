Live TV

Planul de pace pentru Ucraina, analizat de un expert în filosofie juridică. „Cele 28 de puncte sunt haotice și parțial contradictorii”

Data actualizării: Data publicării:
Steaguri Ucraina Rusia
Foto: Profimedia
Din articol
Planul de pace

Textul „planului de pace” al administrației americane pentru soluționarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a fost publicat în mass-media, conține prevederi contradictorii și ar putea face parte dintr-o operațiune psihologică menită să creeze panică și să divizeze sprijinul internațional pentru Ucraina, este concluzia în care a ajuns un expert în filosofie juridică austriac.

Christian Stadler, profesor de filosofie juridică la Universitatea din Viena și membru al Comisiei științifice a Ministerului Apărării din Austria, a declarat acest lucru într-un comentariu pentru Ukrinform.

„Prima evaluare pe care trebuie să o fac este că nu știm nimic cu certitudine. Totul a fost raportat de mass-media. Nu avem informații autentice, iar asta este o problemă foarte mare. O posibilitate este că este ceva serios. O altă posibilitate este că este un element al războiului psihologic: răspândirea de mesaje menite să provoace panică și incertitudine”, a spus Stadler, comentând comunicatul de presă al „planului de pace” al SUA.

El a menționat că Gen. Kirilo Budanov, șeful Direcției principale de informații a Ministerului Apărării ucrainean, a avertizat în repetate rânduri cu privire la operațiunile psihologice menite să răspândească panica și să creeze un sentiment de disperare, cu scopul de „a separa europenii de Ucraina și a crea un sentiment de disperare și înfrângere”.

„Este interesant faptul că președintele Zelenski este serios, dar nu panicat. Pentru mine, acest lucru este revelator. Anterior, era mult mai anxios”, a spus profesorul austriac.

Citește și

Contra-propunerea europeană pentru un plan de pace în Ucraina. Care sunt punctele principale ale proiectului

Potrivit lui Stadler, cele 28 de puncte ale planului scurs sunt haotice și „parțial contradictorii”, iar punerea sa în aplicare pare imposibilă atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa.

„Sunt lucruri cu care Ucraina pur și simplu nu poate fi de acord. De exemplu, că Europa ar trebui să plătească 100 de miliarde de euro. Este nerealist. Acesta nu este un plan. Este un set de idei care au fost pur și simplu aruncate în spațiul public”, a spus Stadler.

El consideră că, în situația actuală, este important să rămânem calmi și prudenți, să continuăm consultările „și să nu contribuim la alimentarea acestei valuri de panică și absurditate”. Conducerea Ucrainei sub președintele Zelenski acționează în consecință, crede Stadler.

Întrebat despre rolul Uniunii Europene, Stadler a subliniat necesitatea de a rămâne calmi și de a continua să sprijinim cu fermitate Ucraina.

„Europa trebuie să calmeze întreaga situație și să rămână ferm de partea Ucrainei. Atât. Și să depună eforturi și mai mari. Este foarte simplu: să mențină poziția. Să nu se lase dezorientați. Menținerea poziției înseamnă susținerea suveranității, integrității teritoriale și independenței Ucrainei, precum și realizarea unei păci juste. […] Singurul lucru important este ca toată lumea să rămână calmă, să vorbească clar și serios și să nu intre în panică. Exact asta au vrut cei care au „scurs” această informație”, a spus profesorul austriac.

Planul de pace

Anterior, mass-media americană a raportat că administrația Trump a purtat consultări secrete cu Kremlinul pentru a elabora un nou plan de încetare a războiului din Ucraina. Axios a raportat că planul cuprinde 28 de puncte și este împărțit în patru categorii generale: pacea în Ucraina, garanții de securitate, securitatea în Europa și viitorul relațiilor SUA cu Rusia și Ucraina.

Potrivit rapoartelor mass-media, se așteaptă ca Kievul să renunțe la zonele controlate de Ucraina din Donbas, să-și reducă armata și să renunțe la o parte semnificativă din armamentul său. Planul prevede că transferul teritoriilor rămase din Donbas ar avea loc în schimbul garanțiilor de securitate oferite de SUA pentru Kiev și Europa, deși mecanismul acestor garanții nu este clar definit.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
4
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Târguri de Crăciun din România. Foto Getty Images
5
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România în 2025. Orașele unde sunt amenajate...
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Digi Sport
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
A House of Dynamite
Un specialist explică unde ar putea avea dreptate și unde nu filmul „A House of Dynamite” în ceea ce privește o criză nucleară
Anne Applebaum
Jurnalistă americană, specialistă în spațiul ex-sovietic: „Dacă aștepți SUA, vei aștepta prea mult”
IAA Mobility BMW iX3
Răspunsul producătorilor auto europeni la ofensiva Chinei. Modele electrice importante, lansate la IAA Mobility Munchen
emblema fmi pe cladire
FMI vine la Bucureşti pe 3 septembrie pentru o analiză a ultimelor evoluţii economice
Muncitor scanner
România ar putea atrage investiții industriale majore în următorii ani. Care sunt zonele cu potențial. „Nu mai suntem piață periferică”
Recomandările redacţiei
Negocieri privind pacea în Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Contra-propunerea europeană pentru un plan de pace în Ucraina. Care...
ludovic orban sustine un discurs
Ludovic Orban, despre revocarea din funcția de consilier...
geneva discutii
Discuții decisive în desfășurare la Geneva între SUA, Ucraina și...
Donald Trump
Trump îi acuză pe oficialii ucraineni de „zero recunoştinţă” pentru...
Ultimele știri
Un băiat de 15 ani dat dispărut a fost găsit la Târgul de Crăciun din Craiova
Ludovic Orban, despre plecarea de la Cotroceni: Nicușor Dan nu mi-a reproșat niciodată nimic, nu am discutat în contradictoriu
Planul de pace american a fost elaborat de Witkoff, Dmitriev și ginerele lui Trump (Bloomberg)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce avere are MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, după ce a donat deja 19 miliarde de dolari. E...
Cancan
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că...
Fanatik.ro
Cine e cel mai inteligent jucător de la FCSB? Mihai Stoica nu are dubii: „Poate juca chiar și fundaș central!”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Viitoarea adversară a FCSB-ului îl vrea pe Robert Lewandowski!
Adevărul
Planul de pace al lui Trump e „flexibil”, dar îl împinge pe Zelenski spre cea mai dureroasă decizie din mandat
Playtech
Cu câte kilograme de carne rămâi dintr-un porc de 100, 120 sau 150 kg. Ce cantitate ajunge efectiv în...
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
Pro FM
Ariadna Romero, partenera lui Julio Iglesias Jr., imagini rare cu fiul ei de opt ani. Fanii au reacționat...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Newsweek
Lege în Senat care crește pensiile celor care au avut copii. Ce perioade devin contributive? DOCUMENT
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arăta Jodie Foster în tinerețe și care e numele ei real. Imagini de arhivă cu una dintre cele mai...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...