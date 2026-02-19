România, inclusă în pachetul UE de 28 de miliarde de euro pentru sprijinirea statelor vecine cu Rusia, Ucraina și Belarus

Uniunea Europeană a lansat un pachet de finanțare în valoare de 28 de miliarde de euro destinat statelor membre aflate la granița cu Rusia, Ucraina și Belarus, în contextul efectelor economice și de securitate generate de războiul din Ucraina. România se numără printre cele nouă țări vizate de inițiativă, care urmărește relansarea investițiilor, sprijinirea regiunilor de frontieră afectate de declin demografic și consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride.

Comisia Europeană a lansat o strategie de sprijin pentru nouă state membre ale UE care se învecinează cu Rusia, Ucraina și Belarus, mobilizând miliarde de euro pentru a contracara declinul economic și demografic, potrivit Euronews.

Strategia vizează regiunile de frontieră estice care se confruntă cu scăderea investițiilor, presiuni demografice și amenințări hibride generate de războiul din Ucraina.

Nouă state membre ale UE - Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria - vor beneficia de această inițiativă, care țintește zonele afectate de reducerea investițiilor, scăderea populației și perturbarea activităților transfrontaliere.

Elementul central al strategiei este EastInvest, un mecanism care va acorda împrumuturi în valoare de 28 de miliarde de euro, în cooperare cu Banca Europeană de Investiții și Banca Mondială, pentru a relansa investițiile și activitatea economică în regiunile afectate.

„Această comunicare a fost elaborată împreună cu teritoriile și comunitățile lor pentru a ne asigura că rămân locuri vibrante în care să trăiești, să muncești, să te dezvolți și să rămâi competitiv”, a declarat Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv pentru Coeziune și Reforme.

Strategia include, de asemenea, „zidul anti-drone” pentru consolidarea securității frontierelor, sprijin pentru integrarea rețelelor electrice baltice în rețeaua europeană mai largă, precum și programe educaționale și de ocupare a forței de muncă menite să combată declinul populației în zonele de frontieră.

Alocarea fondurilor între statele membre nu a fost încă stabilită. Oficialii UE urmează să se întâlnească cu reprezentanții statelor membre la un eveniment EastInvest programat pentru sfârșitul lunii februarie.

Statele baltice și Polonia și-au consolidat semnificativ frontierele estice ca răspuns la tacticile hibride utilizate de Rusia și Belarus, inclusiv facilitarea trecerii migranților peste frontierele UE pentru a destabiliza statele membre. Belarus a lansat, de asemenea, anul trecut sute de baloane în spațiul aerian lituanian, provocând perturbări în controlul traficului aerian.

Editor : M.I.