Vicepreședintele SUA, JD Vance, urmează să sosească marți la Budapesta într-o demonstrație de susținere de mare amploare pentru premierul Ungariei, Viktor Orbán, în contextul în care administrația Trump ia măsuri pentru a-și consolida unul dintre cei mai importanți aliați din Europa, cu doar câteva zile înaintea unor alegeri parlamentare cruciale.

Naționalistul Orbán, adesea descris ca unul dintre cei mai proeminenți aliați ai mișcării MAGA a președintelui Donald Trump în Europa, se confruntă cu cea mai serioasă provocare din ultimii ani din partea lui Péter Magyar, al cărui partid de centru-dreapta, Tisza, conduce în majoritatea sondajelor independente.

Vizita lui Vance, planificată pentru marți și miercuri, a fost prezentată de purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar, Zoltán Kovács, ca un semn al legăturilor strânse dintre cele două țări.

„Vizita subliniază alianța puternică și durabilă dintre Ungaria și Statele Unite”, a scris Kovács pe X vineri.

Se așteaptă ca Vance să poarte discuții cu Orbán și să țină un discurs public, într-o mișcare considerată cel mai evident efort al Washingtonului de până acum de a consolida sprijinul pentru aliatul său, pe măsură ce campania intră în ultimele zile.

Strategia se înscrie, de asemenea, în efortul mai amplu al lui Trump de a promova lideri conservatori din întreaga lume. De la revenirea la putere în ianuarie anul trecut, președintele republican și-a arătat sprijinul față de personalități de dreapta, de la susținerea lui Javier Milei din Argentina și a Sanei Takaichi din Japonia până la sprijinirea președintelui naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki.

Ruperea strânsorii Fidesz

Pentru opoziția din Ungaria, alegerile oferă cea mai promițătoare oportunitate din ultimii ani de a-l înlătura pe Orbán și partidul său, Fidesz, după 16 ani la putere.

Magyar, un fost colaborator al lui Orbán devenit critic, și-a construit campania în jurul promisiunilor de a combate corupția și de a depune eforturi pentru deblocarea miliardelor de euro din fondurile UE înghețate la care Budapesta nu a putut avea acces sub actualul guvern.

Fondurile au fost blocate de Comisia Europeană pe fondul îngrijorărilor privind regresul democratic sub guvernul Fidesz.

Washingtonul urmărește cu atenție

Însă rezultatul alegerilor va avea consecințe dincolo de granițele Ungariei, întrucât acesta va determina dacă relația tensionată dintre Budapesta și UE va continua sau va începe să se detensioneze.

Orbán s-a ciocnit frecvent cu Bruxellesul pe tema sancțiunilor împotriva Rusiei, a politicii energetice și a sprijinului acordat Ucrainei, menținând în același timp relații cordiale cu Kremlinul.

Votul va fi urmărit cu atenție și la Washington, unde administrația Trump l-a prezentat din ce în ce mai mult pe Orbán ca un aliat ideologic cheie în Europa.

Oficialii de la Washington au susținut în repetate rânduri că Europa se află pe o cale politică greșită, prezentând agenda naționalistă a lui Orbán ca model pentru continent.

În timpul unei vizite la Budapesta în februarie, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că relațiile cu Ungaria se află într-o „epocă de aur” și i-a spus lui Orbán că Trump rămâne „profund angajat” în ceea ce privește succesul său electoral.

„Sper să câștige detașat”

Trump însuși și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul față de liderul maghiar, cel mai recent luna trecută, când i-a oferit lui Orbán „sprijinul său deplin și total”.

Prim-ministrul maghiar, a spus Trump, era un „lider puternic” care a demonstrat „ce se poate realiza atunci când îți aperi granițele, cultura, moștenirea, suveranitatea și valorile”.

„Sper să câștige și sper să câștige detașat”, a adăugat el.

Mulți dintre cei de extremă dreapta din SUA văd guvernul lui Orbán ca un model european care reflectă poziția dură a lui Trump față de imigrație și sprijinul pentru conservatorismul creștin.

Pe măsură ce campania intră în ultima sa etapă, majoritatea sondajelor independente arată că Magyar și partidul său, Tisza, dețin un avantaj clar față de Fidesz.

