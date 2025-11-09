Zeci de mii de oameni au ieşit sâmbătă în stradă în capitala Portugaliei, Lisabona, pentru a protesta faţă de propuneri legislative în domeniul muncii, care, potrivit lor, ameninţă drepturile angajaţilor.

Guvernul prim-ministrului Luis Montenegro a aprobat în septembrie un proiect de lege pentru modificarea codului muncii, afirmând că acesta are ca scop creşterea competitivităţii. Astfel, guvernul de centru-dreapta doreşte să facă mai uşoare concedierea angajaţilor şi externalizarea muncii către alte companii şi să limiteze anumite tipuri de concedii speciale, inclusiv reducerea concediului pentru femeile care suferă avorturi spontane, relatează BBC, potrivit News.ro.

Proiectul de lege va fi probabil adoptat în parlament cu sprijinul partidului de extremă dreapta Chega.

Guvernul susţine că aceste măsuri sunt necesare pentru a îmbunătăţi flexibilitatea locurilor de muncă şi a creşte productivitatea într-una dintre cele mai sărace ţări din Europa de Vest.

Şeful celui mai mare sindicat din Portugalia, CGTP, a calificat schimbările legislative preconizate drept „unul dintre cele mai mari atacuri la adresa angajaţilor” din ţară şi a anunţat o grevă generală în 11 decembrie. CGTP, care a organizat protestul, a acuzat guvernul că favorizează marile companii, în timp ce lucrătorii cu salarii mici se confruntă cu creşterea costurilor de trai.

Sindicatul a declarat pentru Reuters că aproximativ 100.000 de protestatari au umplut bulevardul principal din Lisabona, iar Associated Press a relatat, de asemenea, că zeci de mii de oameni au fost prezenţi. Nu au fost disponibile estimări ale poliţiei în privinţa numărului participanţilor.

Vorbind la protest, Miriam Alves, în vârstă de 31 de ani, angajată la o companie de dispozitive medicale, a declarat pentru Reuters că reformele sunt „în mod clar un pas înapoi în ceea ce priveşte condiţiile de muncă şi ar putea duce la o lipsă totală a siguranţei locului de muncă”.

Madalena Pena, în vârstă de 34 de ani, tehnician de arhivă, a declarat că guvernul revizuieşte drepturile angajaţilor „într-un mod nedrept, subtil şi viclean, fără să fi spus nimic înainte de alegerile” din luna mai.

Protestatarii au cerut şi salarii mai mari. Datele oficiale arată că peste 50 % dintre angajaţi au câştigat mai puţin de 1.000 de euro pe lună anul trecut. Salariul minim este 870 de euro, unul dintre cele mai mici din UE.

Editor : B.E.