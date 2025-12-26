Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru Axios că speră să ajungă la un acord cu președintele Donald Trump privind un cadru pentru încheierea războiului, când se vor întâlni duminică. Liderul de la Kiev a dezvăluit că este dispus să supună acest plan unui referendum dacă Rusia acceptă un armistițiu de cel puțin 60 de zile.

Deși liderul ucrainean a subliniat că s-au înregistrat progrese importante, planul lui Trump încă impune Ucrainei concesii teritoriale dure în estul țării. Totuși, Zelenski speră să obțină condiții mai bune și a declarat că va trebui să solicite aprobarea poporului ucrainean dacă nu se va ajunge la o poziție „puternică” în ceea ce privește teritoriul.

Partea americană consideră că este un pas important faptul că președintele ucrainean este dispus să organizeze un referendum și nu mai exclude concesii teritoriale.

În timpul interviului telefonic cu Axios, Zelenski a subliniat că organizarea unui astfel de plebiscit ar avea complicații majore din punct de vedere politic, logistic și al securității. De aceea, el consideră că o încetare a focului de 60 de zile pentru organizarea și desfășurarea votului „este minimul necesar”.

Un înalt oficial american a declarat pentru sursa citată că rușii înțeleg necesitatea unei încetări a focului dacă liderul de la Kiev convoacă un referendum, dar vor un termen mai scurt.

Liderul ucrainean a mai spus că încă nu îi este clar dacă Rusia este dispusă să accepte planul lui Trump. „Am unele informații... dar în acest moment vreau să cred doar în cuvintele liderilor”, a spus el. Interviul acordat de Zelenski sursei citate are loc cu două zile înainte de întâlnirea planificată cu Donald Trump la Mar-a-Lago.

El a spus că majoritatea aspectelor acordurilor bilaterale dintre SUA și Ucraina sunt acum stabilite și au fost transpuse în cinci documente, deși ar putea fi adăugat un al șaselea.

În ceea ce privește problema crucială a garanțiilor de securitate, Zelenski a declarat: „Cred că suntem pregătiți cu aceste documente”, deși mai sunt câteva „aspecte tehnice” care trebuie discutate în continuare.

Una dintre acestea este durata acordului. SUA au propus un pact pe 15 ani, care ar putea fi reînnoit. „Cred că avem nevoie de mai mult de 15 ani”, a spus el, adăugând că ar considera un „mare succes” dacă cel de-al 47-lea președinte american ar fi de acord cu acest lucru în timpul întâlnirii lor.

Atât SUA, cât și Ucraina vor supune garanțiile de securitate ratificării parlamentelor lor, a declarat Zelenski. El a lăudat munca depusă de trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și de propria sa echipă, condusă de consilierul pentru securitate națională Rustem Umerov.

Președintele Ucrainei a spus că ar dori în continuare să negocieze o poziție mai favorabilă în ceea ce privește teritoriul. Însă, dacă planul impune o decizie „foarte dificilă” în această privință, el consideră că cea mai bună cale de urmat ar fi supunerea întregului plan în 20 de puncte unui referendum.

El a comparat un astfel de vot cu referendumul privind Brexitul — cu oameni care fac campanie intensă de ambele părți ale unei chestiuni foarte complexe — cu excepția faptului că termenul este mult mai strâns și că țara este devastată de război.

Zelenski a confirmat că Witkoff și Kushner erau pregătiți să viziteze Ucraina pentru a prezenta avantajele acordului. El a sugerat că poate chiar Trump ar trebui să viziteze țara pentru a prezenta argumentele.

Dar el a mai spus că, dacă această campanie va avea loc pe fondul atacurilor rusești în curs, ea se va termina prost. În ciuda tuturor discuțiilor despre garanții de securitate și beneficii economice, „oamenii vor vedea rachetele”.

Președintele ucrainean a subliniat în repetate rânduri necesitatea unui armistițiu care să fie respectat și să dureze cel puțin două luni. Dacă oamenii nu se prezintă la vot din motive de securitate, rezultatul ar putea părea nelegitim, a spus acesta.

„Este mai bine să nu se organizeze un referendum decât să se organizeze un referendum la care oamenii nu au posibilitatea să vină și să voteze”, a argumentat el.

Volodimir Zelenski, Donald Trump și un grup de lideri europeni vor organiza sâmbătă o conferință telefonică pentru a informa pe toată lumea cu privire la discuții, a declarat un oficial ucrainean. Președintele ucrainean a spus că speră ca el și Trump să poată „intra în contact cu europenii” în timpul întâlnirii de duminică.

Conform liderului de la Kiev, obiectivul întâlnirii de duminică cu Trump este de a utiliza toate progresele realizate de echipele lor pentru a stabili un cadru pentru încheierea războiului, inclusiv „calendarul”.

„Cred că acum suntem la nivelul următor și de aceea trebuie să negociem cu președinții”, a spus el. „Vrem să terminăm cât mai repede posibil. De aceea contez pe această întâlnire.”

Zelenski a subliniat, de asemenea, reziliența poporului ucrainean, care sărbătorește Crăciunul într-o perioadă de război: „Oamenii de pe front apără țara și, în același timp, au câteva momente pentru a sărbători Crăciunul.”

Citește și:

Putin lasă să se înţeleagă că Rusia este „deschisă” pentru un acord de pace cu Ucraina. Cu o condiție

Adjunctul lui Lavrov: Rusia și SUA sunt mai aproape de rezolvarea conflictului din Ucraina. „25 decembrie va rămâne în memoria noastră”

Editor : A.M.G.