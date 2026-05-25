Ucraina reacționează după amenințarea Rusiei cu atacuri asupra Kievului: „Putin trebuie să înțeleagă că nu va obține nimic”

Andrii Sîbiga, ministrul ucrainean de Externe. Foto: Profimedia Images
Andrii Sîbiga, ministrul ucrainean de Externe. Foto: Profimedia Images

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiga, a declarat că amenințările Rusiei cu noi atacuri asupra Kievului au scopul de a intimida diplomații occidentali, dar Ucraina nu se așteaptă ca acest șantaj să dea roade, relatează Ukrainska Pravda.

Întrebat în cadrul unei conferințe de presă comune cu lidera opoziției belaruse în exil, Svetlana Tihanovskaia, despre scopul amenințărilor ruse cu noi atacuri asupra Kievului, care au început deja să circule în spațiul public, Sîbiga a confirmat că obiectivul Federației Ruse este acela de a stârni teamă, inclusiv în rândul reprezentanților corpului diplomatic străin din Ucraina.

„Încearcă să influențeze așa-numita mentalitate occidentală”, a explicat acesta. Cu toate acestea, Sîbiga este convins că această influență nu va avea succes.

„Reacția noastră (la aceste amenințări) s-a manifestat, printre altele, chiar astăzi, când am invitat șefii a peste 70 de misiuni diplomatice să viziteze locurile unde au avut loc atacurile rusești masive”, a declarat el, adăugând că, în prezent, autoritățile de la Kiev „discută cu partenerii lor despre faptul că nu trebuie să cedăm acestui șantaj rus”.

Potrivit lui Sîbiga, lumea trebuie să acționeze exact în sensul opus celui dorit de Kremlin.

„Reacția comunității internaționale trebuie să fie proporțională (cu acțiunile Rusiei): și anume, pachete suplimentare de ajutor și sancțiuni suplimentare. Putin trebuie să înțeleagă că nu va obține nimic prin mijloace militare. În schimb, trebuie să-și salveze țara, dacă va reuși acest lucru”, a declarat ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, amintind de prejudiciile aduse economiei ruse de atacurile Ucrainei.

Declarațiile lui Sîbiga vin în contextul în care Rusia a anunțat că va lansa noi bombardamente asupra Kievului, îndemnându-i pe cetățenii străini să părăsească de urgență capitala ucraineană.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a transmis că Moscova va lansa mai multe lovituri asupra centrelor de decizie, dar și a posturilor de comandă ucrainene.  

Ucraina va lansa o alternativă „low cost" la sistemul american Patriot, pentru interceptarea rachetelor balistice

Atacuri ucrainene au avariat infrastructura energetică a Rusiei în regiunea Belgorod

