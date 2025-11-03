Live TV

Premieră juridică în Spania: procurorul general este judecat pentru scrgere de informații. Implicațiile politice ale dosarului

Data publicării:
Opening ceremony of the judicial year in Spain's Supreme Court, in Madrid
Procurorul general al Spaniei, Alvaro Garcia Ortiz l Foto: REUTERS / Violeta Santos Moura
Din articol
Un caz cu complicații politice Pedepsele cerute

Pentru prima dată în istoria modernă a Spaniei, procurorul general al statului este judecat începând de luni într-un caz de scurgere de informaţii care îl pune într-o situaţie delicată pe premierul socialist Pedro Sánchez, deja afectat de numeroase scandaluri judiciare, relatează AFP.

Álvaro García Ortiz, magistratul cu rangul cel mai înalt al parchetului spaniol, este acuzat că a transmis presei un e-mail confidenţial legat de o anchetă care îl vizează pe partenerul preşedintei regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vedeta în ascensiune a Partidului Popular (PP, opoziţia de dreapta).

Acest caz reprezintă o nouă încercare pentru premierul Sánchez, al cărui guvern de stânga l-a numit pe García Ortiz în funcţie în 2022 şi care se confruntă de anul trecut cu o serie de scandaluri judiciare care afectează persoanele din anturajul său.

Prim-ministrul, care denunţă o campanie de destabilizare orchestrată de PP şi de extrema dreaptă, a fost audiat joi de o comisie de anchetă senatorială într-un caz de corupţie ce vizează în special două persoane care au fost oamenii săi de încredere în cadrul Partidului Socialist, scrie News.ro.

În paralel, soţia sa, Begoña Gómez, ar urma să fie judecată în curând într-un alt caz de corupţie şi trafic de influenţă, în timp ce fratele său David va fi judecat pentru trafic de influenţă într-un al treilea dosar.

Un caz cu complicații politice

În cazul lui García Ortiz, Curtea Supremă (cea mai înaltă instituţie judiciară din Spania) va trebui să stabilească până la 13 noiembrie dacă procurorul general a încălcat în mod deliberat secretul anchetei pentru a leza imaginea lui Isabel Díaz Ayuso.

Cazul datează de la începutul anului 2024, când justiţia îl ancheta pe Alberto González Amador, un om de afaceri şi partenerul lui Díaz Ayuso. Anchetatorii îl suspectau că a fraudat administraţia fiscală cu suma de 350.000 de euro între 2020 şi 2021, în timpul pandemiei de Covid-19, în timp ce compania sa presta servicii în domeniul sănătăţii.

În martie 2024, mai multe instituţii media au publicat conţinutul unui e-mail trimis în luna precedentă procuraturii de către avocatul lui González Amador, care propunea un acord de recunoaştere a vinovăţiei prin care clientul său era dispus să recunoască două infracţiuni de fraudă fiscală pentru a scăpa, în schimb, de o pedeapsă cu închisoarea. Dezvăluirea acestei oferte putea să ridice îndoieli cu privire la nevinovăţia lui González Amador, care a sesizat imediat justiţia, convins că procurorul general a organizat această scurgere de informaţii către mass-media pentru a-i face rău partenerei sale, Isabel Díaz Ayuso.

La rândul său, preşedinta regiunii Madrid şi partidul său au acuzat anturajul prim-ministrului că ar fi la originea acestei presupuse lovituri sub centură şi că s-ar fi folosit de procurorul general García Ortiz în acest scop. După opt luni de anchetă, García Ortiz a fost pus sub acuzare în ianuarie, un fapt fără precedent în istoria judiciară a Spaniei.

În apărarea sa scrisă, el s-a declarat victimă a unei campanii orchestrate de guvernul regional din Madrid pentru a distrage atenţia de la presupusa fraudă fiscală a lui González Amador şi pentru a proteja imaginea Isabelei Díaz Ayuso.

El şi-a susţinut tot timpul nevinovăţia şi a refuzat să demisioneze.

„Credem în nevinovăţia sa”, a afirmat Pedro Sánchez în iulie.

Pedepsele cerute

La fel ca şi biroul procurorului general al statului, care îl va apăra pe García Ortiz, procurorul Curţii Supreme, însărcinat cu acuzarea, solicită achitarea, considerând că acesta nu a comis nicio infracţiune.

La rândul său, González Amador solicită o pedeapsă de patru ani de închisoare şi 300.000 de euro despăgubiri pentru „prejudiciul moral cauzat”.

Cinci asociaţii şi partidul de extremă dreapta Vox, care s-au constituit părţi civile, solicită între patru şi şase ani de închisoare pentru acuzat.

González Amador va depune mărturie marţi, iar García Ortiz va fi ultimul care va lua cuvântul, pe 12 noiembrie. Aproximativ patruzeci de martori, dintre care 12 jurnalişti, au fost chemaţi să depună mărturie.

Dacă va fi declarat vinovat, procurorul general va trebui să-şi părăsească funcţia, declanşând o criză în cadrul parchetului. Acest lucru ar reprezenta, mai ales, un revers politic major pentru premierul Pedro Sánchez.

Citește și:

Spania admite abuzurile comise în timpul cuceririi Mexicului: „A existat durere și nedreptate față de popoarele indigene”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

