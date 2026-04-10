Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat" ca Trump și Putin să influențeze costurile energiei în Marea Britanie

Donald Trump și Keir Starmer.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că este „sătul” să vadă cum facturile la energie din Marea Britanie fluctuează din cauza măsurilor luate de președintele american Donald Trump și de președintele rus Vladimir Putin. Declarațiile, făcute într-un interviu acordat ITV News, au fost difuzate pe fondul fluctuațiilor prețurilor petrolului - care au crescut vertiginos în timpul conflictului dintre SUA, Israel și Iran - în contextul unui armistițiu fragil de două săptămâni.

„M-am săturat de faptul că familiile din toată țara își văd facturile la energie crescând și scăzând, iar facturile companiilor cresc și scad, din cauza acțiunilor lui Putin sau Trump în întreaga lume”, a spus Starmer.

Marea Britanie trebuie să devină mai rezilientă pentru a face față unei lumi „volatile și periculoase”, în care „șocurile” precum conflictul din Iran sunt frecvente, a avertizat prim-ministrul.

Într-un articol publicat în The Guardian, Sir Keir Starmer a declarat că „gândește pe termen lung și vrea să reconstruiască această țară” astfel încât oamenii „să nu fie la mila evenimentelor din străinătate”.

Prim-ministrul se află în prezent într-o vizită de trei zile în Golf pentru a se întâlni cu aliații regionali.

Miercuri s-a întâlnit cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman la Jeddah, iar joi a călătorit în Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Qatar.

Vizita sa are loc într-un moment în care fragilul armistițiu care a pus în pauză conflictul iranian a ajuns sub presiune, existând dezacorduri cu privire la faptul dacă armistițiul se aplică și în Liban.

Joi seara, Sir Keir a purtat o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump. Downing Street afirmă că cei doi au discutat despre necesitatea „unui plan practic pentru a relua traficul maritim” prin Strâmtoarea Ormuz, ruta maritimă care a fost efectiv închisă ca urmare a conflictului.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a apărat acțiunile lui Trump.

„Mulți lideri mondiali au vorbit zeci de ani despre amenințarea reprezentată de Iran, fără să întreprindă însă nimic în acest sens”, a declarat ea printr-un e-mail. „Președintele Trump a luat măsuri curajoase pentru a se asigura că Iranul nu va putea niciodată să dețină o armă nucleară și, așa cum a spus el, suntem pe cale să încheiem un acord definitiv care să aducă o pace durabilă.”

Starmer a mai spus că Israelul a „greșit” când a ordonat atacuri mortale asupra Libanului în timpul armistițiului. Iranul a acuzat SUA că au încălcat termenii armistițiului, indicând, printre altele, atacurile asupra Libanului.

