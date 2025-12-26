Live TV

Video Volodimir Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace: „Minimul necesar”

Data publicării:
volodimir zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru Axios că speră să ajungă la un acord cu președintele Donald Trump privind un cadru pentru încheierea războiului, când se vor întâlni duminică. Liderul de la Kiev a dezvăluit că este dispus să supună acest plan unui referendum dacă Rusia acceptă un armistițiu de cel puțin 60 de zile.

Deși liderul ucrainean a subliniat că s-au înregistrat progrese importante, planul lui Trump încă impune Ucrainei concesii teritoriale dure în estul țării. Totuși, Zelenski speră să obțină condiții mai bune și a declarat că va trebui să solicite aprobarea poporului ucrainean dacă nu se va ajunge la o poziție „puternică” în ceea ce privește teritoriul.

Partea americană consideră că este un pas important faptul că președintele ucrainean este dispus să organizeze un referendum și nu mai exclude concesii teritoriale.

În timpul interviului telefonic cu Axios, Zelenski a subliniat că organizarea unui astfel de plebiscit ar avea complicații majore din punct de vedere politic, logistic și al securității. De aceea, el consideră că o încetare a focului de 60 de zile pentru organizarea și desfășurarea votului „este minimul necesar”. 

Un înalt oficial american a declarat pentru sursa citată că rușii înțeleg necesitatea unei încetări a focului dacă liderul de la Kiev convoacă un referendum, dar vor un termen mai scurt.

Liderul ucrainean a mai spus că încă nu îi este clar dacă Rusia este dispusă să accepte planul lui Trump. „Am unele informații... dar în acest moment vreau să cred doar în cuvintele liderilor”, a spus el. Interviul acordat de Zelenski sursei citate are loc cu două zile înainte de întâlnirea planificată cu Donald Trump la Mar-a-Lago.

El a spus că majoritatea aspectelor acordurilor bilaterale dintre SUA și Ucraina sunt acum stabilite și au fost transpuse în cinci documente, deși ar putea fi adăugat un al șaselea.

În ceea ce privește problema crucială a garanțiilor de securitate, Zelenski a declarat: „Cred că suntem pregătiți cu aceste documente”, deși mai sunt câteva „aspecte tehnice” care trebuie discutate în continuare.

Una dintre acestea este durata acordului. SUA au propus un pact pe 15 ani, care ar putea fi reînnoit. „Cred că avem nevoie de mai mult de 15 ani”, a spus el, adăugând că ar considera un „mare succes” dacă cel de-al 47-lea președinte american ar fi de acord cu acest lucru în timpul întâlnirii lor.

Atât SUA, cât și Ucraina vor supune garanțiile de securitate ratificării parlamentelor lor, a declarat Zelenski. El a lăudat munca depusă de trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și de propria sa echipă, condusă de consilierul pentru securitate națională Rustem Umerov.

Președintele Ucrainei a spus că ar dori în continuare să negocieze o poziție mai favorabilă în ceea ce privește teritoriul. Însă, dacă planul impune o decizie „foarte dificilă” în această privință, el consideră că cea mai bună cale de urmat ar fi supunerea întregului plan în 20 de puncte unui referendum.

El a comparat un astfel de vot cu referendumul privind Brexitul — cu oameni care fac campanie intensă de ambele părți ale unei chestiuni foarte complexe — cu excepția faptului că termenul este mult mai strâns și că țara este devastată de război.

Zelenski a confirmat că Witkoff și Kushner erau pregătiți să viziteze Ucraina pentru a prezenta avantajele acordului. El a sugerat că poate chiar Trump ar trebui să viziteze țara pentru a prezenta argumentele.

Dar el a mai spus că, dacă această campanie va avea loc pe fondul atacurilor rusești în curs, ea se va termina prost. În ciuda tuturor discuțiilor despre garanții de securitate și beneficii economice, „oamenii vor vedea rachetele”.

Președintele ucrainean a subliniat în repetate rânduri necesitatea unui armistițiu care să fie respectat și să dureze cel puțin două luni. Dacă oamenii nu se prezintă la vot din motive de securitate, rezultatul ar putea părea nelegitim, a spus acesta.

„Este mai bine să nu se organizeze un referendum decât să se organizeze un referendum la care oamenii nu au posibilitatea să vină și să voteze”, a argumentat el.

Volodimir Zelenski, Donald Trump și un grup de lideri europeni vor organiza sâmbătă o conferință telefonică pentru a informa pe toată lumea cu privire la discuții, a declarat un oficial ucrainean. Președintele ucrainean a spus că speră ca el și Trump să poată „intra în contact cu europenii” în timpul întâlnirii de duminică.

Conform liderului de la Kiev, obiectivul întâlnirii de duminică cu Trump este de a utiliza toate progresele realizate de echipele lor pentru a stabili un cadru pentru încheierea războiului, inclusiv „calendarul”.

„Cred că acum suntem la nivelul următor și de aceea trebuie să negociem cu președinții”, a spus el. „Vrem să terminăm cât mai repede posibil. De aceea contez pe această întâlnire.”

Zelenski a subliniat, de asemenea, reziliența poporului ucrainean, care sărbătorește Crăciunul într-o perioadă de război: „Oamenii de pe front apără țara și, în același timp, au câteva momente pentru a sărbători Crăciunul.”

Citește și:

Putin lasă să se înţeleagă că Rusia este „deschisă” pentru un acord de pace cu Ucraina. Cu o condiție

Adjunctul lui Lavrov: Rusia și SUA sunt mai aproape de rezolvarea conflictului din Ucraina. „25 decembrie va rămâne în memoria noastră”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
1
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
castelul corvinilor
2
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
3
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
oameni cu caciula pe strada
4
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Digi Sport
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Relațiile SUA-UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Trump crede că vrea o Europă fără Uniunea Europeană. N-ar trebui s-o vrea, crede POLITICO
plan pace ucraina rusia
Rusia și Statele Unite reiau dialogul, după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Trump îl va primi pe Zelenski la Mar-a-Lago. Negocierile pentru planul de pace al SUA intră într-o fază decisivă
donald trump in biroul oval
Armata SUA a lovit ţinte ISIS în Nigeria, anunță Donald Trump. „Crăciun fericit tuturor, inclusiv teroriştilor morţi”
odesa, ukraina
Ucraina spune că e posibil ca Rusia să îi atace obiectivele energetice cu ajutorul sateliților chinezi. Zelenski: „Există corelații”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Irineu Darău, noul ministru al Economiei: „Nu sunt aici pentru a vâna...
Copac sinaia
Furtună pe Valea Prahovei. Un copac a căzut peste o maşină cu trei...
transportoare Piranha 5 Armata Română
De ce se mișcă România greu în ceea ce privește înarmarea. Irineu...
RAM 1500
În plin avânt al mașinilor electrice, un constructor american reînvie...
Ultimele știri
Mai multe țări condamnă recunoașterea oficială a Somaliland ca stat independent: „Vizează crearea unei instabilități”
Emmanuel Macron vrea ca UE să devină un gulag digital, acuză Pavel Durov: „Încearcă să reducă la tăcere criticii online”
Autorul crimei de la Turnu Măgurele şi-a recunoscut fapta. El urmează să fie arestat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
După 9 ani de căsnicie, au divorțat! Marea campioană a României a confirmat separarea de partenerul ei...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Dezvăluiri fabuloase ale lui Ilie Năstase în cartea autobiografică: „Am avut 2.500 de femei!”. Cine l-a...
Adevărul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la...
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă”
Newsweek
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II?
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...