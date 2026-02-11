Scenariul pentru care se pregătește Norvegia. Rusia ar putea invada țara ca să-și protejeze activele nucleare: „Atât le-a mai rămas”

Șeful Armatei norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, a declarat că Oslo nu poate exclude posibilitatea unei viitoare invazii rusești a țării, sugerând că Moscova ar putea interveni asupra Norvegiei pentru a-și proteja resursele nucleare staționate în nordul îndepărtat, potrivit The Guardian.

„Nu excludem o acaparare de teritorii din partea Rusiei ca parte a planului lor de a-și proteja propriile capacități nucleare, acesta fiind singurul lucru care le-a mai rămas și care amenință cu adevărat Statele Unite”, a declarat generalul Eirik Kristoffersen, șeful apărării norvegiene.

El a recunoscut că Rusia nu avea obiective de cucerire în Norvegia în același mod ca în Ucraina sau în alte foste teritorii sovietice, dar a spus că o mare parte din arsenalul nuclear al Rusiei se afla în peninsula Kola, la mică distanță de granița cu Norvegia, inclusiv submarine nucleare, rachete terestre și aeronave cu capacitate nucleară. Acestea ar fi cruciale dacă Rusia ar intra în conflict cu NATO în altă parte.

„Nu eliminăm acest lucru de pe masă, pentru că este încă o opțiune pentru Rusia să facă acest lucru pentru a se asigura că capacitățile sale nucleare sunt protejate. Acesta este scenariul din nordul îndepărtat pe care îl planificăm”, a spus el.

Într-un interviu amplu acordat publicației The Guardian, Kristoffersen a criticat aspru comentariile recente ale lui Donald Trump despre Groenlanda, precum și afirmațiile „inacceptabile” ale președintelui SUA conform cărora țările aliate nu au servit în poziții de front în Afganistan, în timp ce trupele americane au purtat cea mai mare parte a luptelor.

„Nu a avut sens ce a spus și știu că toți prietenii mei americani din Afganistan știu asta”, a spus Kristoffersen, în vârstă de 56 de ani, ofițer de carieră în armată care a servit în mai multe misiuni în Afganistan.

„Am fost cu siguranță în prima linie. Am îndeplinit toate misiunile, de la arestarea liderilor talibani la antrenarea afganilor și supraveghere. Am pierdut 10 norvegieni. Am pierdut prieteni acolo. Așa că am simțit cu toții că nu are sens”, a afirmat el.

„În același timp, am simțit că acesta este președintele Trump. Nu l-am văzut niciodată în Afganistan. Nu știe despre ce vorbește când spune aceste lucruri. Un președinte nu ar trebui să spună aceste lucruri, dar pe mine nu m-a afectat cu adevărat. Dar îngrijorarea mea era pentru veteranii norvegieni, rudele oamenilor pe care i-am pierdut, soldații pe care i-am pierdut.”

Kristoffersen este șeful apărării Norvegiei din 2020, responsabil atât pentru forțele armate ale țării, cât și pentru serviciul său de informații. A fost o perioadă de schimbări intense, pentru că invazia Rusiei în Ucraina a impus o regândire a securității europene, Suedia și Finlanda vecine alăturându-se Norvegiei în alianța NATO, iar țara își consolidează zonele de frontieră cu Rusia în extremitatea nordică.

Kristoffersen a spus că, deși Norvegia ține cont de amenințarea unei invazii rusești tradiționale, tacticile rusești actuale sunt mai difuze. „Dacă te pregătești pentru ce e mai rău, nimic nu te împiedică să poți contracara și sabotajul și alte amenințări hibride”, a spus el.

El a adăugat, însă, că Norvegia și Rusia mențin încă un anumit contact direct cu privire la misiunile de căutare și salvare din Marea Barents și că au loc întâlniri regulate la graniță între reprezentanții celor două armate.

El a recomandat înființarea unei linii telefonice militare directe între cele două capitale, pentru a avea un canal de comunicare care să evite escaladarea bazată pe neînțelegeri. El a spus că acțiunile rusești în nordul îndepărtat au fost, în general, mai puțin agresive decât cele din Marea Baltică.

„Până acum, ceea ce am observat ca încălcare a spațiului aerian în zona noastră au fost neînțelegeri. Rusia efectuează multe bruiaje [GPS] și credem că bruierea afectează și aeronavele lor”, a spus el.

„Nu au spus asta, dar vedem că atunci când se întâmplă ceva de fenul încălcării spațiului aerian, de obicei este ca urmare a lipsei de experiență a piloților. Când vorbim cu rușii, ei reacționează într-un mod foarte profesionist și previzibil.”

Pe teritoriul nordic al Norvegiei, Svalbard, care conține o așezare rusească și nu are voie să fie militarizat în conformitate cu prevederile unui tratat din 1920, Kristoffersen a declarat că Rusia „respectă tratatul” și că Norvegia nu are planuri de a militariza zona.

Moscova a acuzat Oslo de militarizarea ascunsă a insulei Svalbard, dar Kristoffersen a spus că aceasta este doar o afirmație propagandistică în care Moscova nu crede cu adevărat.

În ceea ce privește afirmația lui Trump conform căreia China și Rusia aveau planuri militare asupra Groenlandei, Krisoffersen a spus că a fost „foarte ciudat” să audă aceste afirmații.

„Avem o imagine de ansamblu foarte bună asupra a ceea ce se întâmplă în Arctica de la serviciul nostru de informații și nu vedem nimic asemănător în Groenlanda... vedem activitate rusească cu submarinele lor și, de asemenea, programul lor subacvatic în partea tradițională a Arcticii... dar nu este vorba despre Groenlanda, ci despre ajungerea în Atlantic”, a spus el.

Remarcile sale au venit în contextul în care președintele francez, Emmanuel Macron, a folosit un interviu acordat unui grup de ziare europene pentru a spune că Europa se află într-un „moment groenlandez” și pentru a face apel la țări să se opună lui Trump.

Macron a spus că atunci când există „o agresiune flagrantă... nu trebuie să ne înclinăm sau să încercăm să ajungem la o înțelegere. Am încercat această strategie timp de luni de zile și nu funcționează. Dar, mai presus de toate, ea conduce strategic Europa la creșterea dependenței sale”.

El a afirmat că spaima legată de Groenlanda era departe de a se fi terminat. „Există amenințări și intimidări, iar apoi, dintr-odată, Washingtonul dă înapoi. Și credem că s-a terminat. Dar să nu credeți nicio secundă”, a spus el.

Întrebat dacă Danemarca și aliații săi ar avea vreo șansă de a respinge o preluare militară americană a Groenlandei dacă Trump ar merge mai departe, Kristoffersen a răspuns: „Nu o vor face, așa că este o întrebare ipotetică”.

Dar a adăugat un avertisment pentru Trump și armata americană. „Dacă Rusia învață ceva din războiul din Ucraina, cred că este că nu e niciodată o idee bună să ocupe o țară. Dacă oamenii nu își doresc acest lucru, te va costa mulți bani și mult efort, iar în final vei pierde.”

„A ocupa în primul rând este adesea foarte ușor, dar a menține ocupația este foarte, foarte greu. Și cred că toate puterile expansioniste au experimentat asta.”

