Live TV

Rusia limitează accesul la avort în teritoriile ucrainene ocupate. ONG: Femeile sunt trimise la „discuții disciplinare” cu un preot

Data publicării:
Maternity hospital damaged by Russian shelling repaired in Kharkiv
Femeile trebuie mai întâi să dețină un pașaport rusesc pentru a putea consulta un medic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Consultație medicală doar cu pașaport rusesc Cum sunt presați medicii

Autoritățile controlate de Rusia în teritoriile ocupate din Ucraina cresc presiunile asupra femeilor însărcinate și restricționează accesul la avort, potrivit organizației East Human Rights Group, care acuză impunerea unor condiții administrative și psihologice menite să descurajeze întreruperea sarcinii.

„Regimul (rus) are nevoie de copii, chiar dacă aceștia nu sunt doriți, fără condiții adecvate pentru a crește”, a declarat Vera Iastrebova, șefa East Human Rights Group, pentru publicația Kyiv Independent. „Acești copii sunt apoi crescuți pentru a deveni viitori soldați, lucru demonstrat de militarizarea instituțiilor de învățământ”, a adăugat ea.

Iastrebova a spus că autoritățile din partea ocupată a Regiunii Donețk au luat măsuri pentru a face presiuni asupra femeilor însărcinate care doresc să facă avort și au impus, de asemenea, restricții medicilor.

Astfel de limitări ale avorturilor fac parte din politica reproductivă constantă a Rusiei, pe fondul unei crize demografice tot mai grave. Potrivit ei, femeile din teritoriile ocupate sunt deosebit de vulnerabile din cauza numeroaselor violuri comise de soldați ruși. Ea afirmă că aceste cazuri de violență sexuală sunt mușamalizate în zonele ocupate.

„Dacă o femeie afirmă că a fost violată de soldați ruși, este posibil să nu i se recunoască statutul de victimă, ci să fie acuzată că discreditează armata rusă”, a spus ea.

Numărul exact al femeilor violate și rămase însărcinate în urma agresiunilor soldaților ruși nu este cunoscut, însă există cazuri în care femeile au relatat public experiențele lor după ce au reușit să fugă din teritoriile ocupate. O investigație realizată de Kyiv Independent a identificat mai mulți soldați ruși implicați în astfel de violuri.

Până în iunie 2025, Ucraina a documentat 366 de cazuri de violență sexuală legate de războiul declanșat de Rusia, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, deși numărul real este probabil mult mai mare.

Consultație medicală doar cu pașaport rusesc

Potrivit Verei Iastrebova, o femeie trebuie mai întâi să dețină un pașaport rusesc pentru a putea consulta un medic. În al doilea rând, ea trebuie să efectueze proceduri medicale necesare, precum ecografia, care nu sunt disponibile în toate zonele ocupate din regiunea Donețk, iar nu toate femeile își pot permite aceste servicii.

În al treilea rând, există presiuni psihologice: dacă o femeie insistă să întrerupă sarcina, este trimisă la o „discuție disciplinară” cu un preot al Biserica Ortodoxă Rusă.

„Acest lucru este prezentat ca o activitate educativă, deși reprezintă încă un element de control asupra procesului de luare a deciziilor”, a spus Iastrebova.

Cum sunt presați medicii

Potrivit surselor Iastrebovei din instituțiile medicale aflate sub ocupație, medicii sunt supuși presiunilor birocratice și coercitive din partea autorităților.

„Medicii trebuie să depună diverse documente și rapoarte care să demonstreze că au fost luate toate măsurile pentru a preveni întreruperea sarcinii. Nu există însă o metodă standard pentru acest lucru, iar efectuarea unui avort poate ridica întrebări din partea autorităților de ocupație”, a spus ea.

De asemenea, clinicile private pot refuza să efectueze avorturi, deoarece acest lucru le-ar putea crea probleme în obținerea licenței în viitor. În plus, medicii care lucrează în teritoriile ocupate sunt în mare parte susținători ai politicii statului rus, iar unii dintre ei s-au mutat acolo chiar din Rusia. Potrivit Iastrebovei, obiectivul lor este să se asigure că sistemul medical respectă politica stabilită de Kremlin.

Aceste restricții au dus la creșterea numărului de avorturi ilegale, realizate în afara instituțiilor medicale, ceea ce poate provoca probleme grave de sănătate pentru femei și chiar răspundere penală.

În partea ocupată a Regiunii Herson, autoritățile ruse au lansat un program de „sprijin pentru natalitate” pentru a „combate avortul”, a raportat Centrul Național de Rezistență al Ucrainei la 9 octombrie 2025. În Crimeea ocupată, spitalele private nu mai au voie să efectueze avorturi încă din 2023.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
4
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
5
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Volodimir Zelenski a făcut o vizită oficială în țara noastră: „Mulțumesc României pentru asistența militară”
profimedia-1082312885
Acord energetic semnat la Cotroceni: Două linii noi de energie electrică vor conecta România și Ucraina - DOCUMENT
INSTANT_DECLA_ZELENSKI_NICUSOR_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce conține parteneriatul strategic România-Ucraina. Documentele semnate de Nicușor Dan și Volodimir Zelenski
Ukraine and Romania flag waving in the wind against white cloudy blue sky together. Diplomacy concept, international relations.
Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române, la fel ca România și Republica Moldova, pe 31 august. Anunțul, făcut de Zelenski la București
nicusor dan
Nicușor Dan atacă frontal Ungaria pentru că se opune împrumutului UE pentru Ucraina: „Nu este acceptabil”
Recomandările redacţiei
sedinta de guvern cu ilie bolojan
Cum a fost întocmit bugetul de stat pe 2026. Guvernul a publicat...
Middle East conflict
„Mâinile ascunse” ale lui Putin ar putea influența tacticile Iranului...
craiova pitesti
Fisuri adânci, denivelări și un adevărat pericol pentru șoferi: Cum...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Iranienii amenință cu...
Ultimele știri
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA. Amănuntul care a dat de gol armata americană
Cum poate fi protejată Strâmtoarea Ormuz: Iranul „se gândește la asta și se pregătește de zeci de ani”
China impune noi reglementări pentru minorități. Ce este legea „unității etnice” și ce spun criticii Beijingului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Fanatik.ro
Suma pe care Bolojan o taie din bugetele serviciilor secrete. Adevărul din spatele miliardului de euro pentru...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Care este vârsta unde se vede talentul unui copil și potențialul de a ajunge un mare fotbalist. Dezvăluirea...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Schimbare importantă pentru proprietari. Ce se întâmplă cu terenurile caselor construite înainte de 1990
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
O pensionară de 83 de ani muncește cu jumăte de normă. Nu-i ajunge pensia. Are cancer și un fiu bolnav
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...