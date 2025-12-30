„Stațiunile-fantomă” din munții Alpi. Ce se va întâmpla cu sutele de pârtii de schi din Europa abandonate din cauza lipsei zăpezii

Stațiunea de schi Céüze 2000 din sudul Alpilor francezi a fost deschisă timp de 85 de ani și era printre cele mai vechi din țară. Astăzi, ea este una dintre cele aproape 200 de „stațiuni-fantomă” din Franța care au fost închise permanent din cauza efectelor încălzirii globale – o situație ce amenință multe alte pârtii de schi și stațiuni montane din toată Europa.

Când stațiunea a fost închisă la finalul sezonului de schi din 2018, angajații care lucrau aici credeau că se vor întoarce iarna viitoare. Șase ani mai târziu, însă, un ziar vechi din 8 martie 2018 și o sticlă de apă pe jumătate consumată sunt unele din puținele obiecte rămase de la ultimii turiști care au vizitat stațiunea Céüze.

Pe măsură ce în munții Alpi se depune tot mai puțină zăpadă, mii de structuri au ajuns abandonate și au contaminat solul. Autoritățile locale se întreabă acum dacă ar trebui să lase pur și simplu natura să pună din nou stăpânire pe zonele de munte cândva pline de schiori.

Pentru a fi viabilă din punct de vedere financiar, stațiunea Céüze trebuia să fie deschisă cel puțin trei luni de zile. În ultimul sezon în care a mai funcționat, pârtiile de schi au fost deschise doar pentru o lună și jumătate. În 2016 și 2017, stațiunea nu a putut funcționa deloc.

Pentru a deschide stațiunea la fiecare început de sezon de iarnă, autoritățile locale cheltuiau în jur de 450.000 de euro, ceea ce a devenit imposibil pe măsură ce perioada în care se putea schia se micșora tot mai mult.

„Ne costa mai mult să o ținem deschisă decât să o ținem închisă în sezon”, a spus Michel Ricou-Charles, președintele consiliului comunității Buëch‑Dévoluy, pentru The Guardian. „Am vrut să folosim zăpadă artificială, dar ne-am dat seama că asta nu ar face decât să amâne inevitabilul.”

Peste 3.000 de structuri și obiecte din categoria deșeurilor militare, industriale și forestiere, inclusiv cabluri, sârme, garduri și utilaje vechi, au fost abandonate în munții din Franța. Captură foto: X

Muzee în aer liber sau deșeuri toxice?

În Franța, există 113 teleschiuri abandonate cu o lungime totală de 63 de kilometri, iar aproape trei sferturi dintre ele se află în arii protejate. Peste 3.000 de structuri și obiecte din categoria deșeurilor militare, industriale și forestiere, inclusiv cabluri, sârme, garduri și utilaje vechi, au fost abandonate în munții din Franța.

„În latină, spunem ‘memento mori’ – nu uita că ești muritor. Să nu crezi că faci lucruri veșnice. Ele vor ajunge să fie scoase din uz”, a spus Nicolas Masson, din partea asociației Mountain Wilderness, care susține demontarea infrastructurii de schi abandonate pentru a face loc naturii. „Când le construiești, pune-ți întrebarea: ce va rămâne?”

Unii oameni consideră că „stațiunile-fantomă” ar trebui să rămână parte din peisaj, ca un fel de muzee în aer liber ce amintesc de generațiile care au trăit și au schiat în aceste locuri. Alții cred că obiectele și clădirile abandonate ar trebui îndepărtate pentru ca peisajul să devină din nou sălbatic.

Procesul de demolare a stațiunii Céüze a început pe data de 4 noiembrie 2025. Teleschiurile au fost transportate cu elicopterul pentru a perturba cât mai puțin mediul înconjurător.

Ceea ce se întâmplă în Céüze, însă, este rar. Din cauza legilor din Franța – și a costurilor mari de sute de mii de euro – privind dezasamblarea și îndepărtarea teleschiurilor ce nu mai sunt folosite, care nu se aplică decât pentru cele construite după anul 2017, cea mai mare parte a infrastructurii de schi abandonate va fi lăsată să se dezintegreze.

Pârtiile de schi se transformă din nou în păduri

După șapte ani în care stațiunea a fost închisă, au început deja să apară primele semne că natura își revine: boabele roșii de măceșe au apărut din nou în zonele ocupate cândva de pârtiile de schi. Fructele acestui arbust sunt o sursă importantă de hrană pentru diverse specii de păsări, iar tulpinile lor spinoase sunt folosite primăvara pentru construirea cuiburilor.

Și copacii se întorc încetul cu încetul. „Nu știu dacă va dura 10, 20 sau 50 de ani, dar locul devine o pădure”, a spus și Masson.

Pârtiile de schi au dispărut sau sunt pe cale să dispară din multe zone alpine din toată lumea. Chiar și stațiunile aflate la altitudini mari vor avea probleme din cauza topirii permafrostului. Foto: Profimedia Images

Mistreții și căprioarele din aceste păduri vor beneficia de ierni mai liniștite. Însă, cocoșii de munte preferă să se adăpostească în zăpada pufoasă și adâncă pe care o caută și schiorii, iar specia este pe cale de dispariție în toate zonele montane ale Franței.

„Există multe dezbateri despre natura acestor demolări – îndepărtăm lucrurile mecanice sau încercăm să aducem munții la starea lor originală?” a spus Pierre-Alexandre Metral, geograf de la Universitatea Grenoble-Alpes.

„Dacă lăsăm natura să își revină în mod spontan – într-un fel sălbatic, necontrolat – există riscul ca unele specii invazive, care tind să fie mai puternice, să se răspândească mai repede”, a mai spus Metral.

Peste jumătate din stațiunile de schi din toată lumea riscă să fie abandonate

Pârtiile de schi au dispărut sau sunt pe cale să dispară din multe zone alpine din toată lumea, iar întrebările legate de soarta acestor „stațiuni-fantomă” vor deveni tot mai importante.

Peste jumătate din stațiunile de schi din toată lumea riscă să fie abandonate din cauza încălzirii globale. Chiar și cele aflate la altitudini mari vor avea probleme din cauza topirii permafrostului.

Unele stațiuni, precum St-Honoré 1500, au fost abandonate încă dinainte de finalizarea construcției. Și cei care se ocupă de stațiunile mai mari, care au de obicei destule fonduri pentru a investi în pârtii noi și zăpadă artificială, se străduiesc din greu să le țină deschise.

Lui Masson nu îi place termenul de „stațiune-fantomă” pentru că indică faptul că aceste locuri ar fi complet abandonate. „Oamenii continuă să vină. Nu avem nevoie de mari mașinării ca să atragem lumea la munte.”

Ceea ce se întâmplă acum la Céüze este o situație ce amenință multe alte stațiuni mici și peisaje montane din toată Europa. „Care este moștenirea pe care vrem să o păstrăm?” a întrebat Masson. „Și ce reprezintă doar o ruină pe care vrem să o demolăm? Aceasta este o întrebare pe care trebuie să ne-o punem de fiecare dată și care necesită puțină reflecție.”

