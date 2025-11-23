Planul de pace pentru Ucraina, analizat de un expert în filosofie juridică. „Cele 28 de puncte sunt haotice și parțial contradictorii”

Textul „planului de pace” al administrației americane pentru soluționarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a fost publicat în mass-media, conține prevederi contradictorii și ar putea face parte dintr-o operațiune psihologică menită să creeze panică și să divizeze sprijinul internațional pentru Ucraina, este concluzia în care a ajuns un expert în filosofie juridică austriac.

Christian Stadler, profesor de filosofie juridică la Universitatea din Viena și membru al Comisiei științifice a Ministerului Apărării din Austria, a declarat acest lucru într-un comentariu pentru Ukrinform.

„Prima evaluare pe care trebuie să o fac este că nu știm nimic cu certitudine. Totul a fost raportat de mass-media. Nu avem informații autentice, iar asta este o problemă foarte mare. O posibilitate este că este ceva serios. O altă posibilitate este că este un element al războiului psihologic: răspândirea de mesaje menite să provoace panică și incertitudine”, a spus Stadler, comentând comunicatul de presă al „planului de pace” al SUA.

El a menționat că Gen. Kirilo Budanov, șeful Direcției principale de informații a Ministerului Apărării ucrainean, a avertizat în repetate rânduri cu privire la operațiunile psihologice menite să răspândească panica și să creeze un sentiment de disperare, cu scopul de „a separa europenii de Ucraina și a crea un sentiment de disperare și înfrângere”.

„Este interesant faptul că președintele Zelenski este serios, dar nu panicat. Pentru mine, acest lucru este revelator. Anterior, era mult mai anxios”, a spus profesorul austriac.

Potrivit lui Stadler, cele 28 de puncte ale planului scurs sunt haotice și „parțial contradictorii”, iar punerea sa în aplicare pare imposibilă atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa.

„Sunt lucruri cu care Ucraina pur și simplu nu poate fi de acord. De exemplu, că Europa ar trebui să plătească 100 de miliarde de euro. Este nerealist. Acesta nu este un plan. Este un set de idei care au fost pur și simplu aruncate în spațiul public”, a spus Stadler.

El consideră că, în situația actuală, este important să rămânem calmi și prudenți, să continuăm consultările „și să nu contribuim la alimentarea acestei valuri de panică și absurditate”. Conducerea Ucrainei sub președintele Zelenski acționează în consecință, crede Stadler.

Întrebat despre rolul Uniunii Europene, Stadler a subliniat necesitatea de a rămâne calmi și de a continua să sprijinim cu fermitate Ucraina.

„Europa trebuie să calmeze întreaga situație și să rămână ferm de partea Ucrainei. Atât. Și să depună eforturi și mai mari. Este foarte simplu: să mențină poziția. Să nu se lase dezorientați. Menținerea poziției înseamnă susținerea suveranității, integrității teritoriale și independenței Ucrainei, precum și realizarea unei păci juste. […] Singurul lucru important este ca toată lumea să rămână calmă, să vorbească clar și serios și să nu intre în panică. Exact asta au vrut cei care au „scurs” această informație”, a spus profesorul austriac.

Planul de pace

Anterior, mass-media americană a raportat că administrația Trump a purtat consultări secrete cu Kremlinul pentru a elabora un nou plan de încetare a războiului din Ucraina. Axios a raportat că planul cuprinde 28 de puncte și este împărțit în patru categorii generale: pacea în Ucraina, garanții de securitate, securitatea în Europa și viitorul relațiilor SUA cu Rusia și Ucraina.

Potrivit rapoartelor mass-media, se așteaptă ca Kievul să renunțe la zonele controlate de Ucraina din Donbas, să-și reducă armata și să renunțe la o parte semnificativă din armamentul său. Planul prevede că transferul teritoriilor rămase din Donbas ar avea loc în schimbul garanțiilor de securitate oferite de SUA pentru Kiev și Europa, deși mecanismul acestor garanții nu este clar definit.

