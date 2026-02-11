Viktor Orban consideră planul pentru aderarea Ucrainei la UE „o declarație deschisă de război împotriva Ungariei”: „Ignoră decizia”

După apariția articolului Politico despre planul în cinci pași pentru aderarea Ucrainei la UE, premierul ungar Viktor Orban a transmis că Bruxellesul și Ucraina „au declarat război” Budapestei, relatează European Pravda.

Liderul maghiar a descris Politico drept „publicația oficială a elitei de la Bruxelles” și a calificat ideile descrise în articol drept „cel mai nou plan de război”.

„Acest nou plan este o declarație deschisă de război împotriva Ungariei. Ei ignoră decizia poporului maghiar și sunt hotărâți să înlăture guvernul maghiar prin orice mijloace necesare. Ei vor ca Partidul Tisza să ajungă la putere, pentru că atunci nu ar mai exista veto, nu ar mai exista rezistență și nu ar mai exista posibilitatea de a rămâne în afara conflictului lor.

În aprilie, la urnele de vot, maghiarii trebuie să îi oprească. Fidesz este singura forță care stă între Ungaria și dominația Bruxellesului și singura garanție a suveranității maghiare”, a scris Viktor Orban pe X.

Conform Politico, Uniunea Europeană pune la cale un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei statutul de membru parțial al blocului comunitar încă de anul viitor, în contextul în care Bruxellesul încearcă să consolideze poziția țării în Europa și să o îndepărteze de Moscova. După discuții cu 10 oficiali și diplomați, publicația a identificat cinci pași cheie pentru punerea în aplicare a acestui scenariu.

Amintim că, în decembrie 2025, Viktor Orban și-a avertizat electoratul că procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană ar duce automat la un război cu Rusia, susținând că Bruxellesul se pregătește pentru un posibil conflict până în 2030.

