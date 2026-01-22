Volodimir Zelenski, critici la adresa Europei pe tema răspunsului slab în privința Groenlandei: „40 de soldaţi nu vor proteja nimic”

După întrevederea cu Donald Trump de la Davos, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat în discursul său răspunsul slab al UE în privința Groenlandei și a cerut o abordare serioasă a securității arctice, oferind experiența Ucrainei în domeniu, relatează The Guardian.

Liderul de la Kiev a afirmat că fiecare an aduce noi provocări pentru Europa, ceea ce distrage atenția de la alte probleme.

„Toată lumea şi-a îndreptat atenţia către Groenlanda şi este clar că majoritatea liderilor pur şi simplu nu ştiu ce să facă în această privinţă. Se pare că toată lumea aşteaptă ca America să se calmeze în legătură cu acest subiect, sperând că va trece. Dar dacă nu va trece? Ce se va întâmpla atunci?”, s-a întrebat Zelenski.

Președintele ucrainean a apreciat că trimiterea a 40 de soldaţi în Groenlanda nu transmite un semnal puternic Rusiei sau Chinei – şi nici măcar Danemarcei, aliatul apropiat din Europa.

„Fie declaraţi că bazele europene vor proteja regiunea de Rusia şi China şi înfiinţaţi aceste baze, fie riscaţi să nu fiţi luaţi în serios, deoarece 40 de soldaţi nu vor proteja nimic”, a explicat liderul ucrainean.

El a mai adăugat că Ucraina poate ajuta cu experienţa sa, întrucât ştie cum să „scufunde (nave) în apropierea Groenlandei, la fel cum face în apropierea Crimeei”.

Ulterior, acesta a criticat deschis Europa pentru că nu face suficient în Belarus, permiţând Moscovei să-şi extindă sfera de influenţă şi să staţioneze rachete ruseşti acolo.

El a rezumat, în mod ironic, răspunsul european ca fiind: „Poate că într-o zi cineva va face ceva”.

Totodată, Zelenski a cerut şi mai multe sancţiuni împotriva Rusiei, avertizând: „Dacă Europa nu este percepută ca o forţă globală, dacă acţiunile sale nu îi sperie pe actorii răi, atunci Europa va reacţiona mereu, încercând să ţină pasul cu noile pericole şi atacuri”.

Referitor la apărarea bătrânului continent, liderul de la Kiev a afirmat că are nevoie de „forţe armate unite care să poată apăra cu adevărat Europa astăzi”.

„Europa se bazează doar pe convingerea că, dacă apare un pericol, NATO va acţiona. Dar nimeni nu a văzut cu adevărat alianţa în acţiune”, a declarat Zelenski. „Dacă Putin decide să cucerească Lituania sau să atace Polonia, cine va răspunde? În acest moment, NATO există datorită convingerii că Statele Unite vor acţiona, că nu vor rămâne deoparte şi vor ajuta. Dar dacă nu o vor face?” - s-a întrebat liderul ucrainean, atitudinea sa lăsând să se întrevadă propria îngrijorare legată de dezangajarea SUA.

Mai mult, Zelenski a susținut că a observat că unii lideri europeni „speră că problemele vor dispărea”, în timp ce alţii încep să acţioneze, dar de fapt numai datorită SUA îşi intensifică măsurile de apărare şi securitate.

Citește și:

Zelenski anunță la Davos: „Prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA are loc vineri”. Ce le reproșează aliaților

Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune Zelenski. Unde va avea loc summitul trilateral cu SUA și Rusia

Editor : A.M.G.