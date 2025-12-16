Live TV

Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de pace pentru Ucraina: de la o forță multinațională la aderarea la UE

volodimir zelenski
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Foto: REUTERS/Yves Herman
Președintele american Donald Trump a susținut că acordul de încetare a focului în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” în urma discuțiilor de la Berlin. Steve Witkoff, trimisul special al Casei Albe, și Jared Kushner, ginerele liderului american, s-au deplasat în Germania săptămâna aceasta în încercarea de a-l convinge pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să accepte un acord de compromis, relatează The Times.

Liderul de la Kiev a făcut deja concesii semnificative, inclusiv organizarea de alegeri în termen de 60-90 de zile de la intrarea în vigoare a armistițiului și renunțarea la aspirațiile Ucrainei de a adera la NATO.

În urma discuțiilor de la Berlin, liderii a 12 țări europene – printre care premierul britanic Sir Keir Starmer, Friedrich Merz, și președintele francez Emmanuel Macron – au emis o serie de linii roșii privind un acord de pace. Sursa citată a prezentat cele șase angajamente europene față de un acord de pace în Ucraina, dar și ce înseamnă acestea.

Angajamentul 1

„Să ofere sprijin susținut și semnificativ Ucrainei pentru a-și construi forțele armate, care ar trebui să rămână la un nivel de pace de 800.000 de soldați, pentru a putea descuraja conflictele și apăra teritoriul Ucrainei.”

Limita maximă de 800.000 este mult mai mare decât propunerea inițială a Rusiei. Planul de pace în 28 de puncte negociat de Witkoff, Kushner și Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran rus, ar fi limitat armata Ucrainei la 600.000 de soldați.

Zelenski și aliații europeni ai Ucrainei au susținut că acest lucru este nedrept, având în vedere că la începutul anului forțele armate ucrainene numărau aproximativ 1 milion de persoane.

Angajamentul 2

„O «forță multinațională ucraineană» condusă de Europa, alcătuită din contribuții ale țărilor dispuse să participe în cadrul Coaliției Voinței și susținută de SUA. Aceasta va contribui la reconstituirea forțelor ucrainene, la securizarea spațiului aerian al Ucrainei și la asigurarea siguranței maritime, inclusiv prin operațiuni în interiorul Ucrainei.”

Întrebarea cheie aici se referă la sprijinul oferit de SUA. Fără capacitățile de informații ale SUA, forța multinațională ar fi practic oarbă.

Starmer și Macron au condus eforturile de a convinge țările să se alăture Coaliției Voinței, cu rezultate mixte.

Angajamentul 3

„Un mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului condus de SUA, cu participare internațională, pentru a avertiza din timp cu privire la orice atac viitor și pentru a atribui și a răspunde la orice încălcări, împreună cu un mecanism de dezamorsare a conflictelor, care să lucreze la acțiuni reciproce de dezamorsare a conflictului care pot fi întreprinse în beneficiul tuturor părților.”

SUA au mai mulți sateliți militari decât orice altă țară din lume, iar Ucraina va avea nevoie de capacitățile americane pentru a impune încetarea focului. Dar este acest lucru suficient?

Zelenski își va aminti cum agențiile de informații britanice și americane au avertizat lumea cu privire la planul Rusiei de a invada în lunile premergătoare lunii februarie 2022. Rusia a decis să invadeze oricum.

Angajamentul 4

„Un angajament juridic obligatoriu, supus procedurilor naționale, de a lua măsuri pentru restabilirea păcii și securității în cazul unui viitor atac armat. Aceste măsuri pot include forța armată, asistență în domeniul informațiilor și logistică, acțiuni economice și diplomatice.”

Va veni cineva în apărarea Ucrainei dacă Rusia va invada din nou? Aceasta este esența îngrijorărilor lui Zelenski cu privire la semnarea unui acord de pace. Președintele ucrainean a renunțat acum la aderarea la NATO.

Lecția învățată din Georgia – care a fost invadată de Rusia în 2008 – și din Ucraina sugerează că Putin nu are nicio reținere în a invada state care nu sunt membre NATO și care au făcut parte din Uniunea Sovietică. Nu este clar dacă un „angajament juridic obligatoriu” va echivala cu aderarea deplină la NATO.

Angajamentul 5

„Investiții în prosperitatea viitoare a Ucrainei, inclusiv punerea la dispoziție a unor resurse importante pentru redresare și reconstrucție, acorduri comerciale reciproc avantajoase și luarea în considerare a necesității ca Rusia să compenseze Ucraina pentru daunele cauzate. În acest sens, activele suverane rusești din Uniunea Europeană au fost blocate.”

Cea mai puternică armă a Europei este reprezentată de activele rusești în valoare de 210 miliarde de euro deținute în băncile UE. Planul de pace în 28 de puncte sugera ca 100 de miliarde de dolari din această sumă să fie utilizate pentru reconstrucția Ucrainei, SUA urmând să primească 50 % din profituri.

Însă banii se află în băncile europene, iar SUA nu poate dicta modul în care această sumă enormă este cheltuită. Europa insistă acum ca Rusia să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat.

Angajamentul 6

„Susținem cu tărie aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.”

Cauza inițială a războiului a fost revoluția Maidan din 2014, când Viktor Ianukovici, un aliat al lui Putin, a încercat să împiedice aderarea Ucrainei la UE.

Zelenski a asigurat o victorie importantă pentru Ucraina, obținând, potrivit unor surse, asigurarea că Ucraina poate adera la Uniunea Europeană încă din ianuarie 2027. Cu toate acestea, Putin se va simți cu adevărat confortabil cu această situație sau se va simți obligat să o împiedice, indiferent de orice acord de pace?

Punctul sensibil

„Liderii și-au exprimat sprijinul pentru președintele Zelenski și au convenit să susțină orice decizie pe care acesta o va lua în cele din urmă cu privire la anumite chestiuni legate de Ucraina. Ei au reafirmat că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță. Deciziile privind teritoriul aparțin poporului ucrainean, odată ce vor fi puse în aplicare garanții solide de securitate. Ei au convenit că unele chestiuni vor trebui rezolvate în etapele finale ale negocierilor. Ei au subliniat că îl vor sprijini pe președintele Zelenski să consulte poporul său, dacă va fi necesar.”

Rusia a cerut ca Zelenski să cedeze întregul Donbas, regiunea minieră din estul Ucrainei. Acest lucru ar însemna abandonarea orașelor fortificate din Donețk, pe care Rusia nu a reușit să le cucerească în peste un deceniu de război.

Cedarea acestor fortificații către Putin ar putea lăsa Ucraina vulnerabilă la noi atacuri. Volodimir Zelenski este categoric în privința faptului că nu poate ceda teritoriul din Donbas controlat de Ucraina.

Țările europene nu vor să-i permită lui Putin să redesenzeze granițele cu forța. Aici americanii au o opinie diferită. Trump pare să creadă că renunțarea la Donbas este prețul păcii. „Sincer să fiu, ei au pierdut deja teritoriul”, a declarat el luni.

