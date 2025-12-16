Volodimir Zelenski: Ucraina așteaptă 5 documente în urma discuțiilor cu SUA. Care sunt punctele-cheie dezbătute cu administrația Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se așteaptă ca discuțiile cu Statele Unite, privind un potențial acord pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, să aibă drept rezultat cinci documente, dintre care unele vor fi obligatorii din punct de vedere juridic, inclusiv în ceea ce privește garanțiile de securitate, anunță European Pravda.

„Ne așteptăm la cinci documente. Unele dintre ele se referă la garanții de securitate, cu caracter juridic obligatoriu, adică adoptate și aprobate de Congresul Statelor Unite. Unde există al cincilea articol «ca în NATO». Adică, o oglindă a articolului 5 - o imagine în oglindă a celui de-al cincilea articol pentru toți membrii Alianței. Și acest lucru va fi votat de Congres; există acorduri în acest sens. Și este extrem de important”, a declarat Zelenski în fața presei după discuțiile de la Berlin.

Președintele ucrainean a adăugat că detaliile garanțiilor de securitate au fost discutate cu armata. „Cred că suntem foarte aproape de garanții de securitate solide. Desigur, suntem un popor în război, iar în timpul războiului ne bazăm pe fapte, așa că, teoretic, vedem astăzi elemente pozitive pe hârtie. Cu toate acestea, realitatea este, confirm și reiterez, votul în Congresul SUA”, a spus el.

Al doilea bloc, a spus el, se referă la reconstrucție, fără a specifica exact câte documente ar acoperi acest lucru.

„Discutăm deja despre bani și crearea unui fond special, pe care contăm”, a spus el.

Zelenski a declarat că a ridicat pentru prima dată în cadrul discuțiilor problema asistenței pentru ucrainenii strămutați intern care și-au pierdut locuințele din cauza războiului.

„Este vorba de o sumă mare de bani, de zeci de miliarde de dolari. Cred că vorbim de aproximativ 70-80 de miliarde de dolari. Și am ridicat această problemă. Este important ca americanii să înțeleagă acest lucru. Este necesară o compensație adecvată, astfel încât ucrainenii să dorească să trăiască în Ucraina și să aibă aceste oportunități”, a spus el.

Zelenski a dezvăluit, de asemenea, că a discutat despre finanțarea plăților către familiile soldaților ucraineni căzuți la datorie, deoarece aceasta reprezintă o povară financiară serioasă pentru Ucraina. „Vom acoperi toate aceste cheltuieli; este în primul rând datoria noastră morală. Și aș dori să existe și sprijin financiar pentru acest program. O vom face chiar și fără sprijin extern, dar acest lucru poate accelera procesul”, a spus el.

El a menționat că atât SUA, cât și Europa au fost implicate în elaborarea documentelor.

„Și toți împreună, acum și cu europenii, am vorbit astăzi cu președintele american Trump. Am discutat personal toate aceste măsuri cu el. Cred că odată ce vom finaliza documentele sau ne vom apropia de versiunea finală, ne vom întâlni cu el”, a spus președintele ucrainean.

Volodimir Zelenski a adăugat că drumul către potențiale acorduri „nu este deloc ușor, deoarece războiul este complicat”, dar asta nu înseamnă neapărat că va fi lung.

„Americanii vor o concluzie rapidă, dar pentru noi calitatea este la fel de importantă ca și viteza. Dacă viteza și calitatea coincid, suntem cu toții de acord”, a adăugat el.

Zelenski a declarat că Ucraina nu va recunoaște Donbasul ca fiind rus, nici de facto, nici de jure.

Anterior, AFP a raportat că, în timpul discuțiilor de la Berlin de duminică, 14 decembrie, negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au presat reprezentanții ucraineni să renunțe la partea din Donbas care se află încă sub controlul Kievului.

În urma acestui fapt, vice-ministrul ucrainean de Externe Serhii Kyslytsia a îndemnat publicul să nu aibă încredere în surse anonime cu privire la poziția SUA în negocieri.

Un oficial american anonim a declarat pentru Sky News că „90% din problemele” dintre Ucraina și Rusia au fost rezolvate în timpul discuțiilor dintre Ucraina și SUA de la Berlin.

