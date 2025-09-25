Transportul viitorului: Madrid a lansat primul autobuz fără șofer, fabricat în Spania

Madrid a introdus în circulație primul autobuz autonom fabricat în Spania, cu 12 locuri, testat în parcul Casa de Campo. Vehiculul, care circulă gratuit până la 24 octombrie, face parte dintr-un proiect-pilot al Companiei Municipale de Transport și al Centrului Tehnologic Auto din Galicia, menit să testeze în condiții reale de trafic mobilitatea viitorului și să ofere o soluție la deficitul de șoferi profesioniști care afectează tot mai multe orașe europene, informează Euronews.

Vehiculul, produs în Spania, circulă din 15 septembrie pe traseul din Casa de Campo, într-un proiect-pilot al Companiei Municipale de Transport (EMT) și al Centrului Tehnologic pentru Industria Auto din Galicia (CTAG). Scopul este de a testa tehnologia în condiții reale de trafic.

Autobuzul, cu o capacitate de 12 pasageri, circulă de luni până vineri, între orele 12:00 și 17:00, pe o rută circulară de 1,8 kilometri cu șase stații. Serviciul este gratuit și va funcționa până la 24 octombrie, în cadrul activităților dedicate Săptămânii Europene a Mobilității.

Interesul a fost vizibil încă din primele zile. Pasagerii care au dorit să-l testeze au recunoscut că experiența de a călători într-un autobuz fără șofer este una inedită, iar angajații EMT și-au exprimat mândria de a face parte dintr-un proiect inovator pentru oraș.

„Acest autobuz este unul dintre cele mai bune pe care le-am testat vreodată”, a declarat pentru Euronews César Omar Chacón Fernández, șeful Diviziei de Planificare a Parcului Auto din cadrul EMT.

Se comportă foarte bine dinamic. Să spunem că tehnologia este foarte bine integrată, nu are un comportament bizar sau robotic, așa cum se întâmplă cu alte vehicule.

Vehiculul este 100% electric, însă multe dintre componentele sale tehnologice sunt importate. Asamblarea, software-ul și integrarea sistemelor au fost dezvoltate în Galicia, unde CTAG a instalat senzori, camere, GPS și o unitate centrală de procesare (CPU) care funcționează drept „creier” al vehiculului.

Scopul proiectului EMT și CTAG nu este să înlocuiască șoferii, ci să exploreze modul în care această tehnologie poate completa transportul public. În Europa, lipsa șoferilor profesioniști este o provocare majoră, iar experții spun că autobuzele autonome ar putea diminua această problemă.

„În Madrid nu avem această problemă de personal, dar vedem o oportunitate în îmbunătățirea siguranței și eficienței autobuzelor noastre. Acest tip de tehnologie poate acoperi așa-numitele zone critice, unde lipsa șoferilor este evidentă”, a explicat Chacón.

Și alte orașe europene, precum Paris, Stockholm și Hamburg, experimentează deja soluții de mobilitate autonomă.

În Madrid, unii locuitori și-au exprimat îndoieli cu privire la fiabilitatea proiectului, dar EMT dă asigurări că sistemul este sigur și dezvoltat de ani de zile.

Nu este prima dată când testăm această tehnologie: lucrăm cu vehicule autonome de patru sau cinci ani, iar acesta este unul dintre cele mai fiabile pe care le-am testat.

Autobuzul integrează un sistem avansat care monitorizează în timp real viteza, accelerația, traiectoria, ușile, rampele de acces și semnalizarea, optimizând siguranța și eficiența condusului.

Sistemul de conducere autonomă funcționează la nivelul 4 de automatizare: microbuzul recunoaște drumurile, semafoarele, bicicliștii și pietonii și decide singur când să accelereze, să frâneze sau să vireze.

„Vehiculul detectează orice obiect, de la o bicicletă până la un animal, și reacționează corespunzător pentru a evita coliziunile”, a explicat reprezentantul EMT.

În plus, la bord se află permanent un operator de siguranță, care monitorizează traseul și poate interveni în caz de urgență, fie prin deschiderea ușilor, fie prin frânare manuală.

„Este o linie complet autonomă, dar nu lăsăm nimic la voia întâmplării”, a concluzionat acesta.

Editor : Ș.A.