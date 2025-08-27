Live TV

Scutul mlăștinos al Europei. Soluția „2 în 1” găsită de UE pentru oprirea tancurilor rusești și combaterea încălzirii globale

Data actualizării: Data publicării:
tancuri rusești distruse sau blocate în mlaștină în Ucraina
Refacerea zonelor de mlaștină din estul Europei ar putea ajuta atât la combaterea încălzirii globale, cât și la oprirea unui potențial atac al Rusiei cu blindate și tancuri. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
Mlaștinile absorb milioane de tone de CO2 și sunt capcane periculoase pentru tancuri și blindate Mlaștinile de la nord de Kiev au oprit asaltul trupelor ruse asupra capitalei Ucrainei Pericolul inundațiilor și distrugerea terenurilor agricole

La trei ani după ce ucrainenii au aruncat în aer un baraj în nord-estul țării pentru a opri tancurile rusești în asaltul lor asupra capitalei Kiev, mai multe țări de pe flancul estic al NATO și-ar putea reface propriile zone mlăștinoase de odinioară, îndeplinind astfel două obiective: întărirea defensivei în vederea unui potențial atac al Rusiei și susținerea eforturilor de combatere a încălzirii globale prin restaurarea mlaștinilor ce acționează ca niște capcane atât pentru emisiile de carbon, cât și pentru tancurile inamice.

Jumătate din mlaștinile de pe teritoriul Uniunii Europene au fost drenate pentru a permite cultivarea plantelor, însă terenurile bogate în turbă uscate în urma acestui proces eliberează gaze cu efect de seră și pot fi traversate cu ușurință de vehiculele militare grele.

Unele guverne europene studiază acum posibilitatea refacerii vechilor zone mlăștinoase pentru a rezolva mai multe probleme în același timp. Oficiali din Finlanda și Polonia au dezvăluit pentru Politico planurile lor de apărare a granițelor și de combatere a schimbărilor climatice.

Polonia a lansat anul trecut un proiect uriaș de fortificare a graniței numit „Scutul Estic”, în valoare de 2,3 miliarde de euro, care va include refacerea turbăriilor și împădurirea zonelor de frontieră.

Cu toate că acoperă doar 3% din suprafața Pământului, mlaștinile absorb o treime din emisiile de carbon la nivel mondial – de două ori mai mult decât pădurile, ceea ce le face cele mai eficiente „depozite” de dioxid de carbon de pe planetă.

Atunci când sunt drenate, mlaștinile încep să elibereze carbonul absorbit de-a lungul a sute sau mii de ani, ceea ce alimentează și mai mult încălzirea globală.

KTO Rosomak next to the Concrete barriers that are part of Poland's East Shield fortification at Poland's border with Russia in Dabrowka. Polish Prime Minister Donald Tusk visited the first completed section of the “East Shield” (Polish Tarcza Wschod), a
Polonia a lansat anul trecut un proiect uriaș de fortificare a graniței numit „Scutul Estic”, în valoare de 2,3 miliarde de euro, care va include refacerea turbăriilor și împădurirea zonelor de frontieră. Foto: Profimedia Images

Mlaștinile absorb milioane de tone de CO2 și sunt capcane periculoase pentru tancuri și blindate

În jur de 12% din turbăriile de pe Pământ sunt degradate și produc 4% din poluarea care contribuie la încălzirea planetei. În comparație, transportul aerian produce doar 2,5% din poluarea la nivel global.

Situația este încă și mai dramatică în Europa, unde mlaștinile au fost de mult timp considerate pământuri neproductive ce trebuie convertite în terenuri agricole: jumătate din zonele de mlaștină sunt degradate, în special din cauza drenării lor pentru susținerea agriculturii.

Țările UE au raportat 124 de milioane de tone de gaze cu efect de seră emise în 2022 de mlaștinile drenate – aproape de nivelul emisiilor de carbon anuale ale Olandei. Unii oameni de știință spun că cifrele reale ar fi de fapt mult mai mari.

Pe flancul estic al NATO, restaurarea turbăriilor ar fi o măsură destul de ieftină și simplă pentru a atinge obiectivele UE de refacere a naturii și de apărare dintr-un singur foc.

Șansa face ca cele mai multe zone de mlaștină din Uniunea Europeană să fie concentrate la granița NATO cu Rusia și Belarus – pornind de la zona arctică a Finlandei și continuând prin statele baltice, dincolo de Coridorul Suwalki din Lituania și până în estul Poloniei.

Când este inundat de apă, acest teren reprezintă o capcană periculoasă pentru camioane, tancuri și alte blindate. Anul trecut, patru soldați americani staționați în Lituania au murit după ce s-au afundat într-o mlaștină cu un M88 Hercules, un vehicul blindat folosit la remorcarea altor vehicule militare grele.

Mlaștinile de la nord de Kiev au oprit asaltul trupelor ruse asupra capitalei Ucrainei

Atunci când armatele nu pot traversa câmpuri inundate și expuse, acestea sunt forțate să înainteze înspre zone care sunt mai ușor de apărat, așa cum Rusia a descoperit în încercarea de a ataca Kievul în februarie 2022.

„Rușii din transportoarele blindate au rămas blocați la intrare, apoi au fost uciși cu o rachetă antitanc Javelin. Când rușii au încercat să construiască pontoane, ai noștri i-au bombardat cu artileria”, a povestit Oleksandr Dmitriev, un consilier din industria de apărare a Ucrainei care a venit cu ideea distrugerii barajului de pe râul Irpin pentru a-i împiedica pe ruși să înainteze spre Kiev.

