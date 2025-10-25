Live TV

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Valencia, la un an de la inundațiile mortale: „Este de neînțeles”

protest-valencia-octombrie 2025
Peste 50.000 de oameni au ieșit sâmbătă în stradă în orașul Valencia, din estul Spaniei, pentru a marca un an de la inundațiilor mortale și pentru a denunța modul în care autoritățile au gestionat dezastrul, relatează The Guardian.

Manifestanții, mulți dintre ei purtând fotografii ale victimelor, i-au cerut liderului regional, Carlos Mazón, să demisioneze din cauza reacției considerate lente la una dintre cele mai grave catastrofe naturale din Europa din ultimele decenii.

„Oamenii sunt încă foarte supărați”, a spus Rosa Cerros, o funcționară publică de 42 de ani, care a participat la manifestație împreună cu soțul și cele două fiice mici.

„De ce nu au fost evacuați oamenii? Este de neînțeles”, a mai declarat ea.

Administrația lui Mazón a fost puternic criticată pentru că nu a trimis alerte de inundații pe telefoanele mobile până la ora 20:11, în data de 29 octombrie 2024, când inundațiile debutaseră deja în unele zone.

Asta s-a întâmplat la mai mult de 12 ore după ce agenția națională de meteorologie a emis cel mai înalt nivel de alertă pentru ploi torențiale.

Oamenii au declarat presei spaniole că, în momentul în care au primit alerta, apa tulbure înconjura deja mașinile lor, inundând străzile și intrând în casele lor. Inundațiile au afectat 78 de localități, în special în zona sudică a orașului Valencia, provocând moartea a 229 de persoane în regiune. Un cadavru a fost găsit marți.

În ciuda semnalelor de avertizare, Mazón a continuat să ia masa timp de câteva ore cu un jurnalist în ziua inundațiilor, apărând și în fotografiile postate pe Twitter de către personalul său, în care primea o certificare pentru turism durabil.

Manifestanții au purtat pancarte cu mesaje prin care îi cereau lui Mazón să demisioneze sau chiar să fie încarcerat, în timp ce mărșăluiau pe străzile celui de-al treilea oraș ca mărime din Spania.

Conform sursei citate, gestionarea dezastrelor este responsabilitatea administrației regionale. Însă Mazón, membru al Partidului Popular (PP) conservator, care se află în opoziție față de guvernul național condus de socialiști, a susținut că administrația sa nu dispunea de informațiile necesare pentru a avertiza populația mai devreme.

Într-un sondaj publicat la începutul lunii în cotidianul național El País, 71% dintre locuitorii din Valencia au declarat că Mazón ar trebui să demisioneze. Aproape jumătate dintre persoanele care au murit în inundațiile catastrofale de anul trecut din Valencia aveau 70 de ani sau mai mult, fapt subliniat de unii protestatari.

Ei acuză autoritățile că nu au reușit să protejeze cei mai vulnerabili locuitori ai regiunii. Rosa Alvarez, care conduce o asociație care reprezintă victimele inundațiilor și s-a numărat printre cei care au condus marșul, dă vina pe inacțiunea guvernului regional pentru moartea tatălui său de 80 de ani.

Miercuri, la Valencia, va avea loc o ceremonie comemorativă oficială cu ocazia împlinirii unui an de la tragedie, la care vor participa regele Felipe și prim-ministrul Pedro Sánchez.

Citește și:

Furie în Spania. La o săptămână de la inundații, încă nu e un bilanț oficial al celor dispăruți. „Nu știu cât timp mai avem”

Alți doi români au murit în inundațiile din Spania, anunță MAE. Bilanțul a ajuns la patru morți și șapte dispăruți

