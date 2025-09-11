Live TV

Trump a vorbit la telefon cu preşedinţii Nawrocki şi Macron despre dronele rusești doborâte în Polonia

drona ruseasca cazuta in polonia, soldati polonezi la fata locului
Dronă rusească căzută pe teritoriul Poloniei. Foto: Profimedia

Preşedintele Donald Trump, al cărui singur comentariu pe tema intruziunii dronelor ruse în spaţiul aerian polonez a fost extrem de scurt şi enigmatic, a vorbit la telefon miercuri seară cu preşedintele polonez, Karol Nawrocki şi cu omologul francez, Emmanuel Macron, iar interlocutorii şefului Casei Albe s-au declarat amândoi satisfăcuţi de convorbirile avute.

În schimb, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a arătat dezamăgit de „lipsa de acţiune” a ţărilor occidentale şi a reiterat apelul său pentru un sistem de apărare antiaeriană.

„Tocmai am vorbit la telefon cu preşedintele american Donald Trump despre multiplele încălcări ale spaţiului aerian polonez de către dronele ruseşti, care au avut loc noaptea trecută. Această conversaţie face parte dintr-o serie de consultări pe care le-am purtat cu aliaţii noştri. Discuţiile de astăzi au reafirmat unitatea noastră”, a anunţat pe X preşedintele polonez Karol Nawrocki, fără a da alte detalii, potrivit News.ro.

La rândul său, preşedintele francez Emmanuel Macron, a spus că a discutat cu omologul său american despre „evoluţiile îngrijorătoare ale războiului de agresiune rus în Ucraina, în special în urma incursiunilor dronelor ruseşti în Polonia”. El a precizat, într-o postare pe X, că a avut cu Trump o „conversaţie telefonică excelentă”.

Macron a mai spus că i-a împărtăşit lui Trump şi „preocupările cu privire la situaţia din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor israeliene din Qatar”, subliniind că este esenţială cooperarea dintre europeni şi americani pe fiecare dintre aceste fronturi. „Împreună, suntem în măsură să aducem o contribuţie decisivă la pace şi securitate”, a transmis Macron.

Anterior, Donald Trump scrisese pe Truth Social despre „încălcarea spaţiului aerian polonez” de către Rusia într-un mesaj extrem de scurt şi neclar, ca o şaradă, cu un ton aproape dezinteresat. „Ce se întâmplă cu Rusia, care încalcă spaţiul aerian polonez cu drone? Hai că începe!”, a scris preşedintele american, în prima sa reacţie, extrem de succintă şi enigmatică, după ce NATO a ajutat la interceptarea dronelor pe care occidentalii le consideră trimise în mod deliberat de Rusia.

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat regretul faţă de „lipsa de acţiune” a Occidentului, miercuri, după ce Polonia a interceptat în timpul nopţii drone ruseşti care au pătruns în spaţiul său aerian. „Au fost numeroase declaraţii, dar până în prezent nu s-a întreprins nicio acţiune”, a deplâns Zelenski în discursul său zilnic către compatrioţi, considerând că „Rusia nu a primit un răspuns ferm (...), un răspuns care să se traducă în măsuri concrete”.

El a arătat că incursiunea dronelor ruseşti în Polonia impune Europei să lucreze la crearea unei apărări aeriene comune şi a unui „scut aerian eficient”.

„Trebuie să lucrăm la un sistem comun de apărare aeriană şi să creăm un scut aerian eficient deasupra Europei”, a scris el pe Telegram după o convorbire telefonică avută cu premierul polonez Donald Tusk, cu secretarul general al NATO Mark Rutte şi cu alţi lideri europeni.

„Ucraina a propus acest lucru cu mult timp în urmă. Au fost luate decizii concrete în acest sens. Trebuie să reacţionăm împreună la toate provocările actuale şi să ne pregătim pentru potenţialele ameninţări care planează asupra tuturor europenilor în viitor”, a pledat Zelenski.

Şi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri asupra „riscului real” de extindere a conflictului ucrainean dincolo de graniţele sale. Acest episod din Polonia „subliniază din nou impactul regional şi riscul real de extindere a acestui conflict devastator”, a declarat purtătorul său de cuvânt, Stéphane Dujarric.

Potrivit Varşoviei, „nu există nicio îndoială” că intrarea celor aproape 20 de drone în spaţiul aerian polonez „nu a fost un accident”.

„Nu avem nicio îndoială că nu a fost un accident”, a declarat presei ministrul de externe polonez Radoslaw Sikorski, denunţând „un caz de atac fără precedent, nu numai pe teritoriul Poloniei, ci şi pe cel al NATO şi al Uniunii Europene”.

Şeful diplomaţiei poloneze a explicat că drone ruseşti au mai pătruns în spaţiul aerian polonez în trecut, dar acum situaţia este diferită. „Când una sau două drone fac acest lucru, este posibil să fie vorba de o defecţiune tehnică”, a spus el. „Dar, aşa cum v-am spus, în acest caz, au existat 19 încălcări, şi este pur şi simplu de neimaginat că acest lucru ar putea fi accidental”, a insistat el. 

Noi drone au fost descoperite pe teritoriul polonez, ridicând la 16 numărul total de dispozitive localizate până în prezent, a informat miercuri seara site-ul polonez de ştiri RMF24.

Dacă aceste survoluri au fost intenţionate, interesul Rusiei ar fi să exercite presiune, să testeze NATO, calitatea apărării sale antiaeriene şi, mai mult, să pună întrebări guvernelor şi societăţilor occidentale cu privire la soliditatea garanţiilor de securitate oferite de Alianţă, sunt de părere analiştii.

Vladimir Putin încearcă, de asemenea, să intimideze aliaţii cu câteva ore înainte de începerea marelui exerciţiu militar Zapad 2025 organizat de Rusia în Belarus, nu departe de graniţele Alianţei Nord-Atlantice, reaminteşte AFP. Incidentul intervine, de asemenea, la scurt timp după anunţul ţărilor europene din „Coaliţia de Voinţă” în legătură cu dorinţa lor de a oferi garanţii de securitate Kievului după un armistiţiu.

În acest context, aceste survoluri pot fi considerate „un test în cazul în care NATO ar înfiinţa baze în estul Poloniei pentru a susţine o viitoare prezenţă în Ucraina”, crede Mick Ryan, de la centrul de cercetare australian Lowy, citat de Le Figaro.

