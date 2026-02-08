Ucraina va deschide 10 centre de export de armament în Europa în 2026

Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va deschide, în 2026, zece centre de export de armament în Europa, inclusiv în țările baltice și din nordul continentului, în cadrul unei noi strategii de extindere a industriei de apărare.

Totodată, președintele ucrainean a precizat că producția de drone ucrainene va începe în curând în Germania, ca parte a eforturilor de internaționalizare a sectorului militar, informează Kyiv Independent.

„La jumătatea lunii februarie vom vedea producția dronelor noastre în Germania. Voi primi prima dronă. Este o linie de producție complet funcțională. În Regatul Unit, linii similare sunt deja în funcțiune. Toate acestea sunt tehnologii ucrainene”, a scris el pe Telegram.

„Astăzi, securitatea Europei se bazează pe tehnologie și pe drone. Există mai multe proiecte diferite. Toate acestea se vor baza în mare măsură pe tehnologii ucrainene și pe specialiști ucraineni”, a mai transmis Zelenski duminică.

Exportul tehnologiilor de apărare și deschiderea de linii de producție de armament în țările partenere fac parte dintr-un efort mai amplu de internaționalizare a industriei de apărare a Ucrainei, în condițiile în care capacitatea de producție de drone depășește nivelul finanțării disponibile.

Anunțul vine după ce, în octombrie, Zelenski a instruit Ministerul Apărării să lanseze „exportul controlat” de armament ucrainean în străinătate, începând din noiembrie 2025.

Potrivit sistemului propus, Ucraina va exporta echipamente militare aflate în surplus și va folosi profiturile pentru achiziționarea de arme necesare în regim de urgență.

Sectorul de apărare al Ucrainei, în special industria dronelor, a cunoscut o dezvoltare rapidă de la începutul invaziei ruse la scară largă, în 2022. Peste 200 de companii producătoare de drone au apărut, multe dintre acestea realizând sisteme ieftine și adaptabile, care au schimbat modul de desfășurare a războiului modern.

