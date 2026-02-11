Proteste masive au loc miercuri în Spania. Mii de fermieri au ieșit în stradă pentru a manifesta împotriva acordului UE cu Mercosur și a reglementărilor europene privind agricultura. Protestatarii au venit la Madrid cu tractoarele, mai multe artere principale și o parte din centrul capitalei Spaniei fiind blocate, anunță Digi24.

Mii de fermieri spanioli au ieșit în stradă, cu 500 de tractoare, pentru a-și exprima nemulțumirea față de acordul UE cu Mercosur. Protestatarii au blocat mai multe artere principale și o parte din centrul capitalei Madrid.

Agricultorii au pornit încă de dimineață spre Madrid, venind din toate provinciile. Pe parcurs au fost opriri și blocaje pe autostrăzi, însă scopul lor a fost să ajungă în capitala spaniolă. Tractoarele s-au regrupat și au intrat apoi organizat în oraș, pe cinci coloane.

Este, însă, un protest autorizat - sunt 1.500 de polițiști care se asigură ca totul să fie în regulă. Inițial, agricultorii ceruseră dreptul de intrare în Madrid pentru 1000 de tractoare, dar nu au primit autorizație decât pentru 500.

Chiar și așa, sunt blocaje în trafic: zeci de linii de autobuz au fost suspendate, sunt multe străzi cu ambuteiaje considerabile și totul va dura până diseară, la ora 18:00, când expiră termenul de autorizare pentru acest protest.

Două nemulțumiri: Mercosur și Politica agricolă comună (PAC)

Manifestanții spun că au două mari probleme: una este tratatul UE cu Mercosur - agricultorii spun că vor intra în faliment din cauza produselor ieftine care vor veni din America de Sud- , iar a doua este politica agricolă comună. Este vorba despre o mai veche apăsare a fermierilor și cultivatorilor spanioli, care trebuie să se supună normelor fitosanitare și birocrației impuse de UE. Practic, spun protestatarii, prețul cultivării unui kilogram de cartofi sau de portocale, de exemplu, este de trei ori mai mare decât ar trebui din cauza acestor norme.

Urmează discuții la Ministerul spaniol al Agriculturii pentru a vedea dacă se găsesc soluții pentru a răspunde acestor nemulțumiri, anunță presa locală.

