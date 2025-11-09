Live TV

Foto Proteste la Lisabona: zeci de mii de portughezi sunt nemultumiți de prevederile legislative care ar face concedierea mai ușoară

Data actualizării: Data publicării:
574203216_18377586220144979_8189587674598344281_n
Protest la Lisabona față de schimbările din codul muncii Foto: CGTP IN / Facebook.com

Zeci de mii de oameni au ieşit sâmbătă în stradă în capitala Portugaliei, Lisabona, pentru a protesta faţă de propuneri legislative în domeniul muncii, care, potrivit lor, ameninţă drepturile angajaţilor.

Guvernul prim-ministrului Luis Montenegro a aprobat în septembrie un proiect de lege pentru modificarea codului muncii, afirmând că acesta are ca scop creşterea competitivităţii. Astfel, guvernul de centru-dreapta doreşte să facă mai uşoare concedierea angajaţilor şi externalizarea muncii către alte companii şi să limiteze anumite tipuri de concedii speciale, inclusiv reducerea concediului pentru femeile care suferă avorturi spontane, relatează BBC, potrivit News.ro.

Proiectul de lege va fi probabil adoptat în parlament cu sprijinul partidului de extremă dreapta Chega.

Guvernul susţine că aceste măsuri sunt necesare pentru a îmbunătăţi flexibilitatea locurilor de muncă şi a creşte productivitatea într-una dintre cele mai sărace ţări din Europa de Vest.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Şeful celui mai mare sindicat din Portugalia, CGTP, a calificat schimbările legislative preconizate drept „unul dintre cele mai mari atacuri la adresa angajaţilor” din ţară şi a anunţat o grevă generală în 11 decembrie. CGTP, care a organizat protestul, a acuzat guvernul că favorizează marile companii, în timp ce lucrătorii cu salarii mici se confruntă cu creşterea costurilor de trai.

Sindicatul a declarat pentru Reuters că aproximativ 100.000 de protestatari au umplut bulevardul principal din Lisabona, iar Associated Press a relatat, de asemenea, că zeci de mii de oameni au fost prezenţi. Nu au fost disponibile estimări ale poliţiei în privinţa numărului participanţilor.

Vorbind la protest, Miriam Alves, în vârstă de 31 de ani, angajată la o companie de dispozitive medicale, a declarat pentru Reuters că reformele sunt „în mod clar un pas înapoi în ceea ce priveşte condiţiile de muncă şi ar putea duce la o lipsă totală a siguranţei locului de muncă”.

Madalena Pena, în vârstă de 34 de ani, tehnician de arhivă, a declarat că guvernul revizuieşte drepturile angajaţilor „într-un mod nedrept, subtil şi viclean, fără să fi spus nimic înainte de alegerile” din luna mai.

Protestatarii au cerut şi salarii mai mari. Datele oficiale arată că peste 50 % dintre angajaţi au câştigat mai puţin de 1.000 de euro pe lună anul trecut. Salariul minim este 870 de euro, unul dintre cele mai mici din UE.

Citește și:

Portugalia aprobă modificări la Legea naționalității, ceea ce îngreunează obținerea unui pașaport portughez

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Pintea_Paul-Ciprian senator
1
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
SIM card
2
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru...
maneliti muisti
3
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la...
ilustrație cu steagurile Chinei, SUA și UE și un vapor de marfă
4
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde...
femeie pe jos si frunze de toamnă
5
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
Digi Sport
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul...
Radu Burnete, consilier prezidențial.
În ce stadiu sunt reformele magistraților și cele administrative...
coadă de mașini la benzinărie
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina...
pahare de sampanie la nuntă
ANAF începe, de luni, controale la organizatorii de nunți și...
Ultimele știri
Mesajul plin de furie al lui Joe Biden pentru Donald Trump: Dumneavoastră lucrați pentru noi
Tornada din Brazilia: bilanțul morților a crescut la șapte. 750 de oameni au fost răniți, distrugerile sunt fără precedent
Coșmar într-un cartier din Galați. Localnicii, terorizați de un vecin care îi amenință și îi lovește: „A fugărit copiii cu cuțitul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
narco-sub
Submarin cu 1,7 tone de cocaină, interceptat în Atlantic de autoritățile portugheze
Red Portugal passport of European Union on national flag background close up. Tourism and citizenship concept. Red Portugal passport of European
Portugalia aprobă modificări la Legea naționalității, ceea ce îngreunează obținerea unui pașaport portughez
funicular gloria distrus in accident
Ce au descoperit anchetatorii la cablul dintre cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona, unde au murit 17 oameni (raport)
Day after Portugal general election in Lisbon
Alegerile locale din Portugalia: partidul de extremă dreapta Chega a obţinut rezultate mult sub aşteptări. Edilul din Lisabona, reales
bătrâni la plimbare in parc
Topul celor mai bune destinații din lume pentru viața de după pensie. Care sunt țările europene aflate în vârful clasamentului
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a făcut o tânără cu inelul de logodnă, după ce s-a despărțit de iubit cu două luni înainte de nuntă...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Antrenorul român care îl are ca model pe Mircea Lucescu. ”Noi suntem cei mai mari hoți de pe pământ”
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Cine este primul fotbalist miliardar din istorie. La 39 de ani, are o avere imensă: „E ca atunci când câștigi...
Adevărul
Ziua recoltei, sărbătoarea politizată de comuniști după ce „chiaburii“ au rămas fără batoze: „să fie...
Playtech
Câți ani trebuie să lucrezi în Italia pentru a primi pensie? Acte necesare
Digi FM
VIDEO Moment special realizat de suporterii Stelei, la înmormântarea lui Emeric Ienei. O bucată din gazonul...
Digi Sport
Viral instant. A fost milionar, iar acum a ajuns să cerșească pe străzi!
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Anii în care românii au trăit iluzia libertății și a democrației. Cum a fost salvat comunismul după Revoluție
Newsweek
Care pensionari primesc între 440 și 627 lei în plus la pensie? Ce au muncit, câți ani și în ce sectoare?
Digi FM
Vladimir Putin, pus în dificultate de întâlnirea cu o fetiță de 11 ani. Tatăl ei a murit în războiul din...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Brad Pitt are o listă „neagră” a starurilor cu care nu va mai lucra niciodată. Cine sunt însă actrițele lui...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...