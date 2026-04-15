Șefa BCE avertizează că economia Europei se află într-un echilibru fragil. Lagarde: „Între scenariul de bază și cel nefavorabil”

Christine Lagarde a declarat marți, la Washington, unde participă la reuniunile de primăvară ale FMI, că economia zonei euro s-a îndepărtat de scenariul de bază al Băncii Centrale Europene (BCE) privind războiul din Iran, deși nu suficient încât să justifice în prezent o orientare către majorarea ratelor dobânzilor. „Ne aflăm între scenariul de bază și cel nefavorabil”, a declarat președinta BCE pentru Bloomberg.

„Trebuie să luăm în considerare prețul barilului, prețul diferitelor categorii de combustibil, prețul contractelor futures și toate aceste elemente aplicate și gazului, pentru a determina unde ne situăm exact în raport cu aceste două scenarii”, a spus președinta BCE.

Întrebată dacă Banca are o tendință de înăsprire a politicii monetare, Lagarde a răspuns că nu.

„Avem o busolă care indică stabilitatea prețurilor bazată pe stabilitatea financiară”, a spus ea.

Declarațiile vin într-o perioadă în care Banca Centrală Europeană gestionează presiuni mixte: pe de o parte, riscurile geopolitice asociate Orientului Mijlociu și posibilele efecte asupra energiei și inflației; pe de altă parte, încetinirea creșterii economice în unele state din zona euro.

Piețele urmăresc atent orice semnal privind traiectoria dobânzilor, după un ciclu recent de înăsprire monetară menit să aducă inflația înapoi spre ținta BCE.

În acest context, mesajul lui Lagarde sugerează o abordare prudentă, dependentă de evoluția datelor și a riscurilor externe, fără angajamente imediate pentru noi creșteri ale ratelor.

Editor : C.A.