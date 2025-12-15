Live TV

Polonia vrea să trimită avioane MiG-29 în Ucraina. Oficial de la Varșovia: „Este mai bine decât să ajungă la fier vechi”

Polonia ar putea furniza Ucrainei între șase și opt avioane de vânătoare MiG-29 care urmează să fie retrase din serviciu în această lună, a declarat ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat canalului de știri TVN24, preluat de Kyiv Independent.

„Acestea ar putea ajunge într-un muzeu, ar putea fi vândute la fier vechi sau ar putea fi trimise în Ucraina și utilizate pentru a ne ucide dușmanii”, a spus Tomczyk, apărând această măsură.

Comentariile vin după ce ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a lansat ideea transferului la Kiev a avioanelor MiG-29 de fabricație sovietică rămase în dotarea Varșoviei, în schimbul tehnologiei ucrainene de drone și anti-drone.

Problema ar putea fi discutată în timpul vizitei planificate a președintelui Volodimir Zelenski în Polonia, pe 19 decembrie, a menționat Kosiniak-Kamysz.

Potrivit lui Tomczyk, avioanele vor fi scoase din uz până la sfârșitul lunii decembrie și, conform legii, nu vor mai putea fi utilizate de forțele armate poloneze după această dată.

Statul Major General al Forțelor Armate Poloneze a confirmat pe 10 decembrie că discuțiile privind transferul avioanelor MiG poloneze rămase către Ucraina sunt în curs, deși președintele polonez Karol Nawrocki a declarat a doua zi că nu a fost informat despre aceste discuții.

Varșovia a confirmat transferul a 14 avioane MiG-29 către Ucraina în primăvara anului 2023, fiind prima țară care a furnizat Kievului avioane de luptă în contextul invaziei totale a Rusiei.

Forțele aeriene ucrainene au fost, de asemenea, întărite cu avioane MiG-29 suplimentare furnizate de Slovacia în același an, precum și cu avioane F-16 din Olanda și Danemarca în 2024.

Polonia a fost un aliat-cheie al Ucrainei pe durata războiului, oferind ajutor militar semnificativ și servind drept centru pentru asistența în domeniul apărării acordată țării devastate de război.

