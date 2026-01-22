Zelenski a ajuns la Davos pentru o întâlnire cu Trump. Șeful NATO: „Nu m-am îndoit niciodată de angajamentul SUA față de Ucraina”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit, joi, la Forumul Economic de la Davos, unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, la ora 14:00 (ora României), a anunţat preşedinţia ucraineană. Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat astăzi că nu s-a îndoit niciodată de angajamentul SUA față Ucraina, relatează Sky News.

Rutte: Nu m-am îndoit niciodată de angajamentul SUA față de Ucraina

ACTUALIZARE 11:50 Secretarul general al NATO, Mark Rutte, afirmă că nu a pus niciodată la îndoială angajamentul Washingtonului față de independența și suveranitatea Ucrainei, potrivit Sky News.

Întrebat despre atitudinea lui Trump față de Ucraina, Rutte a răspuns:

„În ceea ce privește Ucraina, răspunsul este absolut da. Și nu m-am îndoit niciodată de acest lucru. Președintele a fost cel care a început să colaboreze cu Putin și a inițiat negocierile, iar acest lucru este crucial, deoarece el a fost singurul care a făcut acest lucru. Ceea ce trebuie să facem este să rămânem concentrați pe problema Ucrainei. Să nu pierdem din vedere acest aspect.”

De la revenirea sa în funcție, mulți au pus la îndoială angajamentul lui Trump față de Ucraina și, uneori, apropierea sa de Rusia, notează sursa citată.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Preşedintele Ucrainei a sosit în Elveţia pentru a participa la Forumul Economic Mondial şi pentru a se întâlni cu preşedintele (american Donald) Trump”, a declarat purtătorul său de cuvânt, Serghii Nikiforov.

Potrivit acestuia, Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la ora locală 13:00 (12:00 GMT), ulterior, la ora locală 14:30 (13:30 GMT), el va susţine un discurs în cadrul forumului internaţional.

La începutul acestei săptămâni, Volodimir Zelenski condiţionase deplasarea sa la Davos de garanţia unor rezultate concrete pentru ţara sa. Miercuri, preşedintele ucrainean explicase necesitatea de a rămâne la Kiev pentru a gestiona criza energetică provocată de atacurile Rusiei în ultimele zile, care au lăsat o mare parte a populaţiei fără căldură şi electricitate în Capitală şi în alte oraşe ale Ucrainei, potrivit EFE.

Publicaţia Financial Times a relatat în ediţia sa de miercuri că opoziţia ţărilor europene faţă de intenţia lui Trump de a dobândi Groenlanda au zădărnicit planurile semnării acordului privind reconstrucţia postbelică a Ucrainei în valoare de 800 miliarde de dolari în cadrul forumului de la Davos.

