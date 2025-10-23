Live TV

Țara din UE care amenință că va bloca planul privind activele rusești dacă riscul nu este împărțit

Bart De Wever- octombrie 2025
Premierul unei țări din UE a atenționat că va respinge planul de a utiliza activele rusești înghețate ale băncii centrale rusești, cu excepția cazului în care alte țări din blocul comunitar vor fi de acord să împartă riscul, pregătind terenul pentru discuții tensionate între liderii UE cu privire la modul de finanțare a Ucrainei, relatează Bloomberg.

Înaintea summitului UE de joi de la Bruxelles, Bart De Wever, premierul Belgiei, a spus că vrea o împărțire „totală a riscului” în eventualitatea în care Rusia va revendica activele. Belgia dorește garanții că toate statele membre vor contribui în cazul în care banii vor trebui rambursați și că toate țările care dețin active înghețate vor acționa în mod coordonat.

„Dacă aceste trei cerințe, care mi se par destul de rezonabile, vor fi îndeplinite, atunci putem merge mai departe”, a declarat De Wever reporterilor. „Dacă nu, voi face tot ce îmi stă în putință la nivel european, dar și la nivel național, atât din punct de vedere politic, cât și juridic, pentru a opri această decizie.”

Belgia se află sub o presiune din ce în ce mai mare să cedeze, întrucât liderii UE intenționează să ajungă la un acord politic în cadrul summitului pentru a utiliza activele în vederea garantării unor împrumuturi noi în valoare de aproximativ 140 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii ar fi rambursați numai dacă Rusia ar accepta să plătească Kievului despăgubiri pentru daunele cauzate de război.

UE a afirmat în repetate rânduri că aproximativ 200 de miliarde de euro din activele băncii centrale vor rămâne înghețate până când acest lucru nu se va întâmpla.

În opinia aliaților europeni ai Ucrainei, confiscarea activelor rusești este singura soluție viabilă pentru a continua finanțarea Kievului, care încearcă să respingă invazia pe scară largă a Moscovei. 

„Statele membre trebuie să înțeleagă că, dacă acceptăm banii lui Putin, el ne va lua banii înapoi”, a spus premierul belgian în drum spre summitul de joi, avertizând că companiile europene din Rusia ar putea fi vizate.

Belgia și-a exprimat în repetate rânduri preocupările cu privire la acest plan, întrucât cea mai mare parte a activelor rusești se află la Euroclear, cu sediul la Bruxelles. Țara este îngrijorată că va rămâne cu datorii dacă Rusia va câștiga procesul pentru recuperarea banilor. Moscova a declarat că va riposta dacă activele vor fi confiscate. Planurile UE nu prevăd confiscarea directă a activelor.

 „Euroclear este singura instituție financiară care oferă profituri neașteptate Ucrainei”, a declarat De Wever. „Știm că există sume uriașe de bani ruși în alte țări, care au păstrat întotdeauna tăcerea în această privință.”

Pentru a calma Belgia, brațul executiv al UE a propus un „contract de datorie personalizat” cu o rată a dobânzii de 0%, care va fi activat în cazul în care Euroclear va fi obligat să onoreze eventualele creanțe viitoare ale Rusiei. Belgia dorește să se asigure că aceste garanții sunt solide din punct de vedere juridic.

