Nicușor Dan se întâlnește azi cu Mark Rutte la Bruxelles. Creșterea securității României cu sprijinul NATO, pe agenda discuțiilor

Nicușor Dan și Mark Rutte, la Palatul Cotroceni. Foto: Administrația Prezidențială
Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European

Preşedintele Nicuşor Dan face, joi, o vizită oficială la Bruxelles, unde se va întâlni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cei doi vor discuta despre situaţia de securitate din plan internaţional, cu accent pe creşterea securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO. Ulterior, şeful statului va participa la reuniunea Consiliului European şi la Summitul Euro în format extins.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, agenda discuţiilor va include evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO.

Preşedintele României va evidenţia importanţa relaţiei transatlantice, reconfirmând rolul ţării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea şi securitatea regională, a precizat sursa citată.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan va sublinia că România îşi respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creşterea cheltuielilor de apărare şi va evidenţia asistenţa multidimensională pentru Ucraina. Totodată, şeful statului român va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizaţi de acţiunile hibride ale Rusiei.

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și Mark Rutte este programată la ora 10.00, ora României, fiind pe agendă şi declaraţii de presă comune.

Ulterior, de la ora 11.00, Nicuşor Dan va participa la reuniunea Consiliului European şi la Summitul Euro în format extins.

„Pe agenda reuniunii se vor regăsi o serie de subiecte de o importanţă majoră pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate şi care reflectă dinamica actuală globală. Printre temele principale care vor fi dezbătute de liderii europeni se numără consolidarea competitivităţii economice a UE, conflictul din Orientul Mijlociu şi implicaţiile sale, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum şi măsurile necesare pentru întărirea securităţii şi apărării Uniunii Europene”, mai arată Administraţia Prezidenţială.

Totodată, liderii UE vor avea o discuţie cu Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, AntOnio Guterres, pe tema situaţiei geopolitice şi a multilateralismului.

„În privinţa creşterii competitivităţii economice a Uniunii şi a consolidării pieţei unice europene, care reprezintă tema principală, discuţiile vor avansa prin transpunerea concluziilor convenite în reuniunile anterioare în măsuri concrete şi termene ambiţioase”, se mai arată în comunicatul de presă.

Potricvit Preşedinţiei, pentru România, prioritară este găsirea soluţiilor urgente pentru reducerea preţurilor ridicate la energie, care afectează atât cetăţenii, cât şi industria.

Top Citite
robert cazanciuc digi
1
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
2
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Femeie Moscova
3
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
steag cuba profimedia
5
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Digi Sport
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
beirut
Reuniune de urgență la Bruxelles privind războiul din Orientul Mijlociu. Arabia Saudită amenință cu represalii după atacurile Iranului
trump rutte
Rutte evită să dezbată criticile lui Trump pentru NATO și mută discuția pe soluții: „Analizăm colectiv” redeschiderea Strâmtorii Ormuz
comisia europeana
Comisia Europeană vrea să modifice legislația europeană privind siguranța chimicalelor eludând Parlamentul
ormuz
Donald Trump amenință că va lăsa „țările care se folosesc de Strâmtoarea Ormuz” să se ocupe de situația acesteia
masura-nato
Cum s-ar putea asigura aprovizionarea suficientă a trupelor aliate, în cazul unui viitor conflict cu Rusia. România, posibil beneficiar
Recomandările redacţiei
Iran-Assembly Of Experts Biannual Meeting
„Un succes politic”. Rivalul inițial al lui Trump de la Teheran ar...
BUCURESTI - PARLAMENT - BUGET - DEZBATERI GENERALE IN COMISIE -
Ședința comisiilor parlamentare în care se decidea bugetul...
remorcherul astana
Remorcher scufundat la Midia: După căpitanul navei, scafandrii...
Președintele rus Vladimir Putin.
Cei mai noi spioni ai lui Putin pot fi cunoscuți de-ai tăi. Expert...
Ultimele știri
Cum sunt folosite atacurile cibernetice ca arme în războiul cu Iranul: SUA și Israel, ținte ale hackerilor
Ultimele zile pentru reducerea de 10% la impozite. Ce sume pot pierde contribuabilii dacă nu achită taxele locale
OpenAI și Anthropic angajează experți în arme chimice și explozibili pentru a preveni catastrofe generate de inteligența artificială
Citește mai multe
