Unde se poartă cele mai grele lupte în Ucraina: care este cea mai amenințată regiune și ce teritorii a câștigat Rusia

Înaintarea trupelor ruse în Ucraina a rămas constantă în luna octombrie, iar regiunea Donețk continuă să fie cea mai amenințată zonă a frontului, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor Institutului American pentru Studiul Războiului (ISW). Rusia a cucerit 461 km² de teritoriu într-o lună, consolidându-și pozițiile în estul țării și amenințând orașul strategic Pokrovsk.

În regiunea estică Donețk, unde se concentrează cea mai mare parte a luptelor, interesul este în special oraşul Pokrovsk, un important nod logistic pentru forţele ucrainene, care ar putea cădea în zilele următoare, relatează News.ro.

Într-o lună, Rusia a cucerit 461 de kilometri pătraţi de la ucraineni, un bilanţ uşor superior celor 447 de km pătraţi de teritoriu cuceriţi în septembrie. Această suprafaţă este însă apropiată de media lunară pentru anul 2025, după un vârf înregistrat în iulie (634 km2).

La sfârşitul lunii octombrie, armata rusă controla total sau parţial 19,2% din teritoriul ucrainean. Aproximativ 7% - Crimeea şi zone din Donbas - erau deja controlate înainte de începerea invaziei ruse din februarie 2022. Suprafaţa teritoriilor cucerite include zonele controlate total sau parţial de Rusia, precum şi cele pe care le revendică.

În regiunea Doneţk, Moscova a înregistrat cele mai mari progrese în octombrie, cu 169 km2 cuceriţi şi o medie de 5,5 km2 pe zi. La 31 octombrie, Rusia controla 81% din această regiune, precum şi aproape întreaga regiune învecinată Luhansk.

Forţele ruse au intensificat presiunea în mai multe puncte din această parte a bazinului industrial şi minier Donbas în ultimele săptămâni. În special, au câştigat teren în bastionul ucrainean Pokrovsk, punând în pericol garnizoana locală şi cea din oraşul vecin Mîrnograd. Cele două aglomerări urbane numărau 100.000 de locuitori înainte de război.

Armata ucraineană a anunţat, la rândul său, operaţiuni menite să contracareze avansul ruşilor. Luni, al șaptelea corp de asalt aerian ucrainean a afirmat pe Telegram: „Curăţarea activă a părţii nordice a Pokrovsk” continuă, în timp ce situaţia din Mîrnograd este „tensionată, dar nu prezintă o ameninţare”.

Pokrovsk este situat la intersecţia mai multor drumuri regionale şi linii feroviare, iar cucerirea sa de către armata rusă i-ar deschide Moscovei calea spre vest, unde poziţiile ucrainene sunt mai puţin fortificate. Cu o populaţie de aproximativ 60.000 de locuitori înainte de începerea invaziei ruse în Ucraina, astăzi Pokrovsk este un oraş pustiu şi în mare parte distrus de lupte.

În regiunea Dnipropetrovsk, din centrul Ucrainei, unde trupele ruse au pătruns în această vară, Rusia a câştigat în decurs de o lună 150 km2, adică mai mult decât suprafaţa Parisului, potrivit datelor ISW.