Folosirea mlaștinilor în avantajul trupelor care se apără în fața unei invazii inamice nu este un concept nou – chiar mlaștinile de la nord de Kiev au fost un obstacol important în ambele războaie mondiale.

Ceea ce este nou în acest caz ar fi restaurarea unor zone de mlaștină drenate în anticiparea unui atac inamic. Ideea a devenit tot mai populară atât în rândul politicienilor și strategilor militari, cât și a ecologiștilor.

Aftermath Of Combats In Liberated Villages In Kherson Frontline, Arkhanhelske, Ukraine - 09 Nov 2022
Mlaștinile pot fi capcane periculoase pentru tancuri și alte blindate, după cum a descoperit și Rusia în ofensiva eșuată asupra Kievului de la începutul războiului. Foto: Profimedia Images

„În Finlanda, am folosit natura în scop defensiv de-a lungul istoriei”, a spus Pauli Aalto-Setala, un deputat finlandez din partea Partidului Coaliția Națională aflat la putere, care a propus restaurarea turbăriilor pentru securizarea granițelor și combaterea schimbărilor climatice.

Discuțiile legate de refacerea unor zone naturale în scop defensiv au progresat cel mai mult în Polonia, cu toate că guvernul de la Varșovia se abține de multe ori să extindă inițiativele legate de protejarea mediului.

„Odată ce vorbești despre securitate, toată lumea ascultă acum în Polonia”, a spus Wiktoria Jedroszkowiak, o activistă poloneză care a ajutat la organizarea unor proteste majore pentru protejarea mediului. „Și turbăriile și pădurile noastre antice sunt locuri ce vor fi foarte importante pentru apărarea noastră odată ce războiul ajunge și în Polonia.”

Guvernele din țările baltice nu s-au arătat până acum foarte interesate de aceste proiecte. Doar ministerul lituanian al mediului a spus că restaurarea mlaștinilor pentru securizarea granițelor „se află în discuții”.

Pericolul inundațiilor și distrugerea terenurilor agricole

Există și grupuri care critică această inițiativă, precum unii localnici din Estonia care se tem că refacerea mlaștinilor va duce la inundații și distrugerea pădurilor. Unele guverne europene evită astfel de discuții și pentru a nu atrage furia fermierilor care ar trebui să renunțe la o parte din terenurile agricole pentru realizarea proiectelor de restaurare.

În Polonia, 85% din turbării sunt degradate, în cele mai multe cazuri pentru că au fost drenate pentru agricultură. În Germania, procentul depășește pragul de 90%.

Mlaștinile nu pot rezolva toate problemele legate de apărare. Ele nu pot opri dronele sau rachetele, iar războiul nu este benefic nici pentru natură, nici pentru eforturile de protejare a naturii. Mai mult, în cazul Ucrainei, inundarea bazinului Irpin a provocat destule pagube economice și ecologice.

Dar, spre deosebire de Ucraina, guvernele europene au ocazia să refacă turbăriile pas cu pas, având grijă să ia în considerare nevoile fermierilor și ale armatei, dar și consecințele asupra naturii.

„Poate că este mai bine să gândim lucrurile din timp, în loc să fim forțați să acționăm în grabă”, a spus Aveliina Helm, o profesoară de ecologie de restaurare de la Universitatea din Tartu, Estonia. „Avem această oportunitate. Ucraina nu a avut-o.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
5
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
Digi Sport
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta de guvern ilie bolojan
Ce a decis Coaliția pentru reforma locală: modificări la păcănele și...
Nicușor Dan.
Trei luni cu Nicușor Dan președinte. Bilanțul activității la Cotroceni
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Ce stimulente i-a oferit Trump lui Putin ca să accepte pacea în...
turisti putini pe plaja
Sezon slab pe litoralul românesc. Decizia drastică luată de...
Ultimele știri
Test reuşit pentru Starship. După o serie de eşecuri, mega-racheta lui Elon Musk marchează o revenire de succes
Sezon estival slab pe litoralul românesc. De la 1 septembrie, mai multe hoteluri anunță că își închid porțile
Criza de combustibil din Rusia se adâncește. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au slăbit mașinăria de război a lui Putin
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Drona
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
soldat
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Ukrainian Artillery Brigade Shoots American M777 Cannon On Russian Position
Kievul recunoaște în premieră că trupele ruse au pătruns într-o nouă regiune a Ucrainei. „Da, au intrat, luptele continuă”
Noul cancelar german Friedrich Merz
Merz explică ce strategie folosește Putin pentru a evita o întâlnire cu Zelenski
soldați pe front în ucraina
Rusia a mai cucerit două localități într-o nouă regiune din Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Fanatik.ro
Măsuri șoc în pachetul II: închisoare pentru șefii poștei, detector de minciuni la ANAF. Ce vor păți...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Minunea icoanei lui Iisus Hristos la Dragonul Roșu. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
Adevărul
Superstarul militar care a făcut o adevărată avere din război. Deși era orfan a ajuns unul dintre cei mai...
Playtech
Meghan Markle are o fiică secretă! Căsnicia cu Prințul Harry, aproape de final, trecutul îi distruge toate...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
Pro FM
Fiica lui David Bowie, despre boala cu care a fost diagnosticată de curând: „Nu schimbă nimic, dar justifică...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai...
Newsweek
Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță