Live TV

Video Proteste ample în Spania: mii de fermeri au ieșit cu tractoarele pe străzile din Madrid. Ce îi nemulțumește pe manifestanți

Data actualizării: Data publicării:
tractoare in coloana, la un protest al fermierilor din spania
Agricultorii spanioli continuă protestele la Madrid, nemulțumiți de acordul cu Mercosur. Foto: Profimedia
Din articol
Două nemulțumiri: Mercosur și Politica agricolă comună (PAC)

Proteste masive au loc miercuri în Spania. Mii de fermieri au ieșit în stradă pentru a manifesta împotriva acordului UE cu Mercosur și a reglementărilor europene privind agricultura. Protestatarii au venit la Madrid cu tractoarele, mai multe artere principale și o parte din centrul capitalei Spaniei fiind blocate, anunță Digi24.

Mii de fermieri spanioli au ieșit în stradă, cu 500 de tractoare, pentru a-și exprima nemulțumirea față de acordul UE cu Mercosur. Protestatarii au blocat mai multe artere principale și o parte din centrul capitalei Madrid.

Agricultorii au pornit încă de dimineață spre Madrid, venind din toate provinciile. Pe parcurs au fost opriri și blocaje pe autostrăzi, însă scopul lor a fost să ajungă în capitala spaniolă. Tractoarele s-au regrupat și au intrat apoi organizat în oraș, pe cinci coloane. 

Este, însă, un protest autorizat - sunt 1.500 de polițiști care se asigură ca totul să fie în regulă. Inițial, agricultorii ceruseră dreptul de intrare în Madrid pentru 1000 de tractoare, dar nu au primit autorizație decât pentru 500.

Chiar și așa, sunt blocaje în trafic: zeci de linii de autobuz au fost suspendate, sunt multe străzi cu ambuteiaje considerabile și totul va dura până diseară, la ora 18:00, când expiră termenul de autorizare pentru acest protest.

Două nemulțumiri: Mercosur și Politica agricolă comună (PAC)

Manifestanții spun că au două mari probleme: una este tratatul UE cu Mercosur - agricultorii spun că vor intra în faliment din cauza produselor ieftine care vor veni din America de Sud- , iar a doua este politica agricolă comună. Este vorba despre o mai veche apăsare a fermierilor și cultivatorilor spanioli, care trebuie să se supună normelor fitosanitare și birocrației impuse de UE. Practic, spun protestatarii, prețul cultivării unui kilogram de cartofi sau de portocale, de exemplu, este de trei ori mai mare decât ar trebui din cauza acestor norme.

Urmează discuții la Ministerul spaniol al Agriculturii pentru a vedea dacă se găsesc soluții pentru a răspunde acestor nemulțumiri, anunță presa locală.

Citește și:

Acordul UE - Mercosur: Criza politică din Franța diminuează influența lui Emmanuel Macron la Bruxelles

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
5
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Parlamentul European
Parlamentul European a votat clauzele de salvgardare în cazul acordului UE-Mercosur. Când pot fi activate acestea
BUCURESTI - SENAT - DEZBATERE MOTIUNE - 9 FEB 2026
Cele trei moțiuni simple depuse la Senat au fost respinse. PSD l-a atacat pe Ilie Bolojan
BUCURESTI - SENAT - PACE - DECLARATII - 9 FEB 2026
Moțiunea Opoziției privind acordul cu Mercosur, respinsă. Aleșii au vorbit despre banane și marțieni de la tribuna Senatului
Rio De Janeiro, Brazil. 16th Jan, 2026. The President of the Republic, Luiz Inácio Lula da Silva, received the President of the European Union, Ursula Von Der Leyen, this Friday (16), to celebrate the agreement with Mercosur. Credit: Carlos Elias Junior/F
Acordul UE-Mercosur ajunge în Congresul brazilian. Lula cere adoptarea „cât mai curând posibil”
Friedrich Merz, Bundeskanzler
Merz susține că înțelegerea comercială UE-SUA poate fi ratificată. Solicitare către Bruxelles privind acordul cu Mercosur
Recomandările redacţiei
dereneu
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa...
medici in spital
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să...
lavrov
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea...
N10 CRIZA APA ARGES-FAKE 110226_01210
„Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la...
Ultimele știri
Ucraina primește un nou impuls financiar: Parlamentul European a aprobat un pachet de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro
După expirarea tratatului New START cu SUA, Lavrov anunță care este condiția Rusiei pentru menținerea limitelor arsenalului nuclear
Toate troleibuzele din Ploiești, retrase din circulație. Ele nu au ITP, pentru că sediul RAR nu e racordat la „firele” de alimentare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat...
Fanatik.ro
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB? Exclusiv
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fosta iubită a sportivului olimpic care și-a mărturisit infidelitatea la Jocurile Olimpice, prima reacție: „E...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Cine e bărbatul cu care a apărut Andreea Antonescu la plajă, în SUA. Fanii au chestionat-o imediat
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, prima apariție după cererea în căsătorie. Actrița și-a etalat mândră inelul de logodnă de peste...
UTV
(VIDEO) Mihai Bendeac reacționează după acuzațiile de hărțuire la premiera filmului. Actorul anunță că depune...