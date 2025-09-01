Un cutremur s-a produs lângă Napoli, într-o zonă vulcanică

Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs luni într-o zonă din sudul Italiei situată în apropiere de oraşul Napoli, au anunţat autorităţile italiene, relatează DPA.

În urma seismului, nu au fost raportate deocamdată victime omeneşti şi nici pagube materiale.

Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia a transmis că seismul principal a fost înregistrat în jurul orei locale 04:55 (02:55 GMT). Acesta a fost precedat de o serie de cutremure de mai mică intensitate, în contextul în care aproape 40 de seisme au fost înregistrate, a anunţat agenţia de presă ANSA.

Epicentrul a fost localizat în Campi Flegrei (Câmpiile Flegree), o zonă vulcanică situată la vest de oraşul Napoli, în regiunea Campania.

Regiunea a fost lovită de numeroase seisme în ultimele luni, inclusiv de un cutremur cu magnitudinea 4,6 în luna iunie.

Autorităţile italiene au emis o alertă galbenă, îndemnând populaţia să dea dovadă de prudenţă.

Campi Flegrei este un supervulcan, termen care se referă la vulcani caracterizaţi prin camere magmatice mari, care pot exploda cu o violenţă enormă.

Editor : A.P.