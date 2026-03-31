Țările UE fac planuri de urgență pentru scenariul în care Viktor Orban ar câștiga alegerile în Ungaria. Sunt discutate 5 variante

Țările UE lansează mai multe propuneri pentru a-l împiedica pe Viktor Orban să perturbe funcționarea blocului comunitar, în scenariul în care acesta ar câștiga alegerile parlamentare din Ungaria, au declarat zece diplomați europeni pentru Politico. Potrivit oficialilor, sunt discutate soluții precum schimbarea modului de vot, reținerea mai multor fonduri sau chiar expulzarea din Uniunea Europeană.

În Ungaria au loc alegeri parlamentare pe 12 aprilie și, deși partidul Fidesz al lui Orban se află cu nouă puncte procentuale în urma partidului Tisza al lui Peter Magyar, potrivit sondajului „Poll of Polls” realizat de Politico, UE se pregătește pentru un scenariu în care Viktor Orban ar câștiga.

Premierul ungar a fost mult timp o piatră de încercare pentru UE, blocând recent un împrumut pentru Ucraina pe care îl aprobase în decembrie. Pentru mulți dintre liderii europeni, acest lucru a depășit limita.

„Nimeni nu poate șantaja Consiliul European, nimeni nu poate șantaja instituțiile europene. Este complet inacceptabil ceea ce face Ungaria”, a declarat furios reporterilor președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Apoi au apărut acuzații că Budapesta a menținut contactul cu Moscova pe tot parcursul războiului din Ucraina și că ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a folosit pauzele din timpul reuniunilor UE pentru a-și informa omologul rus, Serghei Lavrov.

Un cal troian pentru UE

Dacă Orban câștigă alegerile, „se va trece la acțiune”, a declarat un diplomat de rang înalt al UE, sub protecția anonimatului.

„Mulți consideră că s-a depășit o linie roșie prin blocarea împrumutului către Ucraina și că trebuie făcut ceva, dar nu este clar ce anume”, a afirmat un al doilea diplomat.

„Vor exista noi discuții sincere despre cum îi vom face față lui Orban - despre cum să-l gestionăm prin modalități mai creative”, a spus un al treilea diplomat.

Însă părerile sunt împărțire cu privire la posibilitatea ca Viktor Orban să se schimbe dacă va câștiga un nou de guvernare.

„Este suficient de inteligent, unul dintre cei mai inteligenți politicieni prezenți la Consiliul European, încât să știe unde sunt limitele”, a declarat un înalt funcționar al UE.

„Nu cred că se va schimba. Este un cal troian. Esența UE este încrederea , fundamentul Europei este colaborarea” a spus un alt diplomat.

Iată câteva dintre opțiunile discutate în cazul în care Orban va câștiga alegerile din aprilie:

1. Schimbarea modului de vot în UE

O opțiune este extinderea utilizării votului cu majoritate calificată (QMV) - care necesită, în mod normal, ca 55% dintre statele membre, reprezentând 65% din populația totală a UE, să voteze în favoarea unei propuneri - la domenii sensibile care, în prezent, necesită consensul tuturor, precum politica externă sau elemente ale bugetului pe termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM).

Trei diplomați s-au exprimat în mod deosebit de vocal cu privire la această opțiune, unul dintre ei subliniind că există o disponibilitate tot mai mare de a găsi modalități pentru a spori eficiența procesului decizional al UE prin utilizarea sporită a votului cu majoritate calificată.

Un altul dintre cei trei diplomați a adăugat: „Este ceva pentru care facem presiuni oricum, indiferent de cazul concret al lui Orban: dacă vrei să reacționezi rapid, ai nevoie de mai multe decizii luate prin votul cu majoritate calificată.”

Alții rămân sceptici. Un diplomat a subliniat echilibrul delicat din politica externă între luarea eficientă a deciziilor și ceea ce statele membre consideră în continuare un aspect esențial al suveranității naționale.

