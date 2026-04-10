Video Volodimir Zelenski avertizează: „Pentru ocuparea integrală a Donbasului, Putin trebuie să sacrifice până la un milion de vieți”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Foto: Reuters

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, pentru ocuparea completă a Donbasului, Vladimir Putin ar trebui să sacrifice între 300.000 și 1 milion de oameni și a dat asigurări că Ucraina nu își va retrage trupele din regiune, relatează Ukrinform, citând canalul de Telegram al președintelui.

„El (n.r. președintele rus Vladimir Putin) suferă pierderi enorme și nu are suficienți oameni bine pregătiți pe câmpul de luptă. Încearcă să găsească o ieșire care să pară o victorie. De aceea încearcă să ne alunge din Donbas prin diplomație, prin dialogul cu Statele Unite. Pentru că, pentru a ocupa în totalitate Donbasul, ar trebui să sacrifice între 300.000 și 1 milion de oameni, în funcție de câți ani ar planifica operațiunea. Este un preț uriaș de plătit chiar și pentru Putin”, a spus Zelenski.

El a mai subliniat că rușii încearcă să forțeze Ucraina să-și retragă trupele din Donbas, deoarece știu că „asta va diviza națiunea noastră”.

Potrivit liderului de la Kiev, dacă unitatea Ucrainei ar fi subminată, Putin ar lansa un nou „blitzkrieg” pentru a ocupa Ucraina foarte rapid. Chiar dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, el ar profita de orice pauză pentru a recruta mai mult personal, a-l instrui, a extinde baza militar-industrială și a încerca să obțină ridicarea sancțiunilor.

„Așadar, un armistițiu în formatul «rămânem unde suntem» nu este doar dorința noastră, ci este și în interesul partenerilor noștri”, a adăugat Zelenski.

În același timp, el a dat asigurări că Putin înțelege că nu poate ocupa în totalitate Ucraina. „Doar că, uneori, el transmite partenerilor noștri mesaje care nu reflectă ceea ce gândește cu adevărat”, a spus președintele.

După cum s-a raportat anterior, într-un interviu acordat Rai Radio, Volodimir Zelenski a declarat că retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk nu poate fi considerată un compromis, deoarece ar permite Rusiei să ocupe ulterior Harkov și Dnipro.

