Volodimir Zelenski, după negocierile cu SUA: Rămâne neclar dacă garanțiile de securitate vor fi limitate în timp

President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia
Zelenski: Ucraina solicită înființarea unui tribunal și a unei comisii privind compensațiile

Discuțiile privind garanțiile de securitate au lăsat până acum nerezolvate unele elemente cheie, inclusiv durata acestor garanții, anunță European Pravda. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a remarcat, în cadrul unei conferințe de presă la Haga, că în ciuda numeroaselor runde de negocieri detaliate privind posibile garanții de securitate, unele probleme rămân deschise, în special dacă garanțiile vor fi sau nu pe termen nelimitat.

„Nu pot spune pentru câți ani ar fi valabile sau dacă anumite garanții ar fi limitate de termene specifice. Nu discutăm încă acest aspect”, a spus el, referindu-se la discuțiile cu Statele Unite.

În același timp, Zelenski a subliniat că o cerință esențială și extrem de importantă pentru Ucraina este ca aceste garanții „să fie aprobate de Congresul SUA”.

„Credem că astfel de garanții, ratificate de Congres, vor funcționa”, a spus el.

Președintele ucrainean a reiterat că garanțiile de securitate aflate în discuție se bazează pe principiul articolului 5 din Tratatul de la Washington al NATO, deși nu a intrat în detalii cu privire la ceea ce ar implica acest lucru.

Volodimir Zelenski a afirmat că, chiar dacă garanțiile vor fi convenite, Ucraina nu va avea certitudinea absolută că agresiunea nu se va repeta. Din acest motiv, un element separat al discuțiilor privind garanțiile de securitate se referă la modul în care partenerii ar acționa dacă Rusia ar lansa un nou atac asupra Ucrainei, în ciuda garanțiilor.

„Vrem să înțelegem cum ar reacționa partenerii la o nouă agresiune. Credeți-mă, le pun partenerilor niște întrebări destul de incomode. Dacă va avea loc o agresiune, cum va reacționa Statele Unite? Cum vor acționa partenerii europeni? Cum va reacționa lumea? Sancțiuni, arme, răspunsuri pe mare, pe câmpul de luptă și așa mai departe”, a adăugat el.

În plus, Zelenski a subliniat în repetate rânduri în cadrul conferinței de presă că, din punctul de vedere al Ucrainei, aderarea la Uniunea Europeană este în sine o garanție separată de securitate, „deoarece este o decizie geopolitică”.

Zelenski: Ucraina solicită înființarea unui tribunal și a unei comisii privind compensațiile

Președintele ucrainean insistă că lumea trebuie să se asigure că Rusia va fi trasă la răspundere legală pentru crimele de război. Zelenski a subliniat că echipele juridice lucrează în continuare la pregătirea sistemului care va trage Rusia la răspundere.

„Este important să vină o zi în care ucrainenii să poată spune că Rusia este cu adevărat trasă la răspundere pentru ceea ce a făcut - pentru acest război, pentru toate crimele, pentru toate suferințele”, a spus el, promițând că Ucraina, la rândul său, „va face tot ce este necesar pentru a-i aduce pe ucigașii ruși în fața justiției”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă comună cu prim-ministrul olandez Dick Schoof la Haga.

Liderul de la Kiev a mulțumit Olandei pentru că a acceptat să găzduiască organismele juridice care vor trage Rusia la răspundere, inclusiv Comisia de Compensare, acordul privind înființarea căreia urmează să fie semnat marți la Haga.

El a subliniat, de asemenea, că lumea trebuie să respecte acordul privind înființarea unui Tribunal Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei.

„Este important ca toate instrumentele justiției să funcționeze - de la tribunalul pentru agresiunea Rusiei până la Comisia de Compensare”, a declarat președintele ucrainean.

Citește și „Nu avem nevoie de referendumuri”. Presiuni de la Washington, refuz la Kiev: ucrainenii resping ideea cedării de teritorii