2. O Europă cu mai multe viteze

O opțiune menționată de patru diplomați este utilizarea pe scară mai largă a formatelor flexibile, de la coaliții informale până la o cooperare consolidată între grupuri mai mici de țări.

De ce s-ar putea să nu funcționeze: Deși Ungaria a optat pentru neparticiparea la acordurile financiare legate de Ucraina, alături de Cehia și Slovacia, Budapesta continuă să blocheze aceste eforturi. În ceea ce privește împrumutul pentru Ucraina, de exemplu, unul dintre proiectele de lege care trebuie aprobat înainte ca banii să poată fi eliberați necesită acordul tuturor țărilor membre.

„În cazuri de urgență extremă, aceasta poate fi o soluție, dar, în cele din urmă, totul se reduce la o decizie luată de toate cele 27 de state membre”, a declarat un diplomat de rang înalt.

Alți doi diplomați au criticat aceste formate restrânse, afirmând că ar trebui să fie excepții, nu noua normă.

„Trebuie să analizăm acest subiect de la caz la caz, dar nu cred că avem vreun interes să nu avem Ungaria la masa negocierilor. Suntem UE și trebuie să păstrăm unitatea”, a spus un diplomat.

3. Presiune financiară

O altă opțiune ar fi reținerea fondurilor UE. Președintele Consiliului European, Antanio Costa, a sugerat că blocarea de către Orban a împrumutului acordat Ucrainei a încălcat articolul 4 alineatul (3) din Tratatele UE, conform căruia statele membre au obligația de a asigura o „cooperare loială”.

„Costa a trimis o scrisoare în acest sens, dar nu a mai dat niciun curs”, a amintit un diplomat, menționând teama de a fi percepută ca o amestecare în campania electorală.

Un înalt funcționar al Comisiei a declarat că aplicarea articolului 4 alineatul (3) este o posibilitate. Orice încălcare ar putea duce la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care, în cazul în care Curtea de Justiție a UE s-ar pronunța în favoarea Comisiei, ar avea ca rezultat sancțiuni financiare.

Budapesta a semnalat deja că va exercita dreptul de veto asupra oricărei condiționalități mai stricte privind statul de drept asociată fondurilor UE sau chiar va bloca întregul buget, dacă va fi necesar.

4. Suspendarea dreptului de vot

În 2018, Parlamentul European a invocat articolul 7 din tratatele UE, care permite suspendarea dreptului de vot al unui stat membru în cazul în care acesta încalcă valorile Uniunii.

Fostul ministru lituanian de Externe, Gabrielius Landsbergis, a susținut că inclusiv invocarea articolului 7 poate avea un impact. „Chiar și faptul că se insistă asupra articolului 7 creează presiune asupra Ungariei, au devenit foarte nervoși”, spunea acesta când se afla în funcție.

De ce s-ar putea să nu funcționeze: Parlamentul a declanșat poate articolul 7, dar procesul s-a blocat deoarece suspendarea dreptului de vot al unei țări necesită sprijinul celorlalte 26, iar Slovacia nu va fi de acord cu acest lucru.

5. Excluderea din UE

Cea mai dramatică și nerealistă dintre opțiuni. Nicio țară nu a fost vreodată exclusă din UE, iar subiectul rămâne un tabu.

De ce ar putea funcționa: Un diplomat a indicat un comentariu publicat într-un blog juridic care sugerează posibilitatea de a reutiliza clauza de ieșire a UE (articolul 50, pe care Marea Britanie l-a declanșat când a început procesul Brexit) sau alte soluții juridice alternative pentru a „exclude Ungaria”.

Diplomatul a afirmat că aceasta „nu este o opțiune realistă, dar este o propunere interesantă”, adăugând că „acum câțiva ani se discuta ipotetic despre acest scenariu, iar acum a revenit în atenție”.

De ce s-ar putea să nu funcționeze: „Expulzarea nu este prevăzută în tratate și nu văd ce interes am avea să facem asta”, a spus un diplomat. „Ce ar face Ungaria în acest caz? Ar intra în orbita Rusiei.”

