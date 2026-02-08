Live TV

Ucraina va deschide 10 centre de export de armament în Europa în 2026

Data publicării:
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Volodimir Zelenski Foto: Profimedia

Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va deschide, în 2026, zece centre de export de armament în Europa, inclusiv în țările baltice și din nordul continentului, în cadrul unei noi strategii de extindere a industriei de apărare.

Totodată, președintele ucrainean a precizat că producția de drone ucrainene va începe în curând în Germania, ca parte a eforturilor de internaționalizare a sectorului militar, informează Kyiv Independent.

„La jumătatea lunii februarie vom vedea producția dronelor noastre în Germania. Voi primi prima dronă. Este o linie de producție complet funcțională. În Regatul Unit, linii similare sunt deja în funcțiune. Toate acestea sunt tehnologii ucrainene”, a scris el pe Telegram.

„Astăzi, securitatea Europei se bazează pe tehnologie și pe drone. Există mai multe proiecte diferite. Toate acestea se vor baza în mare măsură pe tehnologii ucrainene și pe specialiști ucraineni”, a mai transmis Zelenski duminică.

Exportul tehnologiilor de apărare și deschiderea de linii de producție de armament în țările partenere fac parte dintr-un efort mai amplu de internaționalizare a industriei de apărare a Ucrainei, în condițiile în care capacitatea de producție de drone depășește nivelul finanțării disponibile.

Anunțul vine după ce, în octombrie, Zelenski a instruit Ministerul Apărării să lanseze „exportul controlat” de armament ucrainean în străinătate, începând din noiembrie 2025.

Potrivit sistemului propus, Ucraina va exporta echipamente militare aflate în surplus și va folosi profiturile pentru achiziționarea de arme necesare în regim de urgență.

Sectorul de apărare al Ucrainei, în special industria dronelor, a cunoscut o dezvoltare rapidă de la începutul invaziei ruse la scară largă, în 2022. Peste 200 de companii producătoare de drone au apărut, multe dintre acestea realizând sisteme ieftine și adaptabile, care au schimbat modul de desfășurare a războiului modern.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Maia Sandu
2
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
poluare rau drina bosnia
3
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
4
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
5
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
Fără niciun pic de milă! Donald Trump a ”mitraliat” un american, după ce a văzut ce-a făcut în fața tuturor: ”Un adevărat ratat”
Digi Sport
Fără niciun pic de milă! Donald Trump a ”mitraliat” un american, după ce a văzut ce-a făcut în fața tuturor: ”Un adevărat ratat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ivan
Bogdan Ivan, la granița cu Ucraina: „Oamenii trebuie să aibă energie, fără excepții”
Vladimir Alekseiev
Primele informații despre starea de sănătate a lui Vladimir Alekseiev, generalul rus împușcat la Moscova
photo_2026-02-07_10-37-41
Dronă rusească Gerbera găsită în Republica Moldova: aparatul nu avea explozibil la bord
Russian Attack Severely Damages Darnytska CHPP - Kyiv
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei. Zelenski: Rușii au lansat peste 400 de drone și 40 rachete
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski confirmă dorința americanilor ca războiul să se încheie până în vară: Vor exercita presiuni și vor un calendar clar
Recomandările redacţiei
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt...
Nicușor Dan și Donald Trump
Participă sau nu România la Consiliul pentru Pace al lui Trump...
edlpromo in fata ta toma_00334
Constantin Toma nu exclude o alianță PSD - AUR: „La ce joacă...
accident tm
Tragedii repetate pe DN6. Titi Aur: „Parcă suntem porniți să batem...
Ultimele știri
Șeful diplomației ucrainene cere accelerarea negocierilor de pace. Andrii Sibiha mizează pe medierea lui Trump: El poate opri războiul
JO 2026. Primele informații despre starea schioarei Lindsey Vonn după accidentul teribil de la Jocurile Olimpice
O clădire s-a prăbuşit în Tripoli, Liban: cel puţin doi morți și mai mulți răniți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretele chipului neschimbat al lui Michelle Pfeiffer. Arată incredibil la 67 de ani și pe covorul roșu, și...
Cancan
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile...
Fanatik.ro
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, titular în Oțelul – FCSB! Primul „11” al roș-albaștrilor a fost anunțat încă de la prânz de...
Adevărul
Mii de ruși își retrag copiii din școli și aleg educația la domiciliu pe fondul propagandei militare
Playtech
Cum s-a produs accidentul de pe DN6: greșeala făcută de șoferul autocamionului. Doi copii, de 13 și 16 ani...
Digi FM
Amal, fermecătoare la brațul lui George Clooney, în Italia. Avocata și starul de Hollywood au atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Giorgia Meloni nu s-a ferit de cuvinte, după ce a văzut ce se întâmplă în timpul JO de iarnă: ”Dușmanii...
Pro FM
Soția lui Bocelli, reacție fermă când a fost întrebată dacă e geloasă pe admiratoarele artistului. Sunt...
Film Now
Meryl Streep o va interpreta pe Joni Mitchell într-un film biografic despre viața celebrei artiste
Adevarul
Cina „sălbatică” a lui Epstein cu miliardarii lumii: Elon Musk, Mark Zuckerberg și Peter Thiel, surprinși la...
Newsweek
Ce vechime se pune la pensie dacă ai lucrat cu jumătate de normă? Câte puncte primești pentru un an muncit?
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Jamie Lee Curtis a învins dependența de droguri și alcool acum 27 de ani. Vedeta face dezvăluiri despre...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă