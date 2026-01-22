Live TV

Volodimir Zelenski, critici la adresa Europei pe tema răspunsului slab în privința Groenlandei: „40 de soldaţi nu vor proteja nimic”

Data publicării:
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

După întrevederea cu Donald Trump de la Davos, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat în discursul său răspunsul slab al UE în privința Groenlandei și a cerut o abordare serioasă a securității arctice, oferind experiența Ucrainei în domeniu, relatează The Guardian.

Liderul de la Kiev a afirmat că fiecare an aduce noi provocări pentru Europa, ceea ce distrage atenția de la alte probleme.

„Toată lumea şi-a îndreptat atenţia către Groenlanda şi este clar că majoritatea liderilor pur şi simplu nu ştiu ce să facă în această privinţă. Se pare că toată lumea aşteaptă ca America să se calmeze în legătură cu acest subiect, sperând că va trece. Dar dacă nu va trece? Ce se va întâmpla atunci?”, s-a întrebat Zelenski.

Președintele ucrainean a apreciat că trimiterea a 40 de soldaţi în Groenlanda nu transmite un semnal puternic Rusiei sau Chinei – şi nici măcar Danemarcei, aliatul apropiat din Europa.

„Fie declaraţi că bazele europene vor proteja regiunea de Rusia şi China şi înfiinţaţi aceste baze, fie riscaţi să nu fiţi luaţi în serios, deoarece 40 de soldaţi nu vor proteja nimic”, a explicat liderul ucrainean.

El a mai adăugat că Ucraina poate ajuta cu experienţa sa, întrucât ştie cum să „scufunde (nave) în apropierea Groenlandei, la fel cum face în apropierea Crimeei”.

Ulterior, acesta a criticat deschis Europa pentru că nu face suficient în Belarus, permiţând Moscovei să-şi extindă sfera de influenţă şi să staţioneze rachete ruseşti acolo.

El a rezumat, în mod ironic, răspunsul european ca fiind: „Poate că într-o zi cineva va face ceva”.

Totodată, Zelenski a cerut şi mai multe sancţiuni împotriva Rusiei, avertizând: „Dacă Europa nu este percepută ca o forţă globală, dacă acţiunile sale nu îi sperie pe actorii răi, atunci Europa va reacţiona mereu, încercând să ţină pasul cu noile pericole şi atacuri”.

Referitor la apărarea bătrânului continent, liderul de la Kiev a afirmat că are nevoie de „forţe armate unite care să poată apăra cu adevărat Europa astăzi”.

„Europa se bazează doar pe convingerea că, dacă apare un pericol, NATO va acţiona. Dar nimeni nu a văzut cu adevărat alianţa în acţiune”, a declarat Zelenski. „Dacă Putin decide să cucerească Lituania sau să atace Polonia, cine va răspunde? În acest moment, NATO există datorită convingerii că Statele Unite vor acţiona, că nu vor rămâne deoparte şi vor ajuta. Dar dacă nu o vor face?” - s-a întrebat liderul ucrainean, atitudinea sa lăsând să se întrevadă propria îngrijorare legată de dezangajarea SUA.

Mai mult, Zelenski a susținut că a observat că unii lideri europeni „speră că problemele vor dispărea”, în timp ce alţii încep să acţioneze, dar de fapt numai datorită SUA îşi intensifică măsurile de apărare şi securitate.

Citește și:

Zelenski anunță la Davos: „Prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA are loc vineri”. Ce le reproșează aliaților

Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune Zelenski. Unde va avea loc summitul trilateral cu SUA și Rusia

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Oameni pe strada in Bucuresti
2
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
3
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Donald Trump dublu
4
Marele divorț de la Davos: aliații Statelor Unite trasează o linie roșie împotriva...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu degetul
Digi Sport
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu degetul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Donald Trump.
Mesajul lui Trump pentru Putin: ce i-a transmis președintelui rus despre războiul din Ucraina după discuția cu Zelenski, la Davos
zelenski davos
Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune Zelenski. Unde va avea loc summitul trilateral cu SUA și Rusia
Switzerland Davos Trump
Șeful NATO nu poate negocia în numele Groenlandei sau al Danemarcei, atrage atenția Copenhaga
trump zelenski
Zelenski anunță la Davos: „Prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA are loc vineri”. Ce le reproșează aliaților
simion in SUA
„Să-ți stea în gât”. Mesajul unui vicepreședinte PE către George Simion după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei
Recomandările redacţiei
donald trump nicusor dan presidency ro
România, sub presiuni legate de Consiliul pentru Pace al lui Trump...
george simion si vladimir jirinovski taie toruri in forma unor tari: groenlanda si ucraina - colaj
Gestul lui Simion: Un politician rus ultranaționalist tăia în 2019 un...
dolari sua ue uniunea europeana
„Noi avem toate cărţile”. Trump ameninţă cu „represalii majore”, dacă...
WhatsApp Image 2026-01-22 at 12.37.52 (1)
Cine e în spatele mișcării „Valul Democrației”, care a vrut să...
Ultimele știri
Petrolier rusesc, interceptat de Franța în Marea Mediterană. Nava, suspectată că opera sub pavilion fals
Plata parţială a salariilor de la combinatul siderurgic din Galaţi, analizată de Guvern în negocierile pentru Planul de reorganizare
Delcy Rodriguez a asigurat SUA de cooperare înainte de capturarea lui Nicolas Maduro: „Voi lucra indiferent de consecințe”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Cazul Mario Iorgulescu, pe masa judecătorilor CCR. Fiul șefului LPF a acuzat că i s-au încălcat drepturile...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Incredibil! A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB!
Adevărul
Legea cumulului pensiei cu salariul 2026: cine este vizat și ce pensii nu se reduc. Clarificări oficiale
Playtech
Cât costă alimentele de bază în New York în 2026: cât plătești pentru pâine, lapte, ouă sau carne de porc
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Pro FM
Șerban Copoț de la Animal X, mesaj superb pentru soția care i-a dăruit trei copii: "Mă dau mare ce norocos...
Film Now
Nominalizări Oscar 2026. Actorii și actrițele care luptă pentru cel mai râvnit trofeu
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Newsweek
Ciolacu, atac dur la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor. „Eu am dat, tu ai tăiat”. Cine are dreptate?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat